Минск 1 февраля 2021 12:00

Посмотрите, как прошел Кубок Беларуси по чирлидингу-2021

31 января в минском Дворце спорта прошли Республиканские соревнования и Кубок Республики Беларусь по чирлидингу-2021. В нем приняли участие команды из Минска, Гродно, Гомеля и Мозыря