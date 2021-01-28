«Над Сашей в храме плакал человек и говорил: «Спасибо за брата, ты его вытащил»: ушедшего Александра Тихановича вспоминают жена и дочь

Дуэт Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича обожали зрители всего советского и постсоветского пространства. Фото: Евгений КРАСНООК.

- Так сложилось, что в нашей стране люди предпочитают не рассказывать о том, как помогли кому-то. С одной стороны, понятно - стоит только заикнуться, что ты оплатил кому-то учебу или лечение, тебя тут же обвинят в пиаре. А с другой стороны, твой рассказ может запустить процесс, который можно назвать воспитанием благотворительности. Это толчок для других, кто тоже может помочь, просто как-то не думал раньше об этом...

Ядвига Поплавская: - Да, все верно. Мы с Сашей всегда думали, что добро надо делать молча, поэтому в основном так и происходило. Но все чаще приходят мысли, что о благотворительности надо говорить и не обращать внимание на то, что кто-то считает все это пиаром.

Кстати, письма с просьбами о помощи стали приходить к нам еще во времена Советского Союза, когда мы работали в «Верасах». А в 90-е мы получали их даже из других стран. И многим удавалось помочь... До сих пор у нас на студии хранятся и письма от людей с благодарностями.

- И о чем вас чаще всего просили?

- В первую очередь о материальной поддержке, потому что она давала возможность избавиться от тех проблем, с которыми люди столкнулись. Просили средства на учебу, на лекарства, просто на жизнь. Порой люди обращались с такими просьбами и бедами, что сердце просто разрывалось. В 1990-х ведь многим было совсем трудно…

И коллеги по цеху, и поклонники называли дуэт "Счастливый случай" просто - Ядя и Саша. Фото: личный архив

- Но и артистам тогда было нелегко.

- О чем вы говорите! Нелегко - не то слово. И часто было непонятно, где найти эти средства для помощи. А отказать мы считали невозможным. И Саша с его добрым сердцем и широкой душой никогда не мог пройти мимо чужой беды. В нем столько сопереживания и сострадания было!

Как-то собирали средства на лечение тяжело болящей девочки, было непросто, но я знала, что у нас впереди концерты, мы еще заработаем. Зато какое счастье знать, что эта девочка, сейчас уже взрослая, ходит, учится и мечтает о будущем.

Много хороших добрых историй. Как-то пришел к нам Сашин знакомый с большим зеркалом в красивой деревянной оправе, которую он сделал сам. Это зеркало, как оказалось, он принес нам в благодарность за то, что много лет тому назад, когда их семья находилась в тяжелом материальном положении, Саша помог осуществить мечту его маленького сына - получить в подарок на день рождения велосипед.

Ядвига Поплавская и Александр Тиханович вместе были больше 40 лет. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ.

Анастасия Тиханович: - Папа действительно много помогал и деньгами, и поступками, и словом, и отношением. Искренне считал, что куда-то сходить для кого-то или позвонить, решить чужой вопрос ему ничего не стоит. Мы с ним часто в храм вместе ходили, на службы в его любимую церковь Александра Невского. И люди, которые там были - и бездомные, и болящие, и обездоленные - к нему кидались: «Саша наш идет!» Он для каждого находил слова поддержки, каждому протягивал руку. Ведь когда тебе плохо, а к тебе подойдет кто-то и просто погладит тебя, такого никому не нужного по голове, и у тебя вдруг такое тепло внутри, такая радость.

Я у него как-то спросила: вот подходит к тебе человек, просит о помощи. Может, тебе кажется, что просит он не совсем на еду. Дать ему милостыню или нет? И папа сказал: «Доченька, ты никогда не знаешь, в каком обличии перед тобой предстанет Бог». Вообще, социальный статус человека не имел для него никакого значения, он старался каждому помочь, а тем более тем, кто так нуждался в помощи, чтобы просто хоть как-то встать на ноги.

Благотворительный фонд "Спирос", который оказывает помощь инвалидам, носит имя Александра Тихановича. Фото: личный архив

Ядвига Поплавская: - А у меня перед глазами человек, который пришел в храм, когда Сашу отпевали. Уже поздно вечером пришел и так плакал над ним, и говорил: «Саша, спасибо тебе за моего брата, ты его вытащил». У брата этого человека была сильная алкогольная зависимость, а Саша знал, что это такое, он сам прошел через такую беду в своей жизни, нашел путь, как выйти, и другим помогал.

- Как получилось, что он стал певчим в церковном хоре и почему его называли церковным старостой?

Ядвига Поплавская: - И дома, и на гастролях - где бы мы ни были - Саша всегда ходил в церковь. Иногда он присоединялся к церковному хору, но чаще пел просто вместе с прихожанами. Пел искренне, всей душой. Посещение литургии очищало его, направляло и давало жизненные силы его душе. А то, что его считали церковным старостой - для Саши это был почетный и радостный момент его служения в храме.

В 2015 году митрополит Филарет лично вручал ему благодарственную грамоту. Случалось, Сашу даже допускали послужить в алтаре. Он тогда возвращался домой таким счастливым!

Александр Тиханович был глубоко верующим человеком. Фото: личный архив

Анастасия Тиханович: - Мне многие люди рассказывают, что видят сны, в которых папа прислуживает в храме. Он, кстати, много помогал и строить храмы, делал концерты. Во время таких концертов даже бывали разные удивительные знаки. Например, в день концерта над храмом Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Козье Речицкого района в небе появился крест. Кстати, прихожане и служители этого храма, да и многих других приходов, до сих пор очень тепло и много молятся о нашей семье и, конечно, о папе, за что им огромная сердечная благодарность.

Настя Тиханович - папина дочка. Фото: личный архив.

Ядвига Поплавская: - Саша сам всегда спешил помочь людям в первую очередь молитвой. Читал каноны о болящих, если знал, что кому-то нездоровится. А если случалось, что все же умирал кто-то из знакомых, Саша сам всегда по полному чину читал Псалтырь. Помню, в один день хоронили Ростислава Янковского и Сергея Кортеса. И Саша потом 40 ночей подряд читал за них молитвы и кафизмы. В молитве он находил силу, это была его жизненная необходимость. И это была в том числе и его дань глубокого уважения и благодарности людям, которые встречались на его жизненном пути.

Артисты долгие годы давали концерты в психоневрологических интернатах и приходили на помощь сотням людей. Фото: личный архив.

- Знаю, что вам не раз пришлось испытать на себе справедливость поговорки «не делай добра - не получишь зла»…

Ядвига Поплавская: - К сожалению, случалось. Помню, как Коле Третьякову, замечательному поэту-песеннику, который трагически ушел из жизни в 2003 году, нужно было поставить памятник. Мы организовали благотворительный концерт в его память, все наши белорусские артисты пели песни на его стихи. Заказали памятник, но процесс изготовления затянулся, собранных денег не хватило. Кто-то цинично где-то написал: мол, памятника до сих пор нет и Тиханович чуть ли не забрал деньги себе. Так обидно было! Мы тогда сами с Сашей, отработав очередной свой концерт, добавили ту сумму, которой недоставало.

Так случалось, что часто мы свое тратили совсем не на себя. Мы за 40 лет даже не ездили никуда отдыхать толком, только все по работе. Бывали, конечно, приятные рабочие поездки и гастроли, чего скрывать. Как-то нас пригласили выступать на лайнере в круизе, и надо было лететь в Сингапур, а оттуда плыть 25 дней по океану до Одессы. Саша тогда измучился, для его натуры это был перебор - 25 дней никуда не бежать. Потом, конечно, вспоминали с улыбкой это длинное путешествие.

На хитах в исполнении Тихановича и Поплавской выросло не одно поколение. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

- Что за акции?

- После Сашиного ухода меня вообще три года не существовало, я начала приходить в себя только в марте прошлого года, когда началась пандемия и остановился этот бешеный бег по кругу. Мы же всю жизнь бежали, бежали и бежали. Я вот думаю: какое огромное счастье, что нам на этом бегу удалось родить Настю. После Саши она взвалила все на себя, бережет меня безмерно. В ней действительно столько его энергии, этого яркого интереса к новым проектам, планам. Взять те же благотворительные акции, которые вместе с командой нашего продюсерского центра она организует в память о папе.

Анастасия Тиханович: - Папа много лет назад взял под свою опеку благотворительный фонд «Спирос», который помогает детям и взрослым, проживающим в психоневрологических интернатах. Папа постоянно бывал с волонтерами «Спироса» в таких учреждениях, привозил подарки. Потом решил, что этого мало - надо дважды в год делать концерты для них. Так, в 2013-м появился проект «От сердца к сердцу». Один концерт традиционно проводится в ДК МАЗ в декабре к Международному дню инвалидов, а другой - летом в Минском психоневрологическом доме-интернате на улице Ваупшасова. На эти многочасовые музыкальные марафоны привозят жителей домов-интернатов со всей страны - и тех, кто ходит сам, и тех, кто передвигается на колясках, и даже тех, кто не встает с кровати! И мы очень благодарны всем артистам, которые всегда принимали и принимают участие в этих концертах. К сожалению, из-за пандемии в 2020-м мы не смогли провести такие живые встречи. Но, надеемся, вскоре снова будем радоваться новым!

Александр Тиханович с внуком Ваней. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Когда была первая годовщина по папе, мне стало понятно: надо, чтобы добрые дела, которыми он жил, продолжались. Так появилась наша акция «Любовь в подарок», когда в одном из торговых центров 28 января 2018-го выросли деревья, а на их ветках - 300 бумажных сердечек. На них люди из психоневрологических домов-интернатов написали свои желания. И каждый, кто приходил в ТЦ, мог взять сердечко и выполнить это желание, поделиться своей любовью.

Ядвига Поплавская: - А однажды на Рождество Сергей Довгаль, председатель фонда «Спирос», также попросил своих подопечных в интернатах написать желания на сердечках. И один взрослый мужчина говорит: «А я не верю в Деда Мороза, он ни за что не исполнит моего желания, не сможет просто». Сергей ему: «Ты все равно напиши». Знаете, какое у этого человека было желание? Он хотел термокружку! И вот раздает Дед Мороз подарки. Называет имя этого подопечного и протягивает ему термокружку. Так было трогательно - мужчина подошел к нему, заплакал, обнял и сказал: «Теперь я верю в Деда Мороза!» А одна бабулечка куклу попросила. И она так, помню, радовалась подарку, прижимая куклу к себе! Это такие важные эмоции!

После смерти отца Настя Тиханович стала главной опорой для мамы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Анастасия Тиханович: - И для нас они очень важны. Помню, в суровую зиму 2019-го мы решили провести акцию в поддержку проекта «Помощь бездомным». Связались с общественной организацией «Отклик», где помогают бездомным и одиноким, малообеспеченным людям. Они попросили помочь с продуктами - зимой на обед в социальную столовую приходит больше людей, чем летом. В итоге, собрали много продуктов, а ресторатор Виталий Хващевский приготовил в кафе «День и ночь» 120 горячих обедов посетителям социальной столовой.

В 2020-м акция памяти Александра Тихановича «Любовь в подарок» была посвящена помощи пациентам хосписов Гродно и Минска, а также пожилым людям в психоневрологических интернатах. Ну а в этом году, также из-за ковида, пришлось перенести «Любовь в подарок» в интернет. Мы решили повторить опыт первой акции - дать почувствовать нашу любовь и заботу жителям психоневрологических интернатов и собрать для них нужные подарки ко Дню влюбленных. Ведь в интернатах сейчас живут в полной изоляции, без общения с внешним миром, а он для них очень важен. Нам снова помогает фонд «Спирос» и благотворительное общество «Есть дело». Суть проста - мы предлагаем каждому желающему с 28 января по 12 февраля отправить любовь в подарок одному из жителей психоневрологического интерната №3. Для этого нужно просто ознакомиться с условиями проекта, узнать своего адресата, выбрать из списка необходимых вещей ваш личный подарок и передать посылку организаторам или отправить самому. Все подробности акции будут на наших страничках в интернете, а подробную консультацию об участии можно будет получить у команды «Есть дело» по ссылкам, которые мы разместим в информационных постах. Мы ждем, что как можно больше добрых сердец откликнется на нашу идею поддержать людей, которым так нужна забота!

Это ведь большое счастье - быть рядом с тем, кому ты действительно нужен! Поэтому, посылая в подарок свою любовь тому, кто в ней нуждается, ты всегда получаешь большую радость и для собственного сердца!

Фото: семейный архив Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича.

ДОСЬЕ «КП»

Александр ТИХАНОВИЧ - певец, народный артист Беларуси. Родился в Минске 13 июля 1952 года. Окончил духовое отделение по классу тубы Белгосконсерватории. В 1973 году пришел работать в ВИА «Верасы», одной из создательниц и солисткой которого была Ядвига Поплавская. Вскоре творческий тандем превратился в семейный. В 1980 году родилась их дочь Анастасия Тиханович.

Дуэт Поплавской и Тихановича был гарантом популярности «Верасов». После ухода из ансамбля они работали солистами в оркестре под управлением Михаила Финберга, позднее создали свою группу «Счастливый случай», а в 1989-м появился Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича. Он стал стартовой площадкой для плеяды популярных белорусских артистов и одним из известных продюсерских центров страны.

Александр Тиханович также был создателем и флагманом рейтинговых музыкальных проектов белорусского ТВ конца 1990-х и 2000-х - шоу «ПОП-ТВ», конкурсов «Звездный дилижанс» и «Хит-момент». Несколько лет возглавлял проект «ЕвроФест» - белорусский отборочный тур к международному конкурсу песни «Евровидение».

Александра Тихановича не стало 28 января 2017 года после тяжелой болезни. Артист похоронен на Восточном кладбище в Минске.