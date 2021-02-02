Похороны Филарета, купания на Крещение, суд из-за брошенного в ОМОН бутона и прорыв трубы в Малиновке: январь 2021 в снимках фотокорреспондентов «Комсомолки»

Коляды. Деревня Дзержинск, Лельчицкий район, Гомельская область. 07 января 2021 года.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Огненное шоу. Проспект Победителей, Минск. 01 января 2021 года.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Девушка среди голубей. Парк Горького, Минск. 06 января 2021 года.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Тарпановидная лошадь. Налибокская пуща, 07 января 2021 года.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Свечница. Свято-Духов кафедральный собор, Минск. 07 января 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Женщина катается на тюбинге. Улица Громова, Минск. 09 января 2021 года.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Ударник Алексей Хрипов перед выступлением. Большой зал Белорусской государственной филармонии, Минск. 12 января, 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Митрополит Вениамин на прощании с почетным митрополитом Филаретом. Свято-Духов кафедральный собор, Минск. 13 января 2021 года.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Работник Дома культуры стоит у рекламного щита. Щучин, Гродненская область. 16 января 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Окунание в купель. Водохранилище Вяча, Минский район. 16 января 2021 года.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Обмундирование спасателей. Советский РОЧС, Минск. 19 января 2021 года.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Очередь за святой водой. Собор Петра и Павла, Минск. 19 января 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Cварщик “Минских тепловых сетей” в специально подготовленной нише в трубе после того, как провел около 40 минут, заваривая трубопровод. Микрорайон Малиновка, Минск. 22 января 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Александр Нурдинов в зале суда Ленинского района Минска. 27 января 2021 года.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Cоревнования по чирлидингу. Дворец спорта, Минск. 31 января 2021 года.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ