Посмотрите, как прошел Кубок Беларуси по чирлидингу-2021

31 января в минском Дворце спорта прошли Республиканские соревнования и Кубок Республики Беларусь по чирлидингу-2021.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
А всего в чемпионате поучаствовало 13 любительских клубов из всей республики.
Чемпионат по чирлидингу в Минске.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Чемпионат по чирлидингу в Минске.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Чемпионат по чирлидингу в Минске.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Чемпионат по чирлидингу в Минске.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Чемпионат по чирлидингу в Минске.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Чемпионат по чирлидингу в Минске.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Чемпионат по чирлидингу в Минске.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Чемпионат по чирлидингу в Минске.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Чемпионат по чирлидингу в Минске.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Чемпионат по чирлидингу в Минске.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Чемпионат по чирлидингу в Минске.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ