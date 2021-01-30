Коронавирус в Беларуси, последние новости на 30 января 2021 года: стало известно, кому не рекомендуется прививаться от COVID-19 и когда удастся победить вирус

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Беларуси по официальным данным Минздрава коронавирусом с начала пандемии уже заразились 244 тысячи 718 человек. Не удалось справиться с инфекцией 1 698 пациентам.

За сутки коронавирусной инфекцией заразились 1867 человек. Скончались – 10.

В Минздраве рассказали и о количестве тестов, которые были проведены за последние 24 часа – 19 тысяч 922. С начала пандемии специалисты выполнили уже 4 миллиона 435 тысяч 121 тест.

Последние данные о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В ООН рассказали, когда удастся победить коронавирус.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриша рассказал, что человечество сможет победить коронавирус уже в 2020-му году. По его мнению, остановить распространение COVID-19 будет возможно только при условии, что вакцины от вируса будут доступны повсеместно.

Тихановская вновь призвала ЕС, Великобританию, США и Канаду помочь белорусам с вакциной.

Светлана Тихановская в четверг, 28 января, онлайн выступила в Королевском объединенном институте оборонных исследований. Она в очередной раз призвала Евросоюз, Великобританию, Канаду и США помочь белорусам с доступом к европейским вакцинам от коронавируса.

Инфекционист рассказала, кто повторно может заразиться COVID-19.

На данный момент удалось доказать, что заразиться коронавирусной инфекцией повторно возможно. Хотя в период первой волны это отрицалось.

По словам инфекциониста Екатерины Сергиенко, при повторном заражении COVID-19 люди болеют или так же, как в первый раз, или же более в легкой форме. Она добавила, что тяжесть течения вируса зависит от нескольких факторов: возраст, наличие патологий и состояние иммунитета.

Ученые назвали витамин, нехватка которого может привести к тяжелому течению коронавируса.

Исследователи из Бельгии и Нидерландов заявили, что дефицит витамина K в организме может привести к нарушению кровообращения, а в некоторых случаях и к внезапной смерти при коронавирусе. Все дело в том, что при нехватке витамина К в организме человека начинают повреждаться сосуды, что приводит к образованию тромбов.

Ученые рассказали, что происходит с организмом человека, который перенес COVID-19 в тяжелой форме.

Эксперты изучили сведения о 238 пациентах. Все они перенесли тяжелую форму коронавируса. Ученые пришли к выводу, что даже спустя четыре месяца после перенесенной инфекции, пациенты не могут полностью восстановиться и в разы хуже переносят физические нагрузки.

ВОЗ намерена провести исследование в Беларуси, чтобы узнать число переболевших коронавирусом.

Проведение исследования запланировано на первый квартал 2021 года. В нем хотят задействовать пять тысяч человек, среди которых будут и медицинские работники. Исследование является добровольным. В нем примут участие люди разных возрастов.

Одних и тех же пациентов протестируют сейчас, а потом через три месяца. Это нужно для того, чтобы была возможность оценить уровень распространения COVID-19 на данный момент и проследить ее во времени.

Стало известно, кому не рекомендуется делать прививку от COVID-19.

В ВОЗ рассказали, что повременить с прививкой стоит беременным женщинам. Удалось выяснить, что женщины в положении подвержены более высокому риску коронавируса. Если же беременная женщина все же решила привиться от COVID-19, то ей стоит напомнить об отсутствии данных о безопасности и эффективности.

Последние данные о ситуации с коронавирусом в Беларуси. Фото: pixabay.com

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