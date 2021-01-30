Хакеры из МВД, нежный голосок и убедительные легенды: какие новые уловки придумали мошенники в Беларуси и как их распознать

У мошенников новые фишки - даже если вы проявляете бдительность, это может выбить вас из колеи! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кто быстрее эволюционирует – мошенники или потенциальные жертвы? Эти процессы идут параллельно. Лев должен бежать быстрее газели, чтобы поймать ее и съесть, газель должна бежать быстрее льва, чтобы ее не съели.

Только-только люди начали распознавать телефонных мошенников, которые представляются банковскими работниками, чтобы выведать у собеседников данные карт. И не просто распознавать – изящно их отшивать и утонченно глумиться.

Но и мошенники не стоят на месте. Оказывается, стоит привнести в обкатанную схему новый штрих, и число жертв снова возрастает. Рассказываем, какие новые разводы придумали за последнее время мошенники, и какие старые сценарии не теряют актуальности.

АНГЕЛЬСКИЙ БЫТЬ ДОЛЖЕН ГОЛОСОК

От имени «службы безопасности банка», как правило, потенциальным жертвам звонили мужчины. Уверенные в себе, сыплющие банковской терминологией, напористые. Ходила даже легенда, что таким образом зарабатывают заключенные в местах не столь отдаленных.

В последнее время в трубке в таких ситуациях все чаще слышатся женские голоса. Видимо, таким образом мошенники пытаются создать иллюзию, что «сотрудник банка» не представляет опасности – несмотря на все успехи в области гендерного равенства, подсознательно люди все еще воспринимают женщин как менее опасный, «слабый» пол.

Стоит ли удивляться, что по данным исследования, которое провела компания Тинькофф, среди обманутых большинство составляют мужчины?

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Мошенники слегка модернизировали излюбленную схему «с вашего счета пытаются снять деньги, назовите данные вашей карты». В сценарии появилось «расследование». О новой легенде злоумышленников рассказали в службе безопасности Беларусбанка.

Человек, представляющийся сотрудником службы безопасности или клиентского отдела банка, заявляет, что банк проводит расследование в отношении одного из своих сотрудников, которого подозревают в хищении денег. Именно поэтому он будет настаивать, чтобы собеседник не перезванивал в банк – якобы, так до подозреваемого может дойти информация, что он под колпаком. Собеседника даже предупредят об уголовной ответственности за попытку помешать расследованию, причем номер статьи из УК могут назвать наобум.

Дальше звонок переключают на «сотрудника правоохранительных органов». Этот человек может представиться милиционером, следователем Следственного комитета, работником прокуратуры. Он продолжает обрабатывать жертву, задавая кучу вопросов и пытаясь исподволь выведать конфиденциальную информацию. Как правило, в лоб данные карт-счета не требуют. Мошенники действуют тоньше – они убеждают вас в необходимости установить приложение «AnyDesk – удаленное управление устройством» из Google Play или App Store.

- Это приложение позволяет получить доступ к вашему счету для несанкционированного перевода денежных средств, - объяснили в банке.

СПАСАЙТЕ ДЕНЬГИ!

Злоумышленник, который обманул жительницу Столина, тоже слегка подправил стандартную легенду о якобы подозрительных операциях, происходящих со счетом жертвы. Историю рассказали в Следственном комитете.

13 января 54-летней женщине позвонили по Вайберу. Звонивший мужчина представился работником банка и даже не пытался выведать у нее номер карты и CVV-код. Наоборот – назвал ей данные своего счета.

«Сотрудник банка» сообщил, что с ее карты злоумышленники пытались похитить деньги, но банк вовремя заметил подозрительную операцию, пресек ее, а карту заблокировал. Женщине якобы завели новую карту, куда она должна перевести свои сбережения, чтобы и дальше пользоваться ими без проблем. Мужчина назвал реквизиты, и женщина перевела туда все деньги. В итоге она потеряла более 900 рублей.

ПРОГРАММИСТ ИЗ МВД СНИМЕТ ПОРЧУ НЕДОРОГО

Новую легенду придумал аферист, скрывающийся в социальных сетях под ником Advard Black. Об этом рассказывает Reform.by. Эдвард Блэк идет в ногу со временем и обыгрывает ситуацию в стране. Он представляется программистом из МВД и сообщает собеседнику «грустную и нехорошую новость». Якобы в отношении адресата в ближайшие несколько дней будет заведено уголовное дело, гарантирующее несколько лет лишения свободы. Лже-программист уверяет, что его собеседник засветился на фото и видео в таких ситуациях, что может быть обвинен в массовых беспорядках, насилии в отношении сотрудников милиции, вандализме, хулиганстве.

Эдвард Блэк предлагает свою помощь. Он просит перечислить сумму, эквивалентную 200 долларам, на его биткоин-кошелек, а взамен обещает снять порчу, то есть удалить из милицейской базы данных всю информацию о респонденте. Блэк увверяет, что этого никто не заметит, так как подобные дела сейчас идут потоком и никто не поймет, что их вдруг стало на одно меньше. Предостерегает, чтобы не обращались в милицию: мол, если обратитесь, вот тут вас задержат и дело заведут немедленно.

Забавно, что в первых своих сообщениях программист Блэк утверждал, что работает в системе «МВД Белоруссии». Потом спохватился и исправил на «МВД Беларуси». Свои услуги он предложил в том числе нескольким белорусам, которые уже несколько лет живут за границей.

ФИШИНГ – НАШЕ ВСЕ

Старый добрый фишинг все так же не теряет актуальности. Но появился нюанс. Злоумышленникам уже не нужно даже присылать жертве ссылки на фишинговый сайт, имитирующий банковскую страницу или платежную систему. Вот что случилось с жительницей Вилейки. Историю рассказал kraj.by.

Женщина 15 января решила заплатить за коммунальные услуги. Платить она решила при помощи интернет-банкинга Беларусбанка. Ссылку на страницу интернет-банкинга она искала через поисковик и попала не на оригинальный, а на «зеркальный» сайт, который выглядел точно также, как оригинальная страница. Она ввела свои логин и пароль, и с ее карты тут же исчезли 615 рублей. Оказалось, что фишинговый сайт имел домен RU вместо BY. Когда оперативники разобрались в ситуации, сайт мошенников уже был заблокирован.

ЭТО НЕ ЭРОТИКА, ЭТО УЖЕ ПОРНОГРАФИЯ!

Удивительно, но некоторые до сих пор попадаются на сказку о «штрафах от МВД за просмотр порнографии». История этого развода стара, как интернет. На компьютер пользователя приходит уведомление от якобы МВД Беларуси, что его компьютер заблокирован за просмотр порнографических материалов. Чтобы разблокировать компьютер, пользователю предлагают уплатить штраф, перечислив деньги на указанный номер телефона. Как правило, компьютер действительно оказывается заблокированным – злоумышленники используют несложные вирусы. Для того, чтобы компьютер снова заработал, достаточно его перезагрузить. Но некоторые попадаются на эту уловку. Так, скоро будут судить 20-летнего парня из Гродно и 22-летнего брестчанина. Они «штрафовали» пользователей за порнографию два месяца- с января по февраль. И как минимум 12 человек заплатили «штраф»! Общий ущерб составил более 5000 рублей.

А КАК У НИХ?

«Белгазпромбанк» рассказал о новой тактике, которую применяют мошенники в России. На территории Беларуси такого пока замечено не было, но, как правило, злоумышленники , опробовав новую схему на россиянах, пытаются выдоить с ее помощью деньги и из белорусских пользователей. Вот что они придумали.

- Злоумышленниками по электронной почте рассылаются фальшивые уведомления об оплате долгов за жилищно-коммунальные услуги с просьбой оплатить поддельные квитанции онлайн, либо предоставить сведения об уже совершенной оплате. В случае, если клиент начинал производить оплату и вводить реквизиты карточки на сайте, куда его привели ссылки из письма, мошенники получали доступ к его счету, - рассказали в банке. - Если клиент игнорировал сообщение, ему звонили от лица управляющей компании и убеждали в наличии “долга по квартплате”. При этом мошенники пытались выяснить способы оплаты и реквизиты карточки, предлагали совершить “тестовую транзакцию для проверки”, а также сообщить им код из SMS.

СМИ рассказывают и о других легендах, которыми уже пользуются мошенники в России. Сейчас они активно обыгрывают ситуацию с коронавирусом. Они предлагают получить материальную помощь от государства в связи с пандемией, сделать обязательную платную прививку от ковида, решить вопросы с «прощением банковских кредитов», купить поддельные больничные листы с отметкой о коронавирусе и так далее.

БУДЬ В КУРСЕ!

Напомним несколько советов, о которых вы могли забыть.

- правоохранительные органы Беларуси никогда не взимают штрафы путем перечисления денег на абонентский счет какого-либо телефонного номера.

- банки никогда не предлагают клиентам устанавливать на мобильные устройства сомнительные приложения.

- фишинговые сайты могут отличаться от оригинальных всего одним-двумя символами. Будьте внимательны!

- не вступайте в разговор с «сотрудниками банка», особенно если с вами связались в мессенджере – как правило, банки не используют этот вид связи с клиентами. Подвергайте сомнению все, что говорит вам собеседник, уточняйте все нюансы, перезвонив в службу поддержки вашего банка, номер которой размещен на официальном сайте.

- ни под каким предлогом не передавайте посторонним конфиденциальную информацию, в том числе данные ваших счетов и смс-коды.

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