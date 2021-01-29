Коронавирус в Беларуси, последние новости на 29 января 2020 года: в Минске привились больше 1000 человек, а шизофрения повышает риск смерти от коронавируса в три раза

В Минске уже привились больше тысячи человек, а шизофрения повышает риск смерти от коронавируса в три раза.

По последним данным, в Беларуси заболели 242 851 человек. Прирост за сутки в этот раз - 1718 человек. Число смертей от коронавируса вполне привычное – десять человек, а за все время распространения COVID-19 умерли - 1 688 человек. Количество выздоровевших за сутки – 2 131 человека.

Также минздрав сообщил и о количестве сделанных тестов: 4 415 199 за все время, в том числе 15 832 за последние сутки.

Ситуация в мире не спешит улучшаться: уже умерли 2,19 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Англии, Италии, Франции и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 36 443 человек, в Литве – 2 743, в Латвии – 1 148, в Украине – 22 351 человек.

В Минске от COVID-19 уже привились больше тысячи человек

- По данным на 27 января, в Минске уже привились от COVID-19 1 125 человек, - рассказала Главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак.

В Беларуси прививки против коронавируса начали делать с 19 января 2021 года. В этот день в Минске привиться от вируса можно было в поликлиниках №11, 14 и 28. После этого – в других медучреждениях. Компания по вакцинации стартовала с медработников. После него в планах привить педагогов. Вакцинация является добровольной и бесплатной. Она осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Прививки делают вакциной «Гам-Ковид-Вак». Это торговая марка «Спутник V». Препарат представляет собой раствор для внутримышечного введения. Он состоит их двух компонентов, которые вводятся в организм человека в два этапа: сначала один, а через три недели – второй.

Массовую вакцинацию белорусов планируют начать в апреле 2021 года.

Типичные симптомы «британского» штамма коронавируса: кашель, сильная усталость и боль в горле и мышцах

Эксперты Национальной статистической службы Великобритании (ONS) назвали симптомы, которые чаще всего вызывает «британский» штамм коронавируса. Так, основные симптомы нового штамма SARS-CoV-2 – это кашель, сильная усталость и боль в горле и мышцах. К таким выводам исследователи пришли, изучив шесть тысяч случаев коронавируса в Англии. Они проанализировали симптомы, которые возникали у пациентов за неделю до получения положительного результата теста на «британский» штамм COVID-19. Эти сведения собирались с ноября 2020-го до середины января 2021-го года.

Из 3,5 тысяч инфицированных новым штаммом 35% жаловались на кашель,32% сообщали об усталости, у 25% появлялась боль в мышцах и теле, еще у 21,8% – боль в горле.

В группе из 2,5 тысяч заболевших «основным» штаммом статистика была такая: 28% жалоб связаны с кашлем, 29% опрошенных испытывали усталость, у 21% возникала боль в мышцах и теле, у 19% болело горло.

Кроме того, отмечается, что у 16% пациентов с «британским» штаммом коронавируса были зафиксированы искажения вкуса, у15% – потеря обоняния. Это чуть меньше, чем у тех, кто болел «основным» вариантом COVID-19 (там в обоих случаях было по 18%).

Шизофрения повышает риск смерти от коронавируса почти в три раза

По словам специалистов, у тех, кто страдает от шизофрении, вероятность умереть от COVID-19 почти в 2,7 раза выше, чем у пациентов без этого психического заболевания.

Такие выводы ученые сделали после того, как изучили медицинские записи 26 тысяч 540 пациентов из Нью-Йорка с марта по май 2020 года, из них коронавирус был выявлен у 7348 человек.

Исследователи разделили пациентов с психическими заболеваниями на три категории (шизофрения, аффективные и тревожные расстройства) и проанализировали течение COVID-19 у них и у людей без таких отклонений.

Из более чем семи тысяч заболевших коронавирусом у 75 пациентов была еще и шизофрения, у 564 – аффективные расстройства, еще у 360 – тревожные. Всего 864 пациента умерли или были переведены в хосписы в течение 45 дней с того момента, как им поставили диагноз.

В результате ученые выяснили, что у страдающих от шизофрении был выше риск смерти от коронавируса почти 2,7 в сравнении с остальным. Любопытно, что эксперты не нашли связи между смертями от COVID-19 и аффективными или тревожными расстройствами.

Названы новые опасные последствия коронавируса: психические и неврологические расстройства

Британские ученые установили еще одно неприятное последствие перенесенного ковида. Речь идет о психических и неврологических нарушениях. Исследование, проведенное психиатрами из Оксфордского университета, показало, что у каждого девятого пациента после коронавируса возникает инсульт или депрессия. Отмечается, что большая часть пациентов, у которых фиксируются подобные последствия, сам коронавирус перенесли практически бессимптомно.

По словам руководителя исследования Макса Такета, в течение трех месяцев после выздоровления от ковида каждый пятый пациент демонстрировал психические расстройства. У 33 процентов людей, чьи медкарты проанализированы, психическое либо неврологическое нарушение проявлялось в течение полугода после перенесенного COVID-19.