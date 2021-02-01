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Пожизненное заключение и 23 года колонии: в Минске во второй раз за одно и то же убийство судили двух мужчин

Первый приговор был отменен после того, как нашли тело убитого – дело начали рассматривать заново
Алеся ДОБЫШАлеся ДОБЫШ
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Суд повторно рассмотрел дело после того, как было найдено тело жертвы

Суд повторно рассмотрел дело после того, как было найдено тело жертвы

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дело об убийстве начальника отдела продаж столичной компании Андрея Косяка в суде рассматривали дважды. Он пропал в ноябре 2016-го - несколько дней не выходил на связь, не появлялся на работе и дома, исчез и его автомобиль Audi Q7. Из дома мужчины тогда пропали 50 тысяч долларов, которые он собирался потратить на покупку нового автомобиля Toyota Land Cruiser. Ради этих денег, считает следствие, его и убили.

Через месяц в Минском районе нашли его машину Audi Q7 со следами крови. По версии обвинения, его убили в пейнтбольном клубе, а тело спрятали.

Обвиняемыми по этому делу проходили двое знакомых убитого: Алексей Синькевич (владелец того самого пейнтбольного клуба, где был убит Андрей Косяк) и Ростислав Светчиков, водитель убитого. На момент рассмотрения дела в суде тело Косяка все еще не было найдено.

Ростислав Светчиков свою вину в убийстве минского менеджера не признавал

Ростислав Светчиков свою вину в убийстве минского менеджера не признавал

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За это убийство в 2018 году Синькевича и Светчикова приговорили к 23 и 24 годам лишения свободы. Свою вину оба обвиняемых отрицали.

Когда тело Косяка нашли, первый приговор отменили, а дело направили на новое рассмотрение. К этому времени Синькевич и Светчиков уже были осуждены за другое преступление, убийство бизнесмена из Березино – о нем мы расскажем ниже. По версии следствия, об этих дела связаны.

Новый процесс по делу об убийстве Косяка начался в ноябре 2020. 1 февраля 2021 суд вынес приговор: Алексея Синькевича приговорили к пожизненному заключению, Ростислава Светчикова – к 23 года лишения свободы.

Алексея Синькевича приговорили к пожизненному заключению

Алексея Синькевича приговорили к пожизненному заключению

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Что известно об убийстве бизнесмена из Березино Сергея Метельского

26 сентября 2016 года на выезде из Березино (в 100 км к востоку от Минска) нашли горящий автомобиль Audi Q5. В кресле водителя обнаружили тело предпринимателя Сергея Метельского. Мужчина занимался недвижимостью, официально был оформлен в Минске как ИП. До этого долгое время работал в Борисове в Департаменте финансовых расследований. Расследование жестокого убийства предпринимателя находилось на личном контроле Александра Лукашенко.

Преступление расследовали больше 2 лет, только в мае 2019 СК заявил, что найдены подозреваемые.

Бизнесмен сотрудничал с несколькими организациями в России - с этими же фирмами работал и менеджер Косяк, убийство которого произошло спустя полтора месяца после убийства Метельского. Так у следствия появилась новая версия о связи убийства Метельского с убийством менеджера Андрея Косяка. На тот момент обвиняемые Синькевич и Светчиков были задержаны и «были осведомлены обо всех методах и формах оперативно-розыскной деятельности, что осложняло расследование», - рассказывал журналистам замчанальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня. Но после проведения «оперативных комбинаций, тактических ходов и оперативной хитрости» Синькевич и Светчиков все же написали явки с повинной.

Мама Андрея Косяка в суде во время первого рассмотрения дела просила рассказать, где спрятано тело ее сына

Мама Андрея Косяка в суде во время первого рассмотрения дела просила рассказать, где спрятано тело ее сына

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По версии обвинения, у Сергея Метельского вымогали долг в 440 тысяч долларов по заказу минского менеджера Андрея Косяка. Он попросил своего водителя Ростислава Светчикова найти человека, который согласится выполнить это задание, и пообещал 20 тысяч долларов в качестве вознаграждения. Светчиков предложил это своему знакомому, владельцу пейнтбольного клуба Алексею Синькевичу. Тот согласился, но нарушил договоренность и убил Метельского, потому что бизнесмен не хотел платить деньги.

«Я никогда не поджигал автомобиль и не стрелял в человека»

В суде Алексей Синькевич говорил, что не был знаком ни с Косяком, ни с Метельским – дело, по его мнению, сфабриковано.

- Я никогда не поджигал автомобиль и не стрелял в человека. Никогда не был на охоте и не стрелял из обреза. Никогда не вымогал у кого бы то ни было денег. Не был знаком с Косяком и не знал о его знакомстве с Метельским. В 2018 году у меня был суд по делу об убийстве Косяка. Через неделю после приговора ко мне пришли сотрудники ГУБОПиК и сказали, что срок (24 года лишения свободы) можно уменьшить до 16 лет, если я признаюсь в убийстве Метельского. Накануне по телевизору как раз был репортаж о том, что президент потребовал раскрыть дело об убийстве бизнесмена. Органам не нужно было расследование, им нужно было закрыть дело, потому что оно находилось на контроле у президента.

26 июля Минский областной суд приговорил Алексея Синькевича к пожизненному заключению в колонии, Ростислава Светчикова - к 6 годам лишения свободы. С учетом предыдущего приговора он должен был отбывать 24 года.

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