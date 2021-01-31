Доллару прогнозируют большое падение: финансовый консультант советует, как хранить деньги в Беларуси

Многие страны меняют свое золото на деньги, чтобы оказывать помощь экономике в связи с коронавирусом. Поэтому цены на золото сейчас снижаются - отличное время для покупки. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Финансовые аналитики прогнозируют ощутимое падение курса доллара ко всем валютам в 2021 году. Например, по данным одной из крупнейших в мире финансовых корпораций Citigroup, доллар ослабеет на 20%, а по мнению экономиста и старшего научного сотрудника Института глобальных отношений при Йельском университете Стивена Роуча – аж на 35%. При этом в октябре 2020-го (впервые почти за 8 лет!) евро обогнал доллар по количеству международных платежей, сообщает Bloomberg.

Белорусский рубль тоже не стоит на месте, а то и дело снижается к доллару: за год (декабрь 2019 к декабрю 2020-го) курс вырос на 21%, с 2,11 до 2,56 рубля. Перед многими белорусами стала дилемма: в какой валюте и где хранить деньги, чтобы не лишиться кровно заработанных, а в идеале – еще и подзаработать. Хранение в рублях предполагает не только высокий риск, но и большие проценты – до 19,5%, в то время как для валюты ставки по банковским вкладам совсем скромные – до 3%. Правда, и вероятность обесценивания тут ниже. Мы задали пять самых важных вопросов о сбережениях финансовому консультанту Елене Максимович.

- Елена, что ожидается с курсами валют в 2021 году? Если доллар упадет на 20%, что ждет белорусский рубль?

- Учитывая сложившуюся политическую и экономическую ситуацию в стране, прогнозы курса белорусского рубля к доллару и евро не самые радужные. Информация о том, что доллар упадет на 20 %, вполне реальна, но что белорусский рубль укрепится по отношению к доллару на 20% – это фантастика. Конечно, изменение политической ситуации в США окажет влияние на мировую экономику, но в нашей ситуации хранить сбережения в национальной валюте все-таки небезопасно.

- Небезопасно по причине девальвации рубля или что-то еще?

- Не только. Если все деньги положить в банк, то, скажем, при дефолте власти могут заморозить вклады или выдавать валютные вклады в белорусских рублях по установленному курсу (однозначно не выгодному для населения).

- Где и в чем лучше будет хранить свои сбережения?

- Сбережение надежнее хранить в разной валюте – доллары, евро, фунты, йены, а также в драгметаллах (ювелирные украшения в эту категорию не входят). Чем шире диверсификация валют, тем меньше риски потери капитала. Если одна валюта упадет, то другая вырастет, таким образом вы останетесь «при своих». Это если стоит цель сохранить сбережения. А если цель заработать, то на банковских депозитных ставках заработать точно не получится, так как в валюте они формальны, а в белорусских рублях доходность не покроет реальную инфляцию.

- Во что тогда стоит вложить деньги, чтобы не только сохранить, но и заработать?

- Куда и во что вложить деньги зависит от целей человека, его финансового состояния, стартовых возможностей, риск-профиля и других факторов, которые решаются индивидуально с подбором конкретных финансовых инструментов. Как нет одной волшебной таблетки от всех болезней, так и нет одного финансового инструмента, который подходил бы всем.

- А что насчет биткоинов - то дорожающих до 42 тысяч долларов, то резко дешевеющих до 5 тысяч?

- Как финансовый консультант я не стану рекомендовать вкладывать деньги в криптовалюту, так как это очень агрессивный финансовый инструмент, который может привести к полной потере капитала. В криптовалюту можно вложить ту часть своего капитала, с которым безболезненно можно расстаться - около 2-5% и не более.

КАЛЬКУЛЯТОР

Сколько можно заработать на вкладе в рублях и валюте за 3 месяца?

Если вложить 2000 белорусских рублей под 19,5% годовых, спустя 95 дней вы заработаете на вкладе 99,2 рубля. Отнимает от полученной суммы обязательный подоходный налог и зарабатываем на вкладе 86,3 рубля за три месяца. Если перевести те же 2000 рублей в доллары и положить 780 «зеленых» на три месяца в банк под 1,25% годовых, ваша чистая прибыль выйдет всего 2 доллара – чуть более 5 рублей.