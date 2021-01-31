Коронавирус в Беларуси, последние новости на 31 января 2021 года: заболеваемость в Белар науси не снижается, в ЕС спорят из-за поставок вакцины

Заболеваемость коронавирусом в Беларуси не снижается. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Количество заболевших коронавирусом в Беларуси пока серьезно не снижается. Так, по данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки в республике выявили 1 тысячу 852 новых случая заражения, из больниц выписаны 2 тысячи 100 пациентов.

Смертность держится уже долгое время примерно на одном уровне – десять умерших за сутки. А всего с начала пандемии на территории Беларуси умерли 1 тысяча 708 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Ситуация с коронавирусом в мире

Тем временем в разных странах мира также продолжают бороться с COVID-19. Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 102 миллионов человек во всем мире, более 2,2 миллиона умерли. Количество выздоровевших превысило 74 миллиона.

Две европейские страны – Франция и Чехия – закрыли границы для иностранцев из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, во Франции запретили въезд и выезд всех прибывающих из стран за пределами Евросоюза. Жители государств ЕС, которые хотят въехать во Францию, должны показать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Кроме того, в стране решили закрыть все торговые центры площадью более 20 тысяч квадратных метров, по-прежнему действует комендантский час, который введен 15 декабря 2020-го.

В Чехию пустят только тех иностранных граждан, кто прибывает на учебу, работу и у кого есть разрешение на проживание.

В ВОЗ призвали Британию поделиться вакциной с другими странами Фото: Павел МАРТИНЧИК

ВОЗ против «вакцинного национализма»

Эксперты Всемирной организации здравоохранения призвали власти Великобритании отказаться от быстрой массовой вакцинации от COVID-19 и поделиться препаратом с жителям других стран. Там аргументировали это тем, что такой шаг будет правильным не только с моральной точки зрения, но и с экономической.

В частности, в ВОЗ попросили британские власти ограничиться прививками тем, кто наиболее уязвим во время пандемии, чтобы большее количество людей в разных странах мира могли получить доступ к вакцине.

– Мы обращаемся к жителям Великобритании: «Вы можете подождать». Мы считаем, что странам, которые провакцинируют работников сферы здравоохранения и людей, подверженных повышенному риску заражения коронавирусом, нужно гарантировать доступ к препарату для других, – сказала Харрис в интервью BBC.

Также в ВОЗ призвали европейские страны прекратить споры из-за вакцины. Напомним, что ЕС ввел контроль экспорта препарата: производители вакцины, работающие на территории Евросоза, должны просить у властей блока разрешение на экспорт своего продукта за его пределы.

Нужно ли делать тест на антитела после прививки?

Вирусологи рассказали, как проверить иммунитет после вакцинации от COVID-19. По словам экспертов, у всех пациентов период сохранения антител индивидуальный.

– Надо следить за антителами, примерно раз в полгода сдавать тесты. У некоторых даже после восьми месяцев антитела не снижаются, а у других пропадают через три месяца. Разброс большой, – заявил научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.

По мнению вирусологов, иммунитет может сформироваться на клеточном уровне, и тогда его можно обнаружить только в ходе сложных лабораторных исследований.