СК - «Комсомолке» о задержании Тимы Белорусских: Милиция задержала 22-летнего молодого человека, у него обнаружено 0,4 грамма гашиша

Тима Белорусских в милиции. Фото: АТН

По поводу скандального инцидента с Тимой Белорусских "Комсомолке" дала комментарий официальный представитель Управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская: «По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство – гашиш массой 0,4 грамма. В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде залога. Проведены неотложные следственные действия. Назначены химические и судебно-генетические экспертизы, производство которых поручено экспертам ГКСЭ. Расследование уголовного дела продолжается».

Ч. 1 ст. 328 УК — «Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов» — в случае вынесения обвинительного приговора суда и вступления его в законную силу предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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