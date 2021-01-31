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«Первые два дня я плакала»: телеведущая Ирина Ромбальская – о своем коте-инвалиде, непубличной помощи животным и борьбе за кошечку без передних лап

Ирина рассказала «Комсомолке», почему помогает попавшим в беду животным, но не жалеет их, и из-за чего пришлось отложить мечту о добермане
Оксана ОСПИЩЕВА
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Ирина Ромбальская и ее новый питомец – Пушка.

Ирина Ромбальская и ее новый питомец – Пушка.

Известная телеведущая, актриса, модель, создатель скульптур и авторских кукол Ирина Ромбальская – девушка с обложки глянцевого журнала: красивая, длинноногая, ухоженная. Но есть и другая Ромбальская, которую знают только близкие друзья и родные. Она собирает деньги на операции брошенным животным, да и свои, не жалея, отдает, берет хромых и безглазых животных на передержку, лечит и отогревает, собирает по округе кошек и отвозит на стерилизацию…

Началось все с того, что Ирина рассказала в Instagram о новом необычном питомце. Красавец-кот – светлый с рыжеватыми полосками, небесно-голубые глаза, длинные благородные лапы. Но кот этот с ограниченными возможностями - задние лапы из-за перебитого позвоночника у него не действуют, передвигается он на двух передних. Хотя Ирина как раз и настаивает – кот с неограниченными возможностями.

Ирина Ромбальская взяла кота Пушку с перебитым позвоночником из ветлечебницы. У неоперабельного кота - красавца и жизнелюба - началась другая жизнь в семье, где его обожают.

Ирина Ромбальская взяла кота Пушку с перебитым позвоночником из ветлечебницы. У неоперабельного кота - красавца и жизнелюба - началась другая жизнь в семье, где его обожают.

- Я Шурика-Пушку (это прежняя и новая кличка кота – Ред.) вообще очень долго прятала от общественности, - говорит Ирина. – В принципе, не очень люблю привлекать к себе внимание в таких вопросах. Хорошее дело нивелируется, если кричать о нем на каждом углу. Но тут есть шкурный интерес, и о нем - в самом конце. Появился же этот кот в моей семье спонтанно, случайно. В Лиде есть прекрасный ветеринар Павел Жульпа, мы с ним часто по работе контактировали (он то аиста спасет, то олененка) – снимали репортажи, так и познакомились.

Дело было минувшей осень, когда я узнала, что в его клинике уже месяца полтора живет замечательный кот, которого ветврачи и медсестры за любовь к жизни и волю назвали своим символом. Парня этого с улицы принесли волонтеры с надеждой, что можно будет сделать операцию и поставить его на четыре лапы. Когда выяснилось, что кот неоперабельный, все расстроились и растерялись. Усыпить у врачей рука не поднялась. И однажды ночью я Пал Палычу Жульпа написала: «А вашему парню мама нужна?». В пять утра он мне ответил: «Приезжайте. Забирайте». Через пару дней мы с дочкой Изабеллой после школы сели в машину, поехали в Лиду и забрали этого замечательного кота.

Ирина Ромбальская не только известная телеведущая, но и модель. Надо признать, кот ей под стать.

Ирина Ромбальская не только известная телеведущая, но и модель. Надо признать, кот ей под стать.

«Постепенно учимся у кота отсутствию ненужной рефлексии»

Ирина с дочкой не осознавали до конца, что им предстоит. Ведь у кота позвоночник перебит достаточно высоко, лапы волочатся по полу, не действуют. Как следствие – кот самостоятельно не может ходить в лоток ни по маленькому, ни по большому. Импульсы у него отсутствуют.

- Первые два-три дня я, скажу честно, плакала, потому что с его физиологическими потребностями справиться не могла, - признается Ирина. – Потом нашла ветеринара в Минске, рассказала о наших проблемах. Коту помогли «избавиться от лишнего», а меня обучили и закрепили навык, как с ним обращаться. Теперь для меня и для дочки это уже недолгая по времени процедура, делаем мы ее 2- 3 раза в день, и называется она коротко и емко «выжимать кота». Единственная проблема – график. Я далеко не всегда могу быть дома в нужное время, опять же поездки по работе, поэтому и подключила к этой заботе дочку. Остальные домашние процедуры «выжимать кота» боятся. Получается - девочки самые смелые и не брезгливые (улыбается).

Недействующие задние лапы - не повод отказываться от фотосессии.

Недействующие задние лапы - не повод отказываться от фотосессии.

Сознательно или нет, но люди избегают тем, связанных с ущербностью, инвалидностью людей или животных. Для Ирины Ромбальской же важно, чтобы мы не боялись этих моментов.

- У меня нет жалости к моему новому коту, у меня нет мысли, что он ущербный. Благотворительностью, и к животным, в том числе, я давно занимаюсь и сталкиваюсь с разными случаями - плохими и хорошими. И понимаю, что животным с особенностями жалость не нужна, нужна поддержка и принятие их такими, какие они есть. И на курсах больничных клоунов, и на тренингах в Красном Кресте, нас тоже учили не жалеть, а помогать, избегать психологического выгорания, быть в ресурсе. Потому что если внутри тебя нет ресурса, то ты скорее свои внутренние проблемы хочешь решить под ликом помощи другому.

Породистый Хост пока не может поделить территорию с Пушкой, но - помогает: то дверь лапой откроет, то что-то вкусненькое со стола сбросит.

Породистый Хост пока не может поделить территорию с Пушкой, но - помогает: то дверь лапой откроет, то что-то вкусненькое со стола сбросит.

Конечно, когда посторонние люди впервые видят моего кота реакция у всех одна - пожалеть. Мы же с дочкой и взяли нашего Шурика-Пушку, не для того чтобы причитать над ним, а чтобы учиться принятию жизни, какой бы она не была. Мы, девушки, выросшие на Достоевском, Набокове и Мележе, всегда готовы порефлексировать, пострадать, это нашей славянской душе присуще. Для нас скорее нонсенс американский позитив всегда и везде. А наш кот, получается, американец! Он всегда весел и доволен, у него всегда все классно, круто, есть еда, друзья, тусовка. Очень позитивный. И мы постепенно учимся у него отсутствию ненужной рефлексии – радуйся, что есть жизнь! Ну не может он сам запрыгнуть на диван, даже заползти не может, ну ничего страшного, мы поможем. В клинике он жил в клетке, где научился сам лапой свет включать и выключать, медсестру за косичку хватал. Такое неотвратимое у него желание жизни и желание счастья.

У Пушки в Лиде появилась подруга по несчастью

- Ира, был он такой Шурик, но почему же вы его, полупарализованного, Пушкой-то назвали?

- Бегает он только на своих передних лапах, не поверите, быстрее нас! Его словить даже для гигиенических процедур сложно. Носится по дому как пушка, как ракета. Когда он только попал в Лиде в ветлечебницу, там ему сконструировали приспособление для передвижения, эдакий прицеп на колесиках для задних лапок. Но отношения с этой техникой у кота не сложились, он был ему неудобен, и поэтому забирали мы его домой уже без всяких технических прибамбасов. Коты вообще приспособленцы, могут спокойно жить и без нескольких лап.

- На вашей странице в Facebook, Instagram много такого кошачье-щенячьего контента. А сами вы отслеживаете чужие судьбы в соцсетях?

- Где-то полгода назад, может больше, мы с дочкой подписались в Instagram на одного кота-спинальника очень известного - у него несколько сотен подписчиков и история болезни примерно такая же, как у нашего Пушки. А еще - на одного кота-американца, который много путешествует. Он без проблем со здоровьем, но внешне - вылитый Пушка. Вот так наблюдали за их аккаунтами и когда сопоставили, решили, что наш кот Пушка – это воплощение этих двух котов. Получилось, что сначала подписались на два котячьих аккаунта, а потом от судьбы получили выжимку в лице Пушки. Надо было, наверное, на аккаунты дворцов подписываться, но это не наш метод (улыбается).

Изабелла - дочь Ирины Ромбальской - вот кто настоящая хозяйка Пушки. Он в ее комнате спит, там же его миска и к ней он бежит, если что стряслось.

Изабелла - дочь Ирины Ромбальской - вот кто настоящая хозяйка Пушки. Он в ее комнате спит, там же его миска и к ней он бежит, если что стряслось.

Ирина признается, что котов таскает домой всю жизнь, с раннего детства.

- У меня коты на передержке постоянно, я их пристраиваю. А Пушку пристраивать не буду. Вначале, правда, родители меня спросили: «Ира, этот же кот у вас только на время?» «Нет, - отвечаю я им - навсегда, никому я его не отдам».

А вот, собственно, и причина вывода этой личной истории в общественную плоскость. В лидской ветлечебнице сейчас живет кошечка без двух передних лапок. Ее символично зовут Лапка. Буквально сегодня мы собрали ей деньги на протезы. Печатать их взялись на 3D-принтере в Новосибирске. И очень хочется после операции найти ей новый дом, иначе придется забирать себе.

Лапка безумно ласковая кошечка, несмотря на то, что пока может только лежать. Удивительно, но даже я учусь у этих животных принятию мира, людей. Кошки эти пострадали, может и от людских рук, от халатности людской, но они зла не помнят, они идут на руки, они прощают человека. Это просто потрясающе, какая любовь у них внутри, какая это сила.

Когда Ирина Ромбальская задумала взять в дом кота Пушку, у кота Хоста, который «правил» в доме единолично, разрешения не спросила. «Графу» пришлось подстраиваться под нового соседа.

Когда Ирина Ромбальская задумала взять в дом кота Пушку, у кота Хоста, который «правил» в доме единолично, разрешения не спросила. «Графу» пришлось подстраиваться под нового соседа.

У Ирины Ромбальской дома живет и правильный с точки зрения стандартного общественного восприятия породистый кот, благородный Холст. Пушку он принял не сразу, пока у двух молодых мальчиков идет война за территорию.

- Но, несмотря на военные действия, они банда, - делится Ирина. - Пушка не может дверь открыть, а Холст запрыгивает на ручки и помогает, открывает. А еще скидывает лапой со стола еду. Сам со стола никогда ничего не возьмет, воспитание не позволяет, а помочь другу – это святое. Хотя Пушке как раз такую еду нельзя, у него же проблемы с кишечником, нужен специальный ветеринарный корм. Поэтому мысль про девочку-кошечку не покидает, она бы рассредоточила им потоки тестостерона (улыбается). Или вот у Оли Хижинковой (Оля вообще непревзойденный лидер в защите животных) есть кошечка Матильда Кшесинская, она очень красивая, маленькая, пушистая. Но это 1,5 килограмма ненависти, презрения и злости к бренному человеческому миру. Вот и пугаю их, что заберу ее в качестве тяжелой артиллерии (смеется).

«Все разговоры были о породистом добермане, а судьба подбросила кота-инвалида»

- Ира, стоп. Получается один кот без задних лап, на подходе кошечка без передних, а дома еще и обычный породистый любимец. Какой-то бесконечный альтруизм...

- Сколько я за него отгребаю (улыбается). Да, я пытаюсь решать некоторые вопросы помощи животным, но часто слышу в свой адрес: «Вот ты кошке или собаке помочь хочешь, а может где-то плачет ребенок голодный». Может быть. Даже наверняка. Но я делаю, что могу. В 100% случаев тот, кто задает этот вопрос, не делает вообще НИЧЕГО. И пусть я пессимист, но не верю, что мы можем построить какое-то правильное общество, пока у нас на улице будут мерзнуть бродячие собаки и коты, пока мы пакет с мусором до контейнера доносить не будем. Не верю я, что человек, который в детстве издевался над животным, впоследствии станет хорошим человеком.

Ирина Ромбальская призналась, что кот у нее не с ограниченными, а с неограниченными возможностями.

Ирина Ромбальская призналась, что кот у нее не с ограниченными, а с неограниченными возможностями.

Люди часто не помогают другим людям или животным, потому что думают, что этот их шаг будет маленьким и в итоге никчемным. Но я по жизни продвигаю теорию, что маленькой помощи не бывает. Она мне близка. Вот взять в Красном кресте заявку на рецепт, купить лекарство и завезти его одинокому больному человеку, чтобы он в коронарирус не ходил по аптекам. По дороге домой с работы можно это сделать, но многие почему-то боятся, стесняются, некоторые ссылаются на отсутствие времени, при этом по 100 постов пишут абы о чем. Но в плане эмпатии все-таки дело сдвигается с мертвой точки, после прошлой коронавирусной весны люди стали организовываться. И это шанс, надо сорвать этот стоп-кран в себе и начать что-то, пусть незначительное на первый взгляд, делать.

Чем дольше живу, тем больше думаю, какая у меня миссия на этой земле. Вот парикмахер – подстриг женщину красиво, она счастливая от него вышла. Повар приготовил – человек поел, подобрел. Мы ездим кошек стерилизуем, пристраиваем брошенных животных, лечим. Конечно, это капля в море, но это то, что мы можем.

Зная нелегкую судьбу кота Пушки, нельзя не отметить, что за черной полосой идет белая. Он вытянул счастливый билет!

Зная нелегкую судьбу кота Пушки, нельзя не отметить, что за черной полосой идет белая. Он вытянул счастливый билет!

- Многие не берут в дом кошку или собаку, не из-за черствости, а потому что боятся ответственности.

- Когда люди берут в дом маленького щенка или котенка – это такая эйфория, «ми-ми-ми», ведь все малыши чудесны и фотогеничны. Но прежде, чем взять ответственность за животное, надо четко понимать, что пройдет время и этот комочек счастья станет больным, беззубым, проблемным, нуждающимся в вашей неустанной заботе членом семьи. Все эти стадии роста, развития и угасания надо сразу в своей голове прокрутить и решить – смогу или не смогу. Вот это честно.

Дочка у меня очень просит большую собаку, добермана, и я сама хочу, потому что я почти каждый день бегаю, и мне хочется бегать с собакой, так было бы комфортнее даже вечером, алкоголики не пристанут (улыбается). Но мы с ней проанализировали и решили, что пока нет, отложим добермана до ее поступления в вуз. Недавно смеялись с Изабеллой, что все разговоры были о породистом добермане, а судьба подбросила кота-инвалида. Так что жизнь удивительная штука (улыбается).

ЕСТЬ ИДЕЯ!

«Давайте печатать лапки и суставы в Беларуси!»

На Западе ветеринарная помощь животным, а при необходимости и протезирование, – привычное дело. Конечно, недешевое. Ирина Ромбальская просит белорусских айтишников обратить внимание на возможность организовать печать протезов для животных на 3D-принтерах в нашей стране, потому что сейчас их приходится заказывать в России.

И, кажется, что судьба уже услышала – за время подготовки этого интервью такие ребята в стране нашлись. Теперь дело за малым – найти дом Лапке. Но мы же помним – маленькой помощи не бывает.

Фото: Екатерина ЯСИНСКАЯ и личный архив.

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