«Если Господь допустил эту власть - будьте добры, терпите»: с какими идеями едут делегаты на Всебелорусское народное собрание

11-12 февраля состоится VI Всебелорусское народное собрание. Фото: БелТА

На Всебелорусское народное собрание (ВНС) приедет 2700 человек, причем 2500 из них - делегаты. В идеале, они прибудут в Минск со своими идеями и предложениями по поводу развития страны. Какими? Мы почитали их высказывания в СМИ и на сайте собрания vsebel.by и обзвонили делегатов.

Мы также посмотрели, поднимают ли делегаты политические и экономические проблемы, которые сейчас в главных темах новостей.

Минск: «Очередь на жилье практически не двигается»

Директор столичной гимназии № 1 им. Ф. Скорины Наталия Бушная среди тем, которые она считает приоритетными на ВНС, назвала доступность и качество образования.

- Сейчас идет обсуждение проведения национального экзамена. Это достаточно серьезный шаг. Нужно делать некую единую аттестацию. Уйти от того, что в школе использую одни критерии, одни условия проведения экзаменационной кампании, а ЦТ - совершенно другие условия, - сказала Наталия Бушная телеканалу «Беларусь 1».

Ведущего юрисконсульта столичного ОАО «НПО Центр» Сергея Лапсаря волнуют вопросы разработки норм законов и практика правоприменения. Юрист говорит, что участвовал в работе дискуссионных площадок, на которых обсуждали развитие страны и конституционную реформу.

- Правовые нормы до того, как они утверждаются, должны более досконально прорабатываться. Правоприменители иногда сталкиваются с нормативными актами, которые, по их мнению, требуют какой-то корректировки, доработки, - поделился Лапсарь в интервью БелТА.

- На ВНС я буду продвигать вопросы строительства жилья, - отметил в интервью телеканалу «Мир», среди прочего, замдиректора по кадрам, социальным вопросам и идеологической работе ОАО «МАЗ» Алексей Ламекин. - Безусловно, мы стараемся обеспечить наших работников общежитием, но очередь на жилье практически не двигается.

Впервые собрание пройдет не накануне президентских выборов, а после них. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Могилевская область: «Пока люди не покаются, ничего не изменится, у нас будет то, что у нас есть»

С духовным посылом идет на Всебелорусское собрание Василий Баранчук, директор частного предприятия «Барро» из Бобруйска.

- Любая власть от Бога. Без него и волос не упадет с вашей головы, сказано в Священном Писании. Как и то, что всякий народ заслуживает свою власть. Если Господь допустил эту власть - будьте добры, терпите, - прокомментировал «Комсомолке» Василий Анатольевич свое выступление в местной прессе, вызвавшее резонанс в обществе. - Но власть должна пересмотреть свое отношение к духовному воспитанию народа. Пока это не случится, пока люди не покаются, ничего не изменится, у нас будет то, что у нас есть. Это я и хочу озвучить на Всебелорусском собрании. Пока мы будем идти в разные стороны или в одну сторону по разным дорогам, ничего не получится. Надо, чтобы философия была у нас не марксистско-ленинская, где материя первична, а христианская. Тогда будем двигаться вперед.

Директор бобруйской средней школы №27 Наталья Винокур призналась:

- Да, живем в непростое для общества время. Важно, что этот год проходит под знаком народного единства. Обществу нужно вернуть былое согласие. Как это сделать? Возможно, ответ родится во время форумных дискуссий. Мы - единая нация, не важно, каких человек придерживается взглядов, первостепенно сохранить наше единство, - приводит ее слова mogilev-region.gov.by.

Ей вторит заместитель председателя Чериковского райисполкома Лариса Осмоловская.

- Я думаю, что каждый белорус в ответе за свою страну, - рассказала она mogilevnews.by. - Всю жизнь я прожила в маленьком городе и хочу, чтобы в предстоящей пятилетке достаточно внимания было уделено развитию малых населенных пунктов. Хочется, чтобы мы жили в мире и согласии, чтобы были стабильность и спокойствие. Мы, белорусы - одна семья, нам нечего делить.

Павел Ларченко предполагает заострить внимание на проблемах работы частного бизнеса.

- Декрет Президента №7 очень помог упростить работу частного бизнеса, но остались некие бюрократические проволочки, о которых я хочу высказаться на Всенародном форуме, - приводит слова делегата «Веснік Магілева”.

Такое мероприятие проводят раз в пять лет. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Брестская область. «Рассчитываю, что за пятилетку томография станет доступной, как рентген»

Дмитрий Карпучик из деревни Бобрик Пинского района, заведующий сельской участковой больницей, переживает, что молодежь уезжает из села:

- Молодые семьи с детьми уезжают из сельской местности, хотят в город. Если семья многодетная и им дают жилье, они будут строить в городе или ближе к городу просто потому, что его можно будет потом если что дороже продать. Предлагаю иметь дифференцированный подход к этому, чтобы как-то замедлить этот вопрос, - сказал он в интервью ТРК «Брест».

Главврач районной больницы из Ивацевичей Василий Юзефович был участником Всебелорусского собрания в 2016 году, пишет «Івацэвіцкі веснік». Он планирует рассказать об успехах и проблемах медицины в провинции.

- Сегодня на здравоохранение возложено много функций, которые отвлекают медработников от основной работы, особенно в условиях борьбы с ковид-инфекцией. Не уменьшается документооборот, а хотелось бы, чтобы уменьшался. Вижу, что все еще не хватает условий для высокотехнологичной диагностики в регионах – КТ, МРТ. Рассчитываю, что в ближайшую пятилетку томография станет доступной, как рентгенография, и крупные районные больницы получат необходимое для этого оборудование, - говорит Василий Юзефович.

Витебская область. «При высокой семейной нагрузке нужна занятость, чтобы совмещать работу с семьей»

Начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома Юрий Дядело рассказал о своем видении проблем страны:

- Меня как представителя сферы ЖКХ особенно интересует развитие системы жилищно-коммунального хозяйства. Необходимо подвести итоги и продолжить реализацию в следующей пятилетке (в 2021–2025 годах) Госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда», ее финансирование. Мероприятия этой госпрограммы позволяют проводить капитальные ремонты, замену лифтового оборудования, благоустраивать дворовые территории, - цитирует его газета «Витьбичи».

Александр Христофоров, председатель комитета по труду, занятости и соцзащите облисполкома, думает о семьях с детьми.

- Важно сейчас вектор семейной политики направить на повышение реальных доходов семей с детьми, то есть повысить уровень их жизни, но без увеличения нагрузки на бюджет, - рассказал Христофоров газете «Витьбичи». - Считаю целесообразным для граждан с высокой семейной нагрузкой определить формы занятости, позволяющие совмещать работу с выполнением семейных обязанностей. Это занятость на условиях неполного рабочего времени, работа по гибкому графику или на дому, а также оказание поддержки развитию семейного предпринимательства на особых условиях.

Гомельская область: «Встаем рано, ложимся поздно, чтобы накормить страну. Но готовых работать на земле за небольшие деньги все меньше»

Для заведующей Климовским фельдшерско-акушерским пунктом Тамары Кирилович самые важные вопросы - улучшения качества жизни сельчан.

- Жить лучше всего в сельской местности - в этом я убеждена. Но не всегда юноши и девушки хотят оставаться в деревне, - рассказывает делегат районной газете «Маяк». - Закрепить молодежь на селе помогут хорошая работа и достойная зарплата. Необходимо создавать и расширять перспективные производства, а в кадровой политике отдавать приоритет молодым.

Начальник отдела образования, спорта и туризма Ветковского райисполкома Татьяна Помозова одной из важных тем, достойных обсуждения, называет развитие белорусского языка:

- Вопрос национального языка актуален как никогда. Сейчас много уделяется сил и средств развитию родного языка, но в быту говорящих мало, - цитирует делегата районная газета «Голас Веткаўшчыны». - Один из путей популяризации «мовы» - обращение к истории и культуре нашего народа. У нас есть много исторических личностей, которыми можно гордиться. И большинство из них говорило и писало на «роднай мове». И мы должны развивать это богатство, доставшееся нам от предков.

Животновод фермы «Хорошевка» Екатерина Калинина надеется услышать на ВНС, что сельское хозяйство не останется без поддержки:

- Сельское хозяйство - одна из самых крупных отраслей в нашей республике… Встаем рано, ложимся поздно только для того, чтобы накормить страну мясом и молоком. Но в последнее время тех, кто готов работать на земле за небольшие деньги, все меньше. Нужны новые силы. Молодежь поедет за перспективами. Нужно сделать так, чтобы они увидели их и в сельском хозяйстве, - поделилась делегат с районной газетой «Добрушскі край».

Лесничий Великоавтюковского лесничества Александр Русецкий рассчитывает, что будут проработаны вопросы повышения роли местного управления и самоуправления.

- Нужно формировать культ личности трудолюбивого человека, хозяина своей малой родины и страны в целом, - цитирует делегата районная газета «Калінкавіцкія навіны». - Нельзя обойти стороной и патриотическое воспитание молодежи. Строить будущее нужно с опорой на историческую память. Мы должны уметь делать выводы и развивать мирную Беларусь, основываясь на опыте наших предков.

Многие делегаты говорят о том, что белорусам сейчас необходимо обсудить вопрос единства нации. Фото: БелТА

Гродненская область: «Скоро пенсионеры уйдут, а кто работать будет?»

Насчет молодежи переживает механизатор ОАО «Принеманский», человек года Гродненщины Игорь Караневский. Он хочет, чтобы молодежь охотнее шла работать на сельскохозяйственные предприятия.

- Молодежь не хочет идти, потому что работать надо, грубо говоря, от темна до темна. Но хочется, чтобы молодежь приходила сюда. Потому что скоро пенсионеры уйдут, а кто работать будет? У нас пенсионеров я не знаю сколько - третья часть пенсионеров работает. Вот мне хочется, чтобы действительно приходили толковые люди в сельское хозяйство, работали, и чтобы им создавались какие-то условия. Понятно, что каждый хочет теперь квартиру быстренько получить, всем нужно жилье, - сказал Караневский в интервью «Новогрудок Ново-ТВ».

- Думаю, что сегодня недостаточно только освоения учебной программы по допризывной подготовке старшеклассниками. Необходимо расширить рамки военно-патриотического воспитания через тематические уроки, общение с ветеранами, «звездные походы» и т.п. И где как не в семье и школе прививать любовь к Родине с малых лет в повседневной жизни, создавая образовательную среду, в которой с наибольшей вероятностью будет происходить приращение в личностном развитии детей, формироваться потребность в самообразовании, активной гражданско-патриотической позиции, культуре здоровья, реализации интеллектуальных и творческих способностей, - так мотивирует свои предложения директор школы №1 города Щучина Марина Адащик из Щучина, пишет районная газета «Дзянніца».

Минская область: «Та часть населения, которая еще сомневается, должна смириться с мнением большинства»

Тему религии намерена вынести на обсуждение директор Борисовской детской хореографической школы искусства Алла Рутковская.

- Наше государство - единственное из всех стран СНГ имеет колоссальный опыт сотрудничества с религиозными организациями. Нужно расширить сотрудничество в сферах воспитания и образования, науки и культуры, здравоохранения и социальной защиты. Необходимо повысить роль влияния религии на формирование духовных, культурных ценностей белорусского общества, - цитирует делегата районная газета «Адзінства».

Многие делегаты говорят о том, что белорусам сейчас необходимо обсудить вопрос единства нации.

- Общество пришло к тому, что для выражения мнения граждан должны быть политические партии. На улицах вопросы не решить… Главное, чтобы молодые люди не потеряли страну. В приоритете у молодого поколения должны быть «корни»: родители, дом, страна, а также наши добрые традиции, которые складывались веками и, к слову, не всегда соответствуют капиталистической морали. Не все в этой жизни измеряется деньгами, - сказал в интервью газете «Шахтер» Игорь Протасеня, начальник подземного участка вентиляции рудника 2-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий».

- В нашем обществе живут совершенно разные люди. Большинство согласно с тем направлением, по которому двигается государство, - считает Игорь Шамаль, главврач Дзержинской ЦРБ. – Но та часть населения, которая еще сомневается, должна смириться с мнением большинства и постараться найти понимание. Иначе эта ситуация будет нас только разъединять.

Главный агроном предприятия «Яхимовщина-Агро» Молодечненского района Елена Шаломская будет говорить о ценовой политике в сфере сельского хозяйства.

- Вы видели цены на минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы? А закупочные цены на нашу продукцию, которые просятся: «Пересмотрите нас!»… Помню, во времена Советского Союза за литр молока можно было купить два литра солярки. Сколько нужно надоить от коровы сегодня, считайте сами, - рассказала она в интервью «Минской правде».

- Иду туда (на Всебелорусское собрание – Ред.) с предложением о возрождении такого предмета как допризывная или начальная военная подготовка, - цитирует Клецкая районная газета «Да новых перамог» Дмитрия Годуна, военного комиссара военного комиссариата Минского района. – Да и в целом важно повысить престиж армии… Сегодня большой спрос на патриотов, и мы должны показать молодежи широкое понимание этого слова. Ведь патриот – это не только хороший защитник Родины, но это и отличный хлебороб, слесарь, врач, учитель, инженер.

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