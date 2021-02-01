Отмена Чемпионата мира по хоккею, штурм Капитолия, голодовка Лосика: события января глазами художника «Комсомолки» Катерины Мартинович

Вспоминаем события января глазами художника «Комсомолки» Катерины Мартинович. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

У Беларуси забрали право проведения Чемпионата мира по хоккею: что сказано в заявлении Международной федерации и как принимали решение

Ух, как бурно эта тема обсуждалась в соцсетях! Как много критики обрушилось на Рене Фазела, главу ИИХФ, после его визита в Минск и рукопожатий с Лукашенко. Как убеждали Фазеля, на каком этапе финансировать мероприятие отказались ведущие спонсоры и как отреагировала на это все власть – читайте здесь.

Беларусь осталась без Чемпионата мира по хоккею. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Смотреть было страшно даже из дома»: белоруска из Вашингтона – о дне штурма Капитолия и что происходит сейчас в столице США

Эти события ненадолго всколыхнули мир. О том, как белорусы наблюдали за штурмом здания Конгресса США и что подумали, когда получили смску о комендантском часе в Вашингтоне, читайте здесь.

Белорусы стали свидетелями штурма Капитолия. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Комик Слава Комиссаренко не выступит на родине из-за шуток про события в Беларуси? Вспоминаем, как запрещали Михалка, Вольского, «Сплин» и Face

Ролик с участием Славы Комиссаренко стал вирусным в соцсетях. А потом гастрольные удостоверения на апрельские концерты в Минске у него забрали. Но не он первый, не он последний: вспоминаем, у кого еще из артистов в Беларуси были схожие проблемы – читайте об этом здесь.

Шуточка стоила комику гастрольного удостоверения? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Купил за 18 рублей, продал за 100: как можно заработать прибавку к пенсии на памятных монетах

Коллекционные монеты с годами только дорожают. Это не просто красивый сувенир! Как выгодно продать монеты и когда это стоит делать – читайте в интервью нашего эксперта.

На памятных монетах можно заработать! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Поедете на съемки клипа»: турфирмы предлагают выезд туристов из Беларуси в Украину в обход запрета

Коронавирус, границы закрыты – а отдохнуть-то хочется! Где наши не пропадали? Турфирмы придумали, как вывезти желающих за границу без всяких карантинов. Узнали, что для этого предлагают сделать.

Турфирмы вывозят туристов за границу даже в обход запрета на выезд за границу. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Дневник болеющего с ковидными симптомами: «Чтобы поесть, ставила будильник. Зато спала, как детсадовец!»

Переболеть коронавирусом в легкой форме – это, считай, повезло! Но все равно неприятно. Какие симптомы появляются, как сделать тест, чем лечиться и как жить без запахов – рассказывает наша журналистка.

Когда повезло переболеть «короной» в легкой форме, но не то чтобы очень сильно. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Это один из крайних методов протеста в тюрьме»: правозащитник и экс-заключенный – о голодовках за решеткой

Политзаключенный Игорь Лосик объявил голодовку (и уже прекратил ее – он голодал больше 40 дней). Чего можно добиться таким методом, кто еще в Беларуси голодал в тюрьме и чем это закончилось – об этом рассказывает правозащитник.

Объявить голодовку за решеткой - каково это? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Из-за коронавируса белорусам сложно получить или подтвердить группу инвалидности. Спросили в Минздраве, в чем проблема

Хотя медучреждения уже возвращаются к работе в обычном режиме, все равно из-за ковида то тут, то там возникают сложности. Например, читатели жалуются, что стало сложно пройти комиссию на подтверждение или получение инвалидности. И людям это создает массу проблем. Вот что ответил на это Минздрав.

Из-за коронавируса стало сложнее пройти комиссию на подтверждение или получение инвалидности. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Уникальный художник-ювелир Николай Кузьмич: «Когда воссоздавал крест Ефросиньи Полоцкой – не думал о его ценности. Это как первая любовь»

Николаю Кузьмичу 70 лет, но работу он ни за что не согласен оставить. Говорит, идет в мастерскую, как в театр – так ему интересно. О сыне, искусстве и мыслях уехать за границу знаменитый художник рассказал в интервью. И о воссоздании креста Ефросиньи Полоцкой. к которому не раз возвращался - считай, взялся нести этот непростой в моральном смысле крест. Кстати, принял Кузьмич эту ношу по личному благословению почившего в январе митрополита Филарета.