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Посмотрите, как прошел Кубок Беларуси по чирлидингу-2021

31 января в минском Дворце спорта прошли Республиканские соревнования и Кубок Республики Беларусь по чирлидингу-2021. В нем приняли участие команды из Минска, Гродно, Гомеля и Мозыря
Виктор ДРАЧЕВ
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31 января в минском Дворце спорта прошли Республиканские соревнования и Кубок Республики Беларусь по чирлидингу-2021.

31 января в минском Дворце спорта прошли Республиканские соревнования и Кубок Республики Беларусь по чирлидингу-2021.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

А всего в чемпионате поучаствовало 13 любительских клубов из всей республики.

Чемпионат по чирлидингу в Минске.

Чемпионат по чирлидингу в Минске.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Чемпионат по чирлидингу в Минске.

Чемпионат по чирлидингу в Минске.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Чемпионат по чирлидингу в Минске.

Чемпионат по чирлидингу в Минске.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Чемпионат по чирлидингу в Минске.

Чемпионат по чирлидингу в Минске.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Чемпионат по чирлидингу в Минске.

Чемпионат по чирлидингу в Минске.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Чемпионат по чирлидингу в Минске.

Чемпионат по чирлидингу в Минске.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Чемпионат по чирлидингу в Минске.

Чемпионат по чирлидингу в Минске.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Чемпионат по чирлидингу в Минске.

Чемпионат по чирлидингу в Минске.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Чемпионат по чирлидингу в Минске.

Чемпионат по чирлидингу в Минске.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Чемпионат по чирлидингу в Минске.

Чемпионат по чирлидингу в Минске.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Чемпионат по чирлидингу в Минске.

Чемпионат по чирлидингу в Минске.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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