Китайцы готовы обеспечить Беларусь вакциной от коронавируса: узнали, что это может быть за препарат

Чтобы найти управу на коронавирус, ученым и медикам пришлось разрабатывать вакцины в срочном порядке. Фото: Мария ЛЕНЦ

Китай готов поставить в Беларусь вакцину от коронавируса в нужном объеме. Об этом заявил в разговоре с Александром Лукашенко лидер КНР Си Цзиньпин.

О какой именно вакцине идет речь, не уточняется. Но у Китая выбор есть - на данный момент известно, что в Поднебесной Китае разработано и проходят клинические исследования шесть вакцин. Флагманской считается CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech, которая проходит третий этап испытаний.

На поставки CoronaVac подписали контракт в Украине. Первую партию вакцины в количестве 700 000 доз там ожидают в феврале. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Ориентировочная цена одной дозы вакцины -17 долларов. Когда общественность подняла вопрос о низкой эффективности китайской вакцины, Минздрав Украины заявил, что при заключении договора о поставках было заложено требование о ее эффективности на уровне не менее 70%.

Что известно о вакцине CoronaVac

- Это инактивированная, или, как говорят «убитая» вакцина. То есть состоит из патогена, который выращен в лаборатории, а потом убит с помощью определенных методов – так делают и другие прививки, в том числе от полиомиелита, который в принципе и был побежден с помощью вакцинации.

- Клинические испытания начались в мае 2020 года в Китае. Причем участвовали на I и II этапах и дети от 3-х лет, и взрослые старше 60-ти. Результаты испытаний были опубликованы в The Lancet (один из самых авторитетных медицинских журналов). К III этапу испытаний подключились Бразилия, Индонезия, Турция.

- Испытания вакцины CoronaVac в Бразилии были приостановлены из-за смерти одного из добровольцев. Но вскоре их возобновили, так как появилась информация, что речь могла идти о самоубийстве. Впоследствии бразильские власти заявили, что вакцина совершенно безопасна и эффективна.

- Сделки о поставках вакцины CoronaVac, как сообщает российский «Фармацевтический вестник», заключили Турция, Индонезия, Бразилия, Чили , Сингапур. Ведутся переговоры с властями Филиппин и Малайзии.

- Производитель вакцины CoronaVac заявляет, что хранить ее можно при температуре 2-8 градусов по Цельсию (для сравнения, Pfizer хранится при минус 70 градусов). Sinovac сможет производить 300 млн доз вакцин в год.

«Нет сомнений в ее безопасности»

А что думают о китайской вакцине белорусские ученые?

- У меня нет сомнений в безопасности вакцины CoronaVac. Она прошла испытания, привиты десятки тысяч добровольцев и не только в Китае, - прокомментировал Андрей Гончаров, директор института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.

- А вы бы привились такой вакциной?

- Да.

КСТАТИ

Какие еще вакцины есть в Китае

CoronoVac – самая известная на сегодня китайская вакцина. Но на завершающей стадии разработки в Китае сегодня находятся еще четыре вакцины. И одной из них – Sinopharm – в Китае привили уже миллион человек в рамках чрезвычайной программы вакцинации. Несмотря на то, что данные об испытаниях на третьем этапе еще не были опубликованы, вакцину Sinopharm, в конце прошлого года зарегистрировали в ОАЭ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вакциной «Спутник V» будут прививаться и белорусы, и палестинцы

С российской вакциной «Спутник V» определенности больше. Сейчас ею в Беларуси прививают медиков, а в апреле планируется массовая вакцинация. Наша страна стала первой после России, где эта вакцина была зарегистрирована. В конце 2020-го примеру Беларуси последовали Аргентина и Сербия (в этих двух странах российской вакциной уже прививают), а в новом году ее зарегистрировали в Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Пакистане, Казахстане, Иране. В странах ЕС и США пока предпочтение отдается в основном вакцинам Pfizer /BioNTech (создана в сотрудничества немецкой и американской фармкомпаний) и Moderna (США).

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