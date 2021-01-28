Минздрав Беларуси разъяснил, кто отвечает за профилактику коронавируса в изоляторах и кому можно сократить срок самоизоляции

Во время второй коронавируса у белорусов появились совершенно новые вопросы по возможным рискам заражения, о которых весной еще никто не думал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В юридических базах появились разъяснения белорусского Минздрава по вопросам профилактики распространения коронавируса. Это не какие-то новшества, просто информация, четко разложенная «по полочкам» с пояснением «в связи с многочисленными обращениями граждан по вопросам проводимых в Республике Беларусь мероприятий, направленных на борьбу с инфекцией COVID-19».

Изоляторы временного содержания - отдельный пункт в этих разъяснениях. Во время первой волны коронавируса вряд ли в законопослушном обществе был такой интерес к профилактике ковида в ИВС, как сейчас, когда в стенах изоляторов за несколько месяцев побывали десятки тысяч человек.

Минздрав поясняет, что изоляторы временного содержания - объект Министерства внутренних дел, и соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий по минимизации риска распространения COVID-19 в них контролируют специалисты Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Департамента финансов и тыла МВД Республики Беларусь.

Отдельно есть, пояснения, которые касаются:

…учреждений образования

Дистанционное обучение упомянуто как одна из мер по минимизации риска распространения инфекции COVID-19. Приостановить образовательный процесс можно, если «по причине заболевания острыми респираторными инфекциями, в том числе инфекцией COVID-19 отсутствует 30% от общего количества учащихся в учреждении образования». Защитные маски рекомендуется использовать в учреждениях образования детям старше 14 лет по их желанию.

…анализов на коронавирус

По разъяснению Минздрава, лабораторные обследования на СOVID-19 проводятся:

- по клиническим показаниям (при наличии симптомов заболевания),

- при подготовке пациентов к плановой госпитализации,

- контактам 1-го уровня и 2-го уровня (из числа детей до 10 лет) при появлении симптомов острой респираторной инфекции.

Массовое обследование на ковид считается нецелесообразным, потому что возбудитель инфекции COVID-19 либо антитела к нему могут обнаруживаться в разные сроки от момента заражения в зависимости от индивидуальных факторов, а в инкубационном периоде заболевания тесты могут быть отрицательными.

…профилактики на местах

Помимо комплексного плана по предупреждению распространения COVID-19, утвержденногона правительственном уровне, власти на местах могут принимать решения о дополнительных противоэпидемических мероприятиях в зависимости от ситуации в конкретном городе, районе или области.

…самоизоляции

Самоизоляция названа ведущим сдерживающим фактором в распространении инфекции COVID-19 и как ограничительное мероприятие введена правительством Беларуси в апреле 2020 года. А самоизолироваться должны в первую очередь те, у кого обнаружен коронавирус; контакты 1-го уровня и 2-го, если это дети до 10 лет, посещающие школы и детсады; лица, прибывшие из стран, включенных в перечень неблагополучных по коронавирусу. Срок самоизоляции – 10 дней с момента контакта или прибытия.

Срок самоизоляции может быть сокращен. Например, если прибывший из-за границы обратился за специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощью. Или если это иностранный специалист, приехавший по работе, с заключенным договором и за него ходатайствует организация. В обоих этих случаях обязательное условие - отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позже двух суток после пересечения границы.

…пересечения границы

На пассажиров, прибывающих на территорию Республики Беларусь воздушным транспортом,и еще несколько категорий граждан, перечисленных в постановлении Совета Министров N 624, не распространяются ограничения на въезд на территорию Республики Беларусь и выезд из нее.

Но в разъяснении есть предупреждение о том, что при планировании поездок за рубеж как белорусским, так и иностранным гражданам надо учитывать возможность «изменения законодательства в части принятия дополнительных мер, в том числе и в отношении путешествующих лиц».

…индивидуальных средствах защиты

СанНиП-217 обязывают руководителей организаций всех форм собственности контролировать использование средств защиты органов дыхания работниками и посетителями, если нет возможности соблюдения социальной дистанции (1-1,5 метра).

«ВОЗ полагает целесообразным использование населением не только медицинских масок, но и иных средств защиты органов дыхания: тканевые маски, повязки лицевые, респираторы и т.д.», - напоминает Минздрав.