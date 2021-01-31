Коронавирус в Беларуси, последние новости на 31 января 2021 года: заболеваемость в Белар науси не снижается, в ЕС спорят из-за поставок вакцины

Заболеваемость коронавирусом в Беларуси не снижается.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Количество заболевших коронавирусом в Беларуси пока серьезно не снижается. Так, по данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки в республике выявили 1 тысячу 852 новых случая заражения, из больниц выписаны 2 тысячи 100 пациентов.
Смертность держится уже долгое время примерно на одном уровне – десять умерших за сутки. А всего с начала пандемии на территории Беларуси умерли 1 тысяча 708 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
Ситуация с коронавирусом в мире
Тем временем в разных странах мира также продолжают бороться с COVID-19. Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 102 миллионов человек во всем мире, более 2,2 миллиона умерли. Количество выздоровевших превысило 74 миллиона.
Две европейские страны – Франция и Чехия – закрыли границы для иностранцев из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, во Франции запретили въезд и выезд всех прибывающих из стран за пределами Евросоюза. Жители государств ЕС, которые хотят въехать во Францию, должны показать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.
Кроме того, в стране решили закрыть все торговые центры площадью более 20 тысяч квадратных метров, по-прежнему действует комендантский час, который введен 15 декабря 2020-го.
В Чехию пустят только тех иностранных граждан, кто прибывает на учебу, работу и у кого есть разрешение на проживание.
В ВОЗ призвали Британию поделиться вакциной с другими странами
Фото: Павел МАРТИНЧИК
ВОЗ против «вакцинного национализма»
Эксперты Всемирной организации здравоохранения призвали власти Великобритании отказаться от быстрой массовой вакцинации от COVID-19 и поделиться препаратом с жителям других стран. Там аргументировали это тем, что такой шаг будет правильным не только с моральной точки зрения, но и с экономической.
В частности, в ВОЗ попросили британские власти ограничиться прививками тем, кто наиболее уязвим во время пандемии, чтобы большее количество людей в разных странах мира могли получить доступ к вакцине.
– Мы обращаемся к жителям Великобритании: «Вы можете подождать». Мы считаем, что странам, которые провакцинируют работников сферы здравоохранения и людей, подверженных повышенному риску заражения коронавирусом, нужно гарантировать доступ к препарату для других, – сказала Харрис в интервью BBC.
Также в ВОЗ призвали европейские страны прекратить споры из-за вакцины. Напомним, что ЕС ввел контроль экспорта препарата: производители вакцины, работающие на территории Евросоза, должны просить у властей блока разрешение на экспорт своего продукта за его пределы.
Нужно ли делать тест на антитела после прививки?
Вирусологи рассказали, как проверить иммунитет после вакцинации от COVID-19. По словам экспертов, у всех пациентов период сохранения антител индивидуальный.
– Надо следить за антителами, примерно раз в полгода сдавать тесты. У некоторых даже после восьми месяцев антитела не снижаются, а у других пропадают через три месяца. Разброс большой, – заявил научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.
По мнению вирусологов, иммунитет может сформироваться на клеточном уровне, и тогда его можно обнаружить только в ходе сложных лабораторных исследований.