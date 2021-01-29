Шумными соседями займется милиция, штрафы за самовольную перепланировку станут меньше: что белорусы хотели и что появится в КоАП с 1 марта 2021

Штрафы для шумных соседей останутся прежними Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Уже с 1 марта 2021 года обновленный Кодекс об административных правонарушениях вступит в силу. Изменения готовились с 2019 года, проект выносили на общественное обсуждение. На Правовом форуме Беларуси тогда развернулись горячие споры. Пользователи активно обсуждали возможные изменения, предлагали увеличить наказание за распитие спиртного в общественных местах, нарушение ПДД и правил содержания домашних животных, поднять штрафы для шумных соседей. Мы изучили, какие из этих предложений были приняты и включены в новую редакцию КоАП.

С шумными соседями будет разбираться милиция, а не ЖКХ, а за шум после 23 – штраф до 290 рублей

В новом КоАП суммы штрафов для шумных соседей остались прежними: максимум – до 30 базовых величин. За действия, которые нарушают покой других людей в доме, создают шум и вибрацию с 23 до 7 часов можно получить в размере от 2 до 10 базовых величин (от 58 до 290 рублей). За второе такое нарушение в течение года штраф вырастет: минимум- 10 базовых (290 рублей), максимум – 30 (870 рублей).

Отдельным пунктом статьи вынесли наказание за проведение работ в квартире в выходные и праздники, будни с 19 до 9: теперь за звуки дрели в неположенное время соседа могут наказать штрафом от 4 до 10 базовых (116 – 290 рублей).

В действующем КоАП не было таких уточнений о времени, они были прописаны в Правилах пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений.

Зато уменьшились штрафы за самовольную перепланировку: с 1 марта штраф за это составит 10-30 базовых (290 – 870 рублей), а не 30-50 (870 – 1450), как указано в действующем кодексе.

Вести административные процессы по этим делам будет не ЖКХ, а милиция.

А вот штрафы за распитие алкоголя в общественных местах остались прежними – до 8 базовых величин (232 рубля)

Подростков могут обязать извиниться перед потерпевшим, штрафовать будут меньшими суммами

Для подростков, которые зарабатывают сами, сильно снизили сумму возможного штрафа: теперь максимальный его размер – 2 базовые величины вместо 50, предусмотренных действующим КоАП.

Если ни зарплаты, ни стипендии нет, к подростку могут применить «меры воспитательного воздействия»: это значит, что молодому человеку разъяснят закон, обяжут извиниться перед потерпевшим, на срок до 30 суток могут запретить приходить в определенные места, обязать находиться по вечерам только дома.

По новому КоАП, привлечь к административной ответственности молодых людей возраста 14-16 лет можно будет только по 6 статьям:

- умышленное причинение телесного повреждения,

- оскорбление,

- мелкое хищение,

- умышленное уничтожение или повреждение имущества,

- жестокое обращение с животными,

- мелкое хулиганство.

В первую очередь следует отметить сокращение количества статей (до 6), по которым возможно привлечение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет, ранее таких статей было 16.

Сейчас таких статей – 16.

Снизили нижний предел штрафа за занятие проституцией

Изменения коснулись только второй части этой статьи: если человека поймают за занятием проституцией второй раз за год, ему грозит штраф от 20 до 30 базовых величин (580 – 870 рублей) или административный арест. В действующем кодексе суммы штрафа больше: от 30 до 50 базовых (870 – 1450 рублей), а к административному аресту добавился и новый вид наказания – общественные работы.

«Письма счастья» за неправильную парковку и 5 лет без прав за пьяную езду

Об изменениях для водителей мы уже писали: например, теперь «письма счастья» будут приходить не только за скорость, но и за неправильную парковку, проезд на красный, отсутствие техосмотра или страховки.

За вождение в нетрезвом виде штраф увеличат до 200 базовых (5800 рублей), а срок лишения прав – до 5 лет. Правда, только в том случае, если водитель был сильно пьян (больше 0,8 промилле). Если этот показатель будет меньше, человека за рулем предлагают штрафовать максимум на 2900 рублей и лишать прав на три года. Напомним, в действующей редакции КоАП нет разграничения по степени опьянения, нетрезвых водителей штрафуют на 50 – 100 базовых и лишают прав на 3 года.