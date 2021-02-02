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Похороны Филарета, купания на Крещение, суд из-за брошенного в ОМОН бутона и прорыв трубы в Малиновке: январь 2021 в снимках фотокорреспондентов «Комсомолки»

Вот как увидели первый месяц нового года фотокоры Виктор Драчев, Святослав Зоркий, Дмитрий Ласько и Павел Мартинчик.
Источник:kp.by
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Коляды. Деревня Дзержинск, Лельчицкий район, Гомельская область. 07 января 2021 года.

Коляды. Деревня Дзержинск, Лельчицкий район, Гомельская область. 07 января 2021 года.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Огненное шоу. Проспект Победителей, Минск. 01 января 2021 года.

Огненное шоу. Проспект Победителей, Минск. 01 января 2021 года.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Девушка среди голубей. Парк Горького, Минск. 06 января 2021 года.

Девушка среди голубей. Парк Горького, Минск. 06 января 2021 года.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тарпановидная лошадь. Налибокская пуща, 07 января 2021 года.

Тарпановидная лошадь. Налибокская пуща, 07 января 2021 года.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Свечница. Свято-Духов кафедральный собор, Минск. 07 января 2021 года.

Свечница. Свято-Духов кафедральный собор, Минск. 07 января 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщина катается на тюбинге. Улица Громова, Минск. 09 января 2021 года.

Женщина катается на тюбинге. Улица Громова, Минск. 09 января 2021 года.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Ударник Алексей Хрипов перед выступлением. Большой зал Белорусской государственной филармонии, Минск. 12 января, 2021 года.

Ударник Алексей Хрипов перед выступлением. Большой зал Белорусской государственной филармонии, Минск. 12 января, 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Митрополит Вениамин на прощании с почетным митрополитом Филаретом. Свято-Духов кафедральный собор, Минск. 13 января 2021 года.

Митрополит Вениамин на прощании с почетным митрополитом Филаретом. Свято-Духов кафедральный собор, Минск. 13 января 2021 года.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Работник Дома культуры стоит у рекламного щита. Щучин, Гродненская область. 16 января 2021 года.

Работник Дома культуры стоит у рекламного щита. Щучин, Гродненская область. 16 января 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Окунание в купель. Водохранилище Вяча, Минский район. 16 января 2021 года.

Окунание в купель. Водохранилище Вяча, Минский район. 16 января 2021 года.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Обмундирование спасателей. Советский РОЧС, Минск. 19 января 2021 года.

Обмундирование спасателей. Советский РОЧС, Минск. 19 января 2021 года.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Очередь за святой водой. Собор Петра и Павла, Минск. 19 января 2021 года.

Очередь за святой водой. Собор Петра и Павла, Минск. 19 января 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Cварщик “Минских тепловых сетей” в специально подготовленной нише в трубе после того, как провел около 40 минут, заваривая трубопровод. Микрорайон Малиновка, Минск. 22 января 2021 года.

Cварщик “Минских тепловых сетей” в специально подготовленной нише в трубе после того, как провел около 40 минут, заваривая трубопровод. Микрорайон Малиновка, Минск. 22 января 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Нурдинов в зале суда Ленинского района Минска. 27 января 2021 года.

Александр Нурдинов в зале суда Ленинского района Минска. 27 января 2021 года.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Cоревнования по чирлидингу. Дворец спорта, Минск. 31 января 2021 года.

Cоревнования по чирлидингу. Дворец спорта, Минск. 31 января 2021 года.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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