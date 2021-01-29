На каких покупках в интернете обманывают во время коронавируса: спросили у эксперта, что делать

Чаще всего белорусы предъявляют претензии к качеству медицинских масок, Фото: Оксана ОСПИЩЕВА

Во время пандемии возрос спрос на товары, продающиеся через интернет. На что часто стали жаловаться белорусы, которые заказывают необходимые вещи посредством всемирной сети? Этот вопрос мы задали председателю Общественного объединения «Белорусское общество защиты потребителей» Анне Суша.

- Часто претензии предъявляют к качеству медицинских масок, которые в последние месяцы стали для нас не просто товаром повседневного, а даже ежечасного спроса. Заказывают люди вроде бы маски со съемными фильтрами, респираторные комплексы с дополнительной защитой и все это за хорошие деньги, а в итоге получают обычные марлевые повязки, - говорит Анна Суша.

Еще одна проблема – пульсоксиметры, о существовании которых большинство из нас до пандемии, до этих воспалений легких, и не знала. Теперь люди заболевают, начинают кашлять, паникуют, бегом ищут в интернете эти приборы, чтобы дома следить за содержанием кислорода в крови. Потом выздоравливают и продают их на торговых веб-площадках.

Пульсоксиметры помогают дома следить за содержанием кислорода в крови. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Но есть и проблема: если люди покупают товар не в интернет-магазине, который зарегистрирован в реестре хозяйствующих субъектов, а друг у друга как физические лица, то кому предъявлять претензии? Вдруг прибор окажется не соответствующего качества?

- Если что-то не так с товаром, то человек, считающий себя пострадавшим, может оспаривать сделку, обращаться в суд, но общественные объединения, которые занимаются защитой прав потребителей, госорганы, которые работают на этой же стезе по законодательству ему не помощники. «Бодаться» с продавцом в суде в рамках Гражданского кодекса такой человек будет тет-а-тет, - подчеркнула Анна Суша. – Сфера влияния Закона «О защите прав потребителей» распространяется только на отношения потребителей и субъектов хозяйствования, индивидуальных предпринимателей.

Общественное объединение «Белорусское общество защиты потребителей» работает с недовольными потребителями – наши специалисты, а большинство из них трудятся на волонтерских началах, отвечают на электронные письма, на звонки. Но потребителям надо помнить, что мы можем подключиться конкретно к решению проблемы уже после того тогда, когда сам он обратился к магазину с претензией и потребовал разрешения проблемы. И вот если на этом этапе покупатель отклика или вразумительного ответа от продавца не получил, то для составления искового заявления, представительства в суде человек может обратиться к нам. При необходимости наши специалисты проведут и экспертизу

Правда, говорит Анна, практика показывает, что выиграть суд против продавца – это еще не значит решить проблему и получить деньги за некачественный товар. Даже если суд вынесет постановление в пользу потребителя, то, как показывает сложившееся практика, решения не исполняются, поскольку субъекты хозяйствования, причинившие ущерб потребителю, уже сами без копейки на счету или все операции переведены в режим наличных денежных средств.

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