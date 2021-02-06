«Кричу как чайка»: что выкладывают в TikTok МЧС, МВД и другие официальные органы Беларуси

Посмотрели, что выкладывает в TikTok МЧС. Фото: скриншот видео tiktok.com/@112.by

Некоторые белорусские госорганы осваивают TikTok - это сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий китайской компании. Он стал мегапопулярным в последнее время, особенно среди молодежи. «КП» посмотрела, какие официальные органы Беларуси уже завели свои каналы на «ТикТоке» и что они там размещают.

Самый популярный канал белорусских ведомств, который мы нашли, - Министерства по чрезвычайным ситуациями. У канала уже около 12 тысяч подписчиков и больше 155 тысяч лайков под видео. В модном и легком для восприятия формате МЧС размещает ролики о том, что говорить при звонке спасателям, рассказывает о последствиях непогоды, убеждает установить автономные пожарные извещатели, выкладывает необычные звонки в дежурную службу.

Есть свой TikTok и у Министерства внутренних дел Беларуси. У канала 2,5 тыс. подписчиков и около 32 тыс. лайков. МВД постит ролики на тему помощи инспекторов ГАИ участникам дорожного движения в нестандартных ситуациях, показывает, чем занимаются служебные овчарки в нерабочее время, рассказывает о задержаниях подозреваемых в преступлениях, а иногда и просто показывает, как в городе идет снег.

Также мы нашли TikTok Министерства информации Беларуси. Правда, канал давно не обновляли: последнее видео там от сентября 2020 года - это анонс Дня письменности в Копыле. У Мининформа 225 подписчиков и 2 тыс. лайков. А самое популярное видео - с уже бывшим министром информации Александром Карлюкевичем, который приглашал на книжную ярмарку в Минске в феврале 2020 года. Это видео тогда попало на сайты СМИ и набрало 10 тыс. просмотров.