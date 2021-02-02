Общество 2 февраля 2021 12:40

Похороны Филарета, купания на Крещение, суд из-за брошенного в ОМОН бутона и прорыв трубы в Малиновке: январь 2021 в снимках фотокорреспондентов «Комсомолки»

Вот как увидели первый месяц нового года фотокоры Виктор Драчев, Святослав Зоркий, Дмитрий Ласько и Павел Мартинчик.