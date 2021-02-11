Восемь мифов об аккумуляторной садовой технике

Какие сомнения одолевают садоводов? Что мешает им приобрести удобную и практичную аккумуляторную технику? На примере инновационной аккумуляторной техники Greenworks в этой статье будут разобраны основные преимущества аккумуляторной техники и опровергнуты известные мифы.

Миф №1. Аккумуляторная техника недостаточно мощная

Это не так. Современные аккумуляторы способны обеспечить высокую мощность инструмента. Более того, многие аккумуляторные модели превосходят бензиновые аналоги по соотношению мощность/вес.

У компании Greenworks есть уникальные бесщеточные двигатели DigiPro, что сразу дает неоспоримые преимущества:

- нет щеток — нет трения – нет потери мощности: КПД бесщеточных моторов около 90%, щеточных – до 70%, бензиновых – около 15%.

- высокая скорость;

- нет трения – нет износа, следовательно, повышается надежность и долговечность

Техника для сада может быть очень разной по мощности, при выборе модели нужно учитывать задачи и объемы работ, которые предстоит выполнить.

Миф №2. Аккумулятор быстро садится

Все аккумуляторы внешне выглядят одинаково. Но сильно отличаются качеством ячеек, из которых они состоят.

Аккумуляторы для садовой техники Greenworks класса «А» емкостью от 2 до 6 А*ч могут похвастать самыми высокими показателями (ячейки от Panasonic и Samsung – такие же, как и на автомобилях Tesla).

Greenworks позаботился и об эффективном сохранении полученной энергии. Минимальный саморазряд аккумуляторной батареи Greenworks за месяц – 4-6%, а за год – 10-20%.

Миф №3. Это дорого

Одно из самых популярных заблуждений! Компании обычно выпускают целые линейки аккумуляторной техники разных видов, мастей и калибров. И для всего инструментария можно приобрести один аккумулятор — он же съемный и подходит для всех моделей линейки. Например, серия Greenworks 24V – это более 50 устройств, серия 40V – более 35, от триммера до снегоуборщика и от газонокосилки до цепной пилы. То есть аккумулятор и зарядное устройство потребуется приобрести всего лишь один раз, а затем пополнять коллекцию полезной техники по привлекательной цене (а это минус 30% за аккумулятор и зарядное устройство, которые у вас уже есть).

Миф №4. Аккумулятор можно зарядить ограниченное количество раз

Да, верно — количество зарядок предусмотрено производителем аккумулятора. Но именно это является гарантией долгосрочной работы. Для изготовления аккумуляторов Greenworks используют самые дорогие ячейки, поэтому батареи обеспечивают полноценную работу при 1500-2000 полных циклов заряда-разряда. Иными словами, при эксплуатации в бытовом режиме одной батареи хватает на 5-7 лет.

Миф №5. Нельзя оставлять на зарядке уже заряженный аккумулятор, так он быстрее испортится

В настоящее время все компании используют литий-ионные батареи самого последнего поколения, которые можно заряжать в любой момент.

Также для надежности в аккумуляторы встраиваются устройства, которые контролируют процесс зарядки. В каждой батарее Greenworks есть: плата управления, которая контролирует одновременность и равномерность заряда и разряда ячеек; чип, защищающий устройство от перегрева, перезаряда и глубокого заряда.

Миф № 6. Заряжать аккумулятор можно только после того, как он полностью разрядился

Главное условие сохранения работоспособности аккумулятора Greenworks — поддерживать уровень заряда при хранении не ниже 25-35%. Контролировать это просто: на каждом из них есть соответствующий индикатор. Более того, можно заряжать аккумулятор не на 100%, если срочно нужно выполнить работу в саду.

Миф № 7. На холоде аккумуляторы быстро разряжаются

Современные модели уже не имеют этого недостатка. При работе на морозе аккумуляторы Greenworks уверенно держат заряд благодаря сочетанию качественных ячеек класса «А» с фирменным контроллером, оптимально управляющим ячейками.

Аккумуляторы последнего поколения можно сразу запускать и начинать работу. Нет необходимости прогревать технику, менять масло, следить за наклоном, чтобы двигатель не получил «масляное голодание». Но хранить аккумуляторы рекомендуется при положительной температуре и лучше всего в заряженном состоянии.

Миф № 8. Чем больше аккумулятор, тем надежнее и мощнее инструмент

Между весом аккумулятора и его вольтажом есть зависимость. И это видно из примера от Greenworks: аккумулятор Greenworks 24 Вольта весит 0,48 кг, а аккумулятор Greenworks 82 Вольта — 2,4 кг.

Однако утверждать, что тяжелый аккумулятор будет эффективнее, нельзя. При покупке не стоит рассматривать вес аккумулятора как ключевой параметр. Всегда обращайте внимание на технические характеристики инструмента. Например, аккумуляторы Greenworks с одинаковым вольтажом 40V могут весить по-разному: 2 А*ч весит 0,8 кг, а 4 А*ч - 1,7 кг.

Надеемся, что цифры и факты убедили Вас в преимуществах аккумуляторной техники. Ведь очевидно, что за ней будущее. Без бензина! Без проводов! Переходите на зеленый вместе с Greenworks!