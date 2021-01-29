«Я дома, да. Но я не под арестом»: Тима Белорусских опроверг задержание с 2 кг гашиша в Минске, а АТН - подтвердило

Сам артист у себя в сторис пишет, что это вброс. Фото: инстаграм Тимы Белорусских

По неподтвержденным сведениям дома у Тимы Белорусских (его настоящая фамилия Морозов) обнаружили два килограмма гашиша. Информация появилась в телеграм-канале Mash. По данным последнего, якобы сбыт исполнитель не планировал – только для себя и друзей.

По слухам, на исполнителя вышли через кого-то из друзей. Задержали его, пишет Mash, еще 10 января, а с 12 января он находится под домашним арестом. По статье 328 ("Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов") ему грозит до пяти лет.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова на телефонный звонок «Комсомолки» ответила: «Пока уточняем, ничего не могу сказать».

После этого в Инстаграме артиста появилось сторис, где он говорит: "До последнего игнорировал ситуацию, но вижу, что уже нереально, потому что очень много диванных пацанов, наших комментаторов. В общем, заявляю вам открыто: все, что вы читаете, где-то видите - это неправда. Я нахожусь дома, да. Но я не под арестом. Все как всегда. Наркотики - это плохо, это надо понимать. Не знаю, что вы там почитали. Расходимся".

Такие сторис появились в инстаграме артиста.

Но вскоре после этого в телеграм-канале Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании появилось такое сообщение:

"По имеющимся данным, Тима Белорусских задержан в Минске с наркотиками.

Известный в молодежной среде Тима (настоящая фамилия Морозов) попался с 2 кг гашиша вроде 10 января, а потом его арестовали. Сейчас рэпер под домашним арестом (или под иным обязательством, в СК или МВД скажут).

«Веселье» хранил прямо дома. На продажу или с друзьями оторваться – выяснят правоохранители. Ждем официального комментария от МВД и СК.

А ст.328 УК РБ ой какая серьезная…"

К сообщению прилагалось фото с подписью: "первые минуты после задержания в одном из РУВД Минска".

Фото из телеграм-канала АТН.

Напомним, Тиме Белорусских 22-года. Он прославился благодаря песням «Мокрые кроссы» и «Незабудка», выпустил два альбома: «Твой первый диск — моя кассета» и «Моя кассета — твой первый диск».

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