Коронавирус в Беларуси, последние новости на 28 января 2021 года: два симптома, которые говорят о скорой госпитализации и 10 стран с «британским» штаммом

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Андрей АБРАМОВ

По последним данным Министерства здравоохранения, коронавирусом в Беларуси уже заразились 241 133 пациента. Смогли победить коронавирусную инфекцию – 227 тысяч 068 человек. За последние сутки был выявлен резкий рост новых случаев COVID-19 за сутки – 1651. Скончались – 10 человек.

В Минздраве рассказали и о проведенных тестах. Всего с начала пандемии специалисты выполнили 4 миллиона 399 тысяч 367 тестов. За последние сутки – 15 тысяч 666.

Тренер национальной сборной по фристайлу заразился COVID-19

Стало известно о том, что тренер национальной сборной по фристайлу Николай Козеко попал в больницу с коронавирусом. Он рассказал, что чувствует себя неважно.

Напомним, что Козеко в августе 2020 года выступил против насилия и фальсификации выборов, а чуть позже подписал открытое письмо представителей спорта с требованием признать выборы президента, которые состоялись 9 августа 2020 года, недействительными.

Козеко лишили именной стипендии.

Названы два симптома коронавируса, которые говорят о скорой госпитализации

К такому выводу пришли разработчики приложения COVID Symptom Study, которое собирает информацию о течении коронавирусной инфекции у людей. На протяжении всего периода пандемии, эксперты следили за передвижением COVID-19, получали и анализировали данные о симптомах.

Авторы исследования пришли к выводу, что чаще всего госпитализация понадобится тем пациентам, у которых наблюдается продолжающаяся лихорадка, а также потеря аппетита.

Озвучена статистика по заболевшим COVID-19 в Минской области в 2020 году

В Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья озвучили статистику по заболевшим коронавирусом в Минской области в 2020 году. Так, среди взрослых инфекцией заразились 88,1%, среди детей – более 11%.

По словам специалистов, благодаря профилактическим и противоэпидемическим мерам удалось сохранить стабильную ситуацию в области.

Еще в 10 странах обнаружили «британский» штамм COVID-19

В ВОЗ рассказали, что за неделю с 19 января «британский» штамм коронавируса удалось выявить еще в десяти странах. По состоянию на 25 января, «британский» штамм уже выявлен в 70 странах.

Медучреждения Минска постепенно возвращаются к привычной работе

Уже оказывают услуги по своему профилю 11 городская клиническая больница, 2-ой роддом, а также городская гинекологическая больница.

Данные медучреждения на протяжении двух месяцев были перепрофилированы под работу с пациентами, у которых была выявлена коронавирусная инфекция.

Число заразившихся коронавирусом в мире

По состоянию на 28 января, коронавирусом в мире уже заразились 101 миллион 076 тысяч 973 человек. Победить вирус не смогли 2 миллиона 174 тысячи 847 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За первую волну коронавируса в Беларуси выросла смертность от случайных отравлений алкоголем.

Зато количество суицидов уменьшилось, люди наоборот стали больше переживать за свою жизнь. (подробности)

Врач-инфекционист рассказал, кто рискует заболеть коронавирусом повторно и что происходит с антителами и иммунитетом.

Вирус окреп или мутировал? Куда исчезают антитела? Почему сильный иммунитет не спасает? Разобраться помог Никита Соловей, главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям. (подробности)