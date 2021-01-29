Лекарства, медтовары и коммуналка подорожают, а пенсии и пособия вырастут: что изменится в Беларуси с 1 февраля

Аптеки проведут переоценку запасов препаратов к 1 февраля, так что есть еще пара дней, чтобы купить необходимые лекарства по старым ценам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подорожают лекарства и некоторые продукты

Если вы давно не обновляли свою аптечку – у вас есть пара дней до 1 февраля. Дело в том, что 1 января власти увеличили налог на добавленную стоимость (НДС) на ввоз импортных лекарств, медицинских товаров, продовольственных и детских товаров. Из-за этого с 1 января подорожают новые ввозимые в страну партии таких товаров, а с 1 февраля пересчитают и их запасы. Скорее всего, подорожание коснется не только импортных лекарств, но и белорусских, которые имеют импортные компоненты. То же самое – с платными анализами и обследованиями, в которых используются не белорусские реагенты.

Список товаров, на которые ввели НДС, очень большой. Тут и спиртовые настойки, и оправы для очков, растворы для контактных линз, лубриканты, компрессионный трикотаж, ортопедические изделия, кресла-коляски, противопролежневые матрацы и многие другие товары. И если флакон боярышника прибавит 10 копеек, то препарат для лечения онкологии может подорожать не на одну сотню рублей.

В Министерстве по налогам и сборам говорят, что цены из-за введения НДС повысится не должны. Но если повысятся, то проблема будет в аптеках, а не во введении налога. При этом власти обещают следить за тем, чтобы не было необоснованного повышения цен. Но если заметили такое - можно пожаловаться в специальной анкете на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

И это еще не все. Также вырастет НДС с 10% до 20% на импортные продовольственные и детские товары, за исключением социально-значимых. То есть, молоко, рыба и мясо, детские пеленки, подгузники и школьные принадлежности не должны подорожать. А вот многие другие товары из списка (смотрите 118−120 страницы Налогового кодекса) логично станут дороже. Например, консервы и каши.

Вырастет прожиточный минимум, некоторые пенсии и пособия

С 1 февраля в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения - с 258,11 рубля до 262,87. Исходя из него, немного (в среднем, около 5 рублей) подросли и прожиточные минимумы пенсионеров, студентов, детей и трудоспособных людей.

Следом за величиной БПМ подрастут минимальные трудовые и социальные пенсии, доплаты пенсионерам 75 лет и старше, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за престарелым человек от 80 лет и старше.

Также вырастут детские пособия. Ежемесячные подрастут не более чем на 5,7 рубля, единовременные – чуть более ощутимо. Единовременное пособие за рождение первого ребенка вырастит с 2 581,1 до 2 628,7 рубля, а за рождение второго и последующих детей — 3 680,18 рубля вместо 3 613,54 рубля.

Тунеядцев в очередной раз пересчитают, а коммуналка подорожает

Власти ведут скрупулезный подсчет не работающих граждан, обновляя собранную базу раз в квартал – 21 апреля, 21 июля, 21 октября, 21 января – соответственно. До того, чтобы к гражданину не применили санкции, нужно предоставить госорганам информацию о том, что он уезжает работать или учиться за границу. Если признают тунеядцем - с 1 февраля тем, у кого есть в собственности жилье, придет повышенная жировка – по полным тарифам. Напомним, пока граждане платят по субсидированным, но и те постепенно повышают – до 5 долларов в год в эквиваленте.

Но если даже вы не тунеядец, жировка в феврале вам тоже придет более дорогая – с начала года по плану увеличились тарифы на техобслуживание и капремонты, газо-, электро-, водоснабжение, вывоз мусора, домофоны. Второй этап повышения стоимости услуг ЖКХ запланирован на 1 июня.

Разрешат летать в Грузию

В прошлом году Грузия закрыла границы для Беларуси из-за пандемии, и несколько раз планировала их открыть, но знаменательно событие передвигалось из-за плохой эпидситуации. И вот свершилось! С 1 февраля Грузия отменяет ограничения на международные рейсы. Но сначала в страну пустят путешественников из безопасных стран, где уже начали вакцинацию от коронавируса. При этом ближайший рейс по маршруту Минск-Тбилиси на сайте «Белавиа» запанирован 3 февраля, цена в одну сторону в эконом классе – 345 рублей. Напомним, с 21 декабря 2020 года белорусам запретили пересекать наземные границы (выпускают только в случае крайней нужды), но воздушные еще открыты.

Кроме Грузии, нам можно также вылеететь в ОАЭ, Танзанию или на Мальдивы. Правда, в Беларуси тоже есть роскошные места, для отдыха на которых не придется сильно раскошелиться.

Упростят требования к SPA-услугам

Летом прошлого года МАРТ разработал новые стандарты оказания SPA-услуг, убрав местами «драконовские» требования закона. Новые правила оказания SPA-услуг вступят в силу с 1 февраля 2021 года. Например, теперь для выполнения косметического, аюрведического, ароматического и стоун-массажа, а также этнических SPA-ритуалов не нужно медицинское образование и лицензия. Убрали и устаревшие требования к персоналу и ассортименту SPA-услуг.

Сигареты станут дороже

Если вы вдруг забыли, напоминаем: каждое первое число месяца пересчитывают максимальные отпускные цены на сигареты. Министерство по налогам и сборам повышает цены как на отечественные, так и на импортные марки обычно в пределах 5-15 копеек за пачку. Например, сигареты Kent Nano Blue, Kent Feel можно будет купить за 3,6 рубля, Rothmans Click за 2,6 рубля, Davidoff за 4,1 рубля, Aroma Rich за 4,5 рубля.

Подорожает транзит нефти

С 1 января экспортные пошлины на нефть, мазут, нефтяной битум, вазелин и парафин снижались, а с 1 февраля возрастут с $38,7 до $43,8 за тонну. На прямогонный бензин с $21,2 до $24 за тонну, на товарные бензины, дизельное топливо, легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, смазочные масла – с $11,6 до $13,1 за тонну. Это коснется нефти и продуктов ее переработки, которые вывозятся за пределы таможенной территории ЕвразЭС.