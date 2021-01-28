Солодуха, Ланская, Финберг, сестры Груздевы, Герман: кто из звезд стал делегатом Всебелорусского народного собрания

Узнали, какие вопросы представляются известным белорусам важными, чтобы обсудить их в ходе ВНС

Подготовка ко Всебелорусскому народному собранию, проведение которого запланировано на 11-12 февраля, идет полным ходом. Число делегатов только от Минска - 370 человек, а всего участие в форуме должны принять 2500 делегатов плюс гости. Среди них есть как руководители предприятий, так и рядовые рабочие, врачи, учителя, служащие.

Участие во Всебелорусском народном собрании, вероятно, примут представители отечественной культуры и артисты белорусской эстрады. Конкретные имена пока неизвестны, но можно предположить, что в списке делегатов вполне могут быть сестры Груздевы, популярный исполнитель Александр Солодуха и не только они.

Мы решили поинтересоваться у медийных личностей: поступали ли им предложения стать делегатом ВНС и какие вопросы они бы хотели там обсудить.

СОЛОДУХУ ПОКА НЕ ПРИГЛАШАЛИ, А СЕСТРЫ ГРУЗДЕВЫ ВЗЯЛИ ПАУЗУ

- Вы знаете, сейчас на этот момент (разговор состоялся 26 января - Ред.) я об этом говорить не могу, - сказала «Комсомолке» Валентина Груздева. - Это закрытая информация. Мы не представляем никакую партию, мы девушки с активной гражданской позицией, которые первыми поддержали нашу страну. В последнее время мы надавили очень много интервью, а мы люди очень эмоциональные и доверчивые. Информацию о нашем участии или неучастии во Всебелорусском народном собрании я пока комментировать не могу, - сказала Валентина и пообещала дать более широкий комментарий, когда это станет возможным.

Алекснадра Солодуху в делегаты ВНС пока не звали

Один из самых эпатажных и востребованных артистов Александр Солодуха пребывает в добром настроении. Звонок «Комсомолки» застал певца за завтраком, однако он прервался и на вопрос о возможном своем участии в форуме пятилетия отрегировал, сказав следующее.

- Мне не предлагали стать делегатом, никто не звонил, пока так.

- Еще время есть, впереди - больше двух недель.

- Посмотрим, пока таких предложений не поступало, - сказал Александр Солодуха.

Ответил на звонок «Комсомолки» и художественный руководитель Национального академического концертного оркестра, народный артист Беларуси, профессор Михаил Финберг.

Маэстро, увы, сейчас болеет.

- Я себя очень неважно чувствую, болею. Мне сейчас встречаться ни с кем нельзя, чтобы никого не заразить.

- Не коронавирус?

- Нет, нет, не ковид, но чтобы не разболеться я, можно так сказать, держу самоизоляцию. В последнее время мы с оркестром дали целую серию концертов, несмотря на самочувствие не пропустили ни одного. Но сейчас чувствую - меня тянет заболеть, но надо поберечь себя. Мне предлагали стать делегатом Всебелорусского народного собрания, и я не отказался - согласился. Но сейчас, боюсь, чтобы никого не заразить, буду активно лечиться, - сказал Михаил Яковлевич.

Михаил Финберг болеет, но участие в форуме принять намерен Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Поправляйтесь, пожалуйста! А с какими вопросами и пожеланиями, вы, если позволит здоровье, будете участвовать во Всенародном народном собрании?

- Пожелания и установки у меня самые лучшие: чтобы страна продолжала делать все возможное, чтобы быть лучшей страной в мире. Посмотрите, сейчас по Минску идешь - гордость берет! Молодцы! Что касается искусства, то надо понимать, что такое белое, что черное, а что - серое. Надо понимать, что такое профессиональное искусство, а что - самодеятельность. Сейчас все ушло именно в самодеятельность! Скоро - 5-6 февраля - у нас состоится джазовый фестиваль, и вот именно это надо популяризировать, показывать по телевидению. А сейчас там показывают искусство второго-третьего сорта, а тех, кто лучше - им труднее пробиться. Эти вопросы надо, считаю, поднимать.

АЛЕНА ЛАНСКАЯ СЧИТАЕТ ВАЖНЫМ ПОДДЕРЖИВАТЬ БЕЛОРУССКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, А ГЕРМАН - МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Певица Алена Ланская, которая представила Беларусь на конкурсе "Евровидение" в 2013 году, одна из тех, кто среди первых выступила в поддержку действующей власти после выборов в 2020-м. Сейчас Алена регулярно принимает участие в провластных автопробегах, фотографиями и видео из которых делится с подписчиками в своих социальных сетях. Вполне логично увидеть Алену среди делегатов Всебелорусского народного собрания.

Фото соцсести

- На данный момент предложений об участии ко мне не поступало, может быть, еще поступят. Если такое предложение в мой адрес будет, я его, безусловно, рассмотрю, - сказала исполнительница.

- А если вы станете делегатом, то какие вопросы сочтете нужным поднять?

- Есть темы, которые меня волнуют и волнуют уже давно. В сфере шоу-бизнеса, культуры у меня есть возможность увидеть ситуацию с разных сторон, потому что я не только исполнитель, но и человек, который занимается своим проектом исключительно самостоятельно и не получает никакой поддержки. Я очень трепетно всегда относилась к творческим талантливым людям и с уважением к тем, кто видит мир иначе, и хотят, чтобы этот мир был лучше и красивее. Есть некоторые вопросы, касающиеся культуры, шоу-бизнеса. Я бы затронула вопросы финансовой оплаты, необходимости поддержки своих, белорусских, исполнителей. Я, как экономист по образованию, прекрасно понимаю, что есть проблемы: почему-то все считают, что белорусские артисты не способны сделать европейского качества продукт. Но надо понимать: когда вложения и поддержка идет в первую очередь в сторону иностранных исполнителей, а только потом - в своих, в белорусских, то они, разумеется, не могут конкурировать. Они хотят конкурировать: я знаю огромное количество потенциальных артистов, у которых есть талант, которые горят своим делом. Но у них нет возможности. Понятно, что если делать шоу на уровне, скажем, российского артиста, то надо большая команда, нужны самые лучшие. Поэтому так и получается у нас: а давайте подешевле, а давайте, приедьте без музыкантов, можно и под фонограмму здесь – потому что у нас маленький бюджет. Я бы затронула именно эти насущные проблемы культуры, не для того, чтобы просто прийти и пообщаться, а чтобы обсуждать аспекты, лежащие в практической плоскости.

- То есть основной вектор - поддержка культуры, белорусских исполнителей?

- Есть и еще одно, что мне представляется очень важным - тема защиты бездомных животных. Возможно, я смогла собрать команду, я знаю людей, которые, мне бы помогли в этом. Это сложный и серьезный вопрос: пора навести порядок в этой сфере деятельности и начать кастрировать и стерилизовать бездомных животных, при этом повышать ответственность за их убийства и жестокое обращение. Надо повышать степень уважения к животным в нашем обществе, потому что у нас так сложилось, что они приравниваются к какому-то предмету, хотя у них внутри находится точно такая же душа, просто не таких больших размеров, как у человека.

Певец и телеведущий Герман, который не так давно был ведущим концертной части приема от имени Александра Лукашенко в честь Старого Нового года, также ответил на вопрос о своем потенциальном участии во Всебелорусском народном собрании.

Герман ратует за поддержку малого предпринимательства

- Нет, мне никто не звонил, никуда не приглашали, ничего не предлагали.

- А если вдруг предложат стать депутатом, какой бы у вас был основной посыл?

- Я бы ратовал за поддержку предпринимательства, малого бизнеса. Я уже полгода как освоил новую профессию: занимаюсь строительством домов по каркасной технологии. Возвожу каркасники, очень красивые молодежные дома, строю их для тех, кто сейчас, в эпоху коронавируса хочет иметь свою дом за городом, и при этом, чтобы стройка была бюджетным вариантом. Я строю для людей, у которых немного денег. В целом, считаю, что надо активнее помогать предпринимателям, - обобщил певец.

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