Коронавирус в Беларуси, последние новости на 1 февраля 2021 года: Красный Крест прислал Беларуси миллион масок, а в России изучают влияние вакцины на рак

Последние новости о коронавирусе в Беларуси. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

По официальным данным Минздрава, за прошедшие сутки в Беларуси выявили у 1 766 человек. Это на 86 меньше, чем за предыдущие сутки.

Выздоровели и выписались из больниц 2 339 пациентов.

Количество умерших, согласно статистике Минздрава, не меняется уже некоторое время – стабильно 10 человек в сутки.

Красный Крест выделил более 1 млн масок

Беларусь получила гуманитарную помощь от датского Красного Креста. Это 1 миллион 320 тысяч защитных масок. Партия поступила в страну совсем недавно.

Как уточняют в обществе, Красный Крест помогает не только медикам, но и социальным работникам, волонтерам, сотрудникам Красного Креста. А финансовую поддержку Красному Кресту оказывают представители бизнеса, простые белорусы и международные партнеры.

В России продолжают тестировать вакцину от коронавируса

В ближайшие полтора месяца Россия намерена приступить к испытаниям вакцины «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями. Ранее этот препарат рекомендовали с осторожностью применять на онкобольных, поскольку последствия воздействия вакцины на организм таких больных не были изучены.

Минздрав России уточняет, что в мире тесты на влияние вакцины от коронавируса на онкобольных не проводились ни в одной стране мира.

«Британский» штамм коронавируса попал в Японию

В разных странах мира регистрируются случаи заболевания новыми штаммами коронавируса, не похожими на COVID-19. Например, новый коронавирус появился в Великобритании. Единичные случаи заражения этим вирусом уже обнаружены в Японии. Правда, местный Минздрав сообщает, что ситуация контролируемая, очаги заражения оперативно выявляются и изолируются. По последним данным, британским вирусом заразились около 60 человек.

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