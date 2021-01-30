Срезание ленточек, Тарайковский, Тихановский, недоработки идеологов: что сказала главный идеолог Беларуси Ольга Шпилевская в большом интервью

Главный идеолог страны дала большое интервью провластному блогеру - говорили о СМИ, гибели Александра Тарайковского и патриотизме. Фото: кадр из видео.

Интервью с начальником главного идеологического управления Администрации президента Беларуси Ольгой Шпилевской появилось на канале блогера Алексея Голикова 29 января и за сутки набрало более 6,5 тысячи просмотров. Алексей – брестский предприниматель, но имеет опыт работы в журналистике. В течение года он был заместителем редактора газеты «Брестский курьер». Алексей Голиков позиционирует себя как провластный блогер. Популярность его блог стал набирать, когда он стал освещать протестные акции после президентских выборов 9 августа. Сейчас на канале 24,5 тысячи подписчиков. Кроме того, Голиков ведет рубрику на канале СТВ.

«Комсомолка» посмотрела почти двухчасовую беседу. Ольга Шпилевская и Алексей Голиков говорили...

...Об идеологии...

- Я перед нашим интервью долго думала, что для нас, белорусов, идеология? Из чего складывается белорусская идеология? Мы все время ищем национальную идею, а что такое белорусская идеология? - задается вопросами Ольга Шпилевская. - Я поняла, что это все просто. Наша реальная белорусская идеология, которая выстроилась за 26 лет независимости нашего государства – это любовь к Родине и патриотизм. Это то, о чем говорит глава государства, это то, на чем он строит страну. Поэтому здесь все предельно просто. И понятно, что люди, которые занимаются идеологией на местах, это и есть те маленькие составляющие, которые должны воспитать в людях то, что мы, может быть, еще недовоспитали или недоосознали – любовь к Родине и патриотизм.

...Об идеологах и роли журналистов...

- Давайте сначала мы определимся, кто у нас идеологи. Кто эти люди, которые [...] формируют систему ценностей и как бы доносят. Это очень четко прослеживается. Идеологи – это не те люди, которые назначены идеологами. Каждый руководитель предприятия – идеолог. Потому, что он формирует свою систему ценностей, работая на этом предприятии. Она формируется из чего? Из любви к своему делу, из преданности к тому делу, которое ты делаешь, из преданности коллективу, с которым ты работаешь, их таких вот моментов и основных ценностей. Журналисты – это идеологи? Вот вы имеете отношение к журналистике. Вы на сегодняшний день блогер, который формирует общественное мнение. Вы идеолог?

-Нет.

- Почему нет? Я считаю, что ответ нет – это вы немножко лукавите. Человек, который формирует общественное мнение, это уже идеолог, потому что вы берете на себя ответственность за тех людей, чье мнение вы формируете. Вы доносите до них некоторую позицию, значит, вы должны понимать и меру ответственности за ту позицию, которую вы доносите. Она может быть как конструктивная, так и такая, которая работает на разрушение.

- В таком случае, представители оппозиционных СМИ, ресурсов, телеграм-каналов, которые являются средствами массовой коммуникации, тоже идеологи?

- По сути. Только еще раз повторюсь – каждый несет разную идеологию

Ольга Шпилевская возглавляет главное идеологическое управление с 2018 года. Фото: кадр из видео.

...Об оппозиции и оппозиционных СМИ...

- Для меня в нашей стране оппозиции нет. И оппозиционных средств массовой информации тоже нет. Оппозиция должна быть конструктивной. Оппозиция должна не разрушать государственность и следовать законам этой страны. Люди, которые придерживаются иных взглядов, имеют право высказывать свое видение той или иной проблемы, говорить о своих взглядах, иметь свое мнение, указывать на какие-то недостатки, проблемы, при этом не разрушая государственность и следуя законам страны. Тогда это конструктивная позиция. Но когда это люди, которые не несут конструктивизм, которые изначально настроены на то, чтобы разрушить страну, в которой они живут – для меня это не оппозиция и не патриоты. Какие это патриоты? Я бы скорее назвала это другим словом.

- Будет правильным, если в вашем представлении я сделаю вывод, что все другие СМИ, не разделяющие государственную повестку, мы назовем альтернативными, но не оппозиционными?

- Альтернативными, но не оппозиционными? Да. Но опять же, что значит альтернативные?

...О понимании патриотизма в СМИ...

- Что тогда для вас патриотизм, если они выражают патриотизм? Скорее, это какие-то экстремистские взгляды на страну. Когда «давайте мы ее задушим, давайте мы ее разрушим, давайте мы разрушим экономику, давайте мы не пустим сюда чемпионат мира по хоккею, давайте мы сделаем все, чтобы эта страна оказалась в изоляции». Чтобы все до ноля стереть абсолютно – это что, патриотизм? Это любовь к Родине?

[...]

- Послушайте, когда те СМИ, которые вы имеете в виду, хлопают в ладоши, когда им удается составить некие санкционные списки против наших предприятий, включить наши предприятия в санкционные списки, призывают устроить экономическую блокаду – это не разрушение страны, на ваш взгляд? Это не призывы к разрушению? Это нормально?

Алексей Голиков позиционирует себя как провластный блогер. Он стал набирать популярность, когда начал освещать протестные акции после выборов 9 августа. Фото: кадр из видео.

...О том, чем занимаются идеологи...

- Вопрос очень хороший, чем занимаются идеологи. Ну вы же изучили мою историю, мой путь. Вы понимаете, что идеологом я стала не так давно, получила такую приставку к должности. До этого я занималась журналистикой. Это и телевидение, и печатные издания, и так далее. И когда я пришла на работу. Нет, наверное, плохой пример будет, но реально меня дочка спросила: «Мама, а что такое? Когда ты занималась журналистикой, ты была журналистом, а идеология – это что?». И я для себя тоже подумала – это что? Но по сути, это ведь воспитание. Это формирование общества, воспитание общества. Для меня идеологи, если говорить о семье, это как мама в семье, которая воспитывает, учит любить, учит отделять хорошее от плохого, формирует ценности семейные. Идеолог тоже этим должен заниматься.

...О недоработках идеологов...

- Видимо, когда проходил процесс становления нашего государства, это были такие годы, когда важно было заниматься экономикой, важно было поднимать государство, предприятия, давать людям работу, и мы увлеклись этими моментами. А любовь к Родине оставалась как то, что должно быть априори, мы не воспитывали это, и к чему мы пришли? Ведь был период, когда все белорусское –это плохое, а вот посмотрите, как живут там. А там – это хорошо.

-Это что? Идеология недоработала?

-Да, это идеология недоработала, причем здесь недоработал каждый из нас как идеолог своей семьи. Потому что каждый из нас должен понимать, что первое, чему он должен научить своих детей – это любить свою страну, которая является ну как бы Родиной.

...Об аргументах Тихановского и пропаганды...

- Общество говорит: «Да как же задолбала ваша пропаганда, которая из каждого утюга, из каждой газеты, да как же задолбали эти надои. Да, мы хотим жить в той стране, которую вы нам показываете. Но мы живем в стране гораздо хуже. И ваш антипод, или антиидеолог, или просто идеолог альтернативный Сергей Тихановский пришел с телефоном, людям показал, и они ему поверили, потому что они жили в ней, а не в той, которую вы показывали по телевизору.

- Ну, мы просто видим по-разному какие-то вещи. Сергей Тихановский видел плохое, а на плохом сделать пиар, словить хайп всегда просто.

- Аргумент. Но перед этим вы сказали, что нам сейчас нужно заботиться и прививать любовь к Родине, по новому взглянуть на страну еще раз, оценить и ценить. Но простите, как можно ценить трактор "Беларус", которым работники сельского хозяйства просто плюются и при первой возможности покупают "Джон Дир", который в десятки раз дороже, но лучше?

- Начнем с того, что тракторов "Беларус" у нас много, а "Джон Диров" мало. Поэтому, наверное, претензий к тому, чего много, может быть больше, чем к тому, чего мало, условно. Во-вторых, про работников сельского хозяйства. Я сама из семьи обычной, мой отец всю жизнь проработал на комбайне, убирал хлеб, пока у него не появились проблемы со здоровьем, потом его работа несколько поменялась. Я знаю, что такое работа на селе. И когда вы говорите, вот мы показываем удои, надои, и это хорошо – ведь реально это хорошо! У нас все хорошо, и с удоями, и с надоями, вот вы посмотрите, как в этом году сработало сельское хозяйство! А что такое сработало сельское хозяйство? Это значит, вы приходите в магазин, и у вас есть выбор сметаны, хлебушка, который вы хотите купить, выбор молока или еще чего-то. Вы не думаете о том, что вы будете есть завтра.

Главный идеолог признала, что идеологи в Беларуси "недоработали". Фото: кадр из видео.

...О разделении общества...

- Вам не кажется ли, что докритиковались до той степени, что государство разводится у нас на белых и красных?

- Кто делит?

- Это уже неважно, важно, что разводятся, нет?

- Нет. Поэтому этот год глава государства и объявил годом народного единства. Белорусы всегда были единым народом.

- Но ведь пословица народная «насильно мил не будешь»?

- Это мы сейчас о чем?

- Это к тому, что это административное решение, спущенное сверху – объявить год Годом единства.

- Ну прямо, административное решение. Почему мы считаем, что все, что у нас объявляется, это административное решение? При принятии любого решения мы опираемся на то, что идет снизу.

Ну мы же общаемся с людьми, или вы считаете, что мы сидим в больших кабинетах и не спускаемся вообще на землю?

...О контактах чиновников и СМИ...

- Не только я, блогер, но и аккредитованные журналисты государственных СМИ обозначают трудности при контакте с чиновниками, идеологами, управленцами. Допроситься интервью невозможно. Чиновники апеллируют к тому, что «сейчас не время говорить». Простите, когда время говорить?

- Плох тот журналист, который не может получить интервью.

[...]

Чиновник должен быть открыт для СМИ, я с этим абсолютно согласна. Меня журналисты знают все прекрасно, если у кого-то не получается получить интервью, всегда можно позвонить и сказать: у нас не получается, а нам это интервью очень нужно. Понятно, что и я составлю разговор с этим журналистом, чтобы понять, какая есть причина для отказа в интервью или это просто нежелание с этим журналистом общаться.

- Вы сейчас обозначили невольно причину, по которой, как мне кажется, чиновники не дают интервью. Это «вы туда обращайтесь, мы тут маленькие».

- Это нежелание брать ответственность на себя.

...О конфликте на почве символике...

- Я вообще не считаю, что на этой почве [символики] у нас есть некий конфликт. Объясню, почему. У нас есть государственная символика – флаг, герб, гимн. Символика была принята народом, мы определили, что это наша символика. Она есть. Какие еще могут быть вопросы по поводу того, что является государственной символикой?

- Ольга Александровна, да никаких. Просто море флагов других во время митингов, море ленточек, привязанных к огражениям…

- Интересно, что когда выходишь к этим людям и спрашиваешь о том, что это для них… Вообще, чтобы вы понимали, с тем, что ты считаешь государственным символом, государственным флагом. Я не буду вешать его на забор. Это не место. А они чего только не делают с тем, что считают своим символом! И в форме белья, и в форме чего угодно. Как к этому относиться?

- Вы отрицаете наличие конфликта на основе символики?

- Вы имеете в виду, когда это вот срезание ленточек во дворах?

- Вы отрицаете наличие конфликта символик?

(пауза)

- Взглядов и убеждений?

- Для меня это не конфликт символик. Конфликт символик был бы, если бы я – член какого-то общественного объединения, и я считаю, что символом этого общественного объединения должно стать, условно, звезда, а вы – тоже член общественного объединения – считаете, что должен стать квадрат. И вы пропагандируете свой символ, я свой, и мы начинаем бороться, чей символ победит. Это понятно. Но когда у нас есть определенная государственная символика, за которую проголосовал народ, о конфликте каких символик мы можем говорить?

[...]

- Я не говорю о том, что у нас один флаг и у нас все хорошо. Мы понимаем, что на выходе – не раз уже об этом говорили – закон о героизации нацизма. Есть некая символика, которую народ не приемлет, потому что за этой символикой стоит что-то, что люди не приемлют.

- Частью людей эта символика не приемлется. Но есть вторая часть людей, которая выносит эту символику, это факт!

- Часть этих людей даже не знает о том, что означают эти символы.

- А разве это имеет значение? Факт в том, что они выносят.

- Ради того, что им хочется что-то вынести.

- Почему же они тогда не выносят листья клена?

- Вот у меня тот же вопрос. Отлично, значит, на той стороне те идеологи, которые там, кому там это было нужно, сделали так, что это стало символом.

...О конфликте в обществе...

- Ольга Александровна, в нашем обществе конфликта нет?

- В наше общество внесли разлад. Как и в любой дом можно внести разлад. Мне очень жаль, что этот разлад есть. Я не считаю, что это глобально катастрофический разлад. Вот сегодня, общаясь с людьми, я взяла – к нам почта приходит, люди и электронные письма присылают. Вот сегодняшнее письмо из Гомельской области. Пишет Анна, молодая мама, ей 23 года, учится заочно на юридическом факультете. «Обращаюсь к вам, потому что сил нет больше терпеть массовые беспорядки. Прошу вас, примите меры, которые будут лишать гражданства всех, кто стремится разрушить нашу страну без права восстановления в гражданстве». То есть, вы понимаете, что у людей есть запрос? У наших людей всегда был запрос на справедливость. Они имеют право жить так, как они хотят жить, как они определились, как они привыкли. И этот всплеск отдельных граждан, их попытка создания конфликта на почве символики, на любой другой почве – это их попытка создания обострения ситуации, создания конфликта.

- Конфликта ради конфликта?

- Ну по сути сейчас конфликт ради конфликта – их цель. Или вы считаете, что у них есть какие-то глобальные цели? Глобальная цель – это свержение власти.

...Об атаках извне и ответе идеологов...

- Против нас велась эффективная атака, причем это работа была даже не года последнего. Это работа была целенаправленная, у нас очень тонко искали те рэперные точки, места, по которым четко били, и били, не давая передохнуть, били постоянно. Но это не значит, что эти люди были заинтересованы в том, чтобы мы с вами дальше жили в независимой стране и чтобы наш народ был счастлив. По большому счету, им все равно.

- Те идеологи отработали эффективно, нашли болевые точки государственно идеологии, били без передыху – значит, наши идеологи либо слабы, либо спали, либо очень верно утверждение некоторой части общества, которые говорят: «Да что эти идеологи делают? Да они просто просиживают штаны, получают зарплаты и ничего не делают».

- Я не скажу, что они спали или не были сильны. Вы поймите, что нашей идеологии 26 лет, причем идеологи появились не сразу, как у нас появилось независимое государство. Работа шла постоянно, но в любом случае у нас нет такого опыта, как и не было опыта у нашего народа, как правильно воспринимать такие вещи, которые с нами происходили. Мы не сталкивались с такими вещами, мы не имели иммунной прослойки, мы не подозревали, что так может быть.

...О словах и насилии...

- В моем понимании применение силы – признак бессилия слов. Идеология работает словом.

- Идеологи работали словом.

- Там, где недорабатывает слово, работает физическая сила. Применение силы – признак бессилия слова.

- Идеологи во всем мире недорабатывают. Потому что как бы ни работали идеологи, есть та часть общества, ну вы понимаете, какая часть общества условно выходит на протестные акции. И назовите мне любую протестную акцию, к которой бы, когда доходит до определенной точки кипения, не пытались бы эту акцию подавить. У нас же рядышком примеры, Франция, Польша. Там же супердемократии. Там работают суперидеологии, которые гораздо старше нашей, система, которая складывалась годами и веками. Ну и?

Ольга Шпилевская считает, что раскол в белорусское общество привнесли извне. Фото: кадр из видео.

...Об отношении к идеологам в обществе...

- Как вам такое выражение «слово идеолог в нашем обществе носит уже почти ругательный оттенок, негативный»?

- Этого вопроса я боялась больше всего. Честно, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я не знаю, почему слово идеолог носит негативную окраску.

[...]

- Есть даже такая транскрипция: «идеолух»….

- Вы понимаете, я идеолог и я этим горжусь. Этот груз ответственности я взвалила на себя, когда я начала работать идеологом. И ко мне никто не пришел и не сказал из родных, близких, знакомых, тех, кто меня знает, что вот ты – идеолух и непонятно чем ты здесь занимаешься. Я лично с таким отношением к идеологам не сталкивалась. Наверное, если где-то с таким пренебрежением относятся к идеологам, значит, это конкретная личность, конкретно его недоработка. Чиновник ведь тоже было когда-то таким нарицательным.

- Ольга Александровна, честно: нормальное отношение в обществе у нас к идеологам? Хвалят? Красавцы, говорят? Мы сейчас об общественном мнении и восприятии, не о личностях.

- Наверное, нужно социологическое исследование провести, чтобы ответить на этот вопрос. Ну правда, как я могу вам сказать, если в социологической плоскости этот вопрос не звучал? Может, стоит телефонный опрос провести. Наверное,стоит.

...Снова о конфликте в обществе и о смене власти...

- Я считаю, что у нас есть недопонимание. И да, я признаю, что некий конфликт у нас есть, но есть и пути его решения. Еще раз повторюсь, если у вас есть какие-то вопросы, везде работают диалоговые площадки, общественные приемные, к любому чиновнику можно попасть. Открыт сайт Всебелорусского народного собрания, туда можно отправить вопросы, это реально все рассматривается и вносится потом как предложения организационным комитетом. Если ты сам не настроен на конфликт и хочешь решить этот конфликт, то возможностей для этого много. Если вы говорите о том, что есть какая-то часть общества, которой что ни предложи, ей это не нужно, потому что она изначально настроена на конфликт, она готова конфликтовать до конца, до последнего…

- У нее есть предмет конфликта, не забывайте.

- Что является предметом конфликта?

- Смена власти. Даже не смена власти, а торжество некой справедливости. Они увидели проявление несправедливости в том, что они не уверены, что их голоса посчитали правильно и результаты оглашены честно.

- А 80 процентов уверены, что они посчитаны правильно. Что нам делать с этим большинством тогда? Кстати, глава государства рассказывал же ситуации, сам приводил примеры, когда было предложено пересчитать на некоторых участках голоса, но это оказалось ненужным. Посмотрите, там, где мы пытаемся идти на диалог, та сторона говорит нам: это не нужно.

...Об оценке вышедших на протесты...

- Когда начались все эти непонятные для меня события, хотя сейчас они очень понятные, ведь мы сейчас понимаем, что это скрупулезная точечная работа была проведена, понимаем цели, понимаем, кто за ней стоял, хотя до конца еще не понимаем, кто за ней стоял, но понимаем главную цель: раскачать, убрать, уничтожить, раскупить. И мне интересны были эти люди, которые выходят. Интересно, о чем они думают, что их двигает, чтобы выходить. И я туда ходила.

Просто шла в толпу, шла навстречу этой толпе. Знаете, честно скажу, у меня было ощущение секты, реально. Год был сложный, очень много было всяких моментов сложных – и ситуация с коронавирусом, все были запуганы, всем было тяжело. Ситуация, которая пришла извне, и никто ее не предполагал, заставила жить хуже. Эта критическая масса накапливается, ты начинаешь в себе копаться, думаешь, может я какой-то не такой, и он идет на курсы личностного роста. А там ему говорят: «Ты лучший, ты невероятный, ты способен вершить судьбы людей, все переделать, все в твоих руках, иди, бери, смотри, делай!». И у меня было ощущение, что я именно туда попала – иди, бери, смотри, делай, ты лучший, ты невероятный. Но как? Никто вам не расскажет и не покажет.

В толпе понять, что они хотят, было невозможно. Я пыталась разговаривать с людьми. Когда они говорят «Я хочу свободы», я спрашиваю: «Какой свободы?». Никто не может объяснить, какой свободы. Эти люди, которые были там в толпе, к идеологам не ходят и даже не знают, кто это такие. Они не приходили , им не нужно было приходить куда-то со своими проблемами. А у многих , если честно, и проблем нет. Просто: все пошли, и я пошел. Захотелось мне быть невероятным – я пошел быть невероятным.

...О риторике госСМИ...

-У вас достаточно большой опыт в профессиональной журналистике. Как вы оцениваете сегодня риторику СМИ, которая звучит с телеэкранов?

- Мы говорим о государственных СМИ? Я считаю, что у них получается достучаться до людей.

- Что вы можете сказать о кодексе журналиста, где недопустимо разжигание, агрессия, провоцирование, слова-конфликтогены?

- Вы хотите сказать, что это звучит из уст наших журналистов? Но ведь сейчас действительно идет информационная война. Но ведь война информационная развязана не нами.

- На войне все средства хороши?

- В данной ситуации да, речь идет о независимости нашего государства.

- Так чем вы лучше альтернативной идеологии?

- Мы не развязывали эту войну, мы защищаем то, что у нас есть – свое государство, свою страну, свой народ.

...Об Александре Тарайковском...

- То есть те убийцы, фашисты, которые убивали под бело-красно-белыми флагами, значительно хуже тех советских, которые убивали в ГУЛАГе, в судах-тройках, в НКВД, и сегодняшних, тех, кто насилует дубинками, выворачивает руки и прочее?

- Слушайте, ну давайте мы факты приведем насилования дубинками.

- Приводим факты: Тарайковский. Одного факта достаточно.

- А что Тарайковский?

- Убит.

- Убит или умер? Ну я, например, не видела результатов экспертизы, я не могу сказать точно, как этот человек умер.

- Замечательно. Идеолог страны, который должен объяснить обществу, была это смерть насильственная, ненасильственная, естественная, неестественная, говорит: «Я не знаю!».

- Но ведь дело еще не закрыто. Следственный комитет работает, как я могу озвучить то, что неподтверждено? Чем я буду отличаться от той стороны? Мы же не разбрасываемся фейками, не рассказываем какие-то вещи, которые не имеют подтверждения.

СПРАВКА "КП"

Ольга ШПИЛЕВСКАЯ возглавляет главное идеологическое управление Администрации президента с 2018 года. Она работала в Белтелерадиокомпании, была главным редактором «Вечернего Минска» и «Минской правды», руководителем Национального пресс-центра. В 2016 году ей было присвоено звание «Человек года Минщины».