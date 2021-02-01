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«В октябре покупала 60 таблеток за 27 рублей, сейчас такая упаковка - уже 37»: как изменились цены на лекарства с 1 февраля 2021

Заодно выяснили, что некоторые рецептурные препараты сейчас можно купить без рецепта
Раиса ЮДИНАРаиса ЮДИНА
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Каждая аптека устанавливает свою надбавку, поэтому подорожание не везде одинаково заметно.

Каждая аптека устанавливает свою надбавку, поэтому подорожание не везде одинаково заметно.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как изменились цены на лекарства с 1 февраля 2021 года? Проще всего это проследить на препаратах, которые принимаешь сам постоянно и покупаешь каждые два-три месяца. Напомню, что подорожание ожидалось в связи с изменениями в налогообложении. С 1 января ввели 10% НДС для импортных лекарств и медицинских товаров, которые раньше не облагались налогом. И если до 1 февраля препараты из старых поставок еще могли продавать по старым ценам, то сейчас налог должны начислить и на них.

Свои таблетки от повышенного давления я покупала в декабре за 20 рублей, и это был один из самых дорогих вариантов (можно было найти на 1-2 рубля дешевле). А утром 1 февраля в аптеке в спальном районе Минска мне их предлагают за 24 рубля. Еще один постоянный кардиологический препарат, стоивший в прошлом году 18.33 руб, теперь обойдется мне 20.17 руб.

- Это они уже так подорожали у вас? – интересуюсь у провизора.

- Все дорожает, девушка. С каждым новым привозом, - «успокаивают» меня. – И еще будет дорожать с учетом НДС.

- Вы еще не переоценивали эти лекарства?

- Все в процессе.

Что ж, пользуясь случаем, беру, мысленно подсчитывая, насколько подорожает теперь мое стабильное давление. Примерно на два доллара в месяц. Большой плюс в покупке лекарств сегодня в том, что рецептурные препараты мне в аптеке продали, не требуя рецепт. Минздрав расширил перечень лекарств, реализуемых без рецептов на период распространения инфекции COVID-19, и мои препараты тоже оказались там. Кстати, посмотрите этот список, возможно и вам не придется лишний раз беспокоить в это сложное время своих врачей, занимая их время выпиской рецепта.

Заглянув еще в три аптеки, я не нашла свой препарат дешевле 22 рублей, зато поняла, что мне попался еще не самый дорогой вариант - могла купить и за 25.96 руб.

Аптека возле дома - это удобно. Но тот, кто хочет найти самую выгодную цену на нужное лекарство, не спешит и упорно мониторит разные аптеки.

Аптека возле дома - это удобно. Но тот, кто хочет найти самую выгодную цену на нужное лекарство, не спешит и упорно мониторит разные аптеки.

Фото: Раиса ЮДИНА

По другим лекарствам, которые я покупала за последние пару месяцев, ситуация разная. Что-то подорожало, что-то стоит как раньше. Например, детский сироп от кашля, стоивший 24.99 руб, сегодня мне предложили за 29.65. руб. А препарат из витаминов группы В для инъекций я нашла в одной аптеке даже на два рубля дешевле.

- У вас еще не было переоценки? – спрашиваю провизора, на что получаю неопределенный ответ: «Наверное». И так в двух аптеках. Похоже на обязательство о неразглашении.

Кстати, моя подруга, узнав про временный безрецептурный перечень, попыталась купить так успокоительный препарат. Но для него и сегодня нужен рецепт. И подорожал он, оказывается серьезно.

- Я в октябре покупала 60 таблеток за 27 рублей, а сейчас такая же упаковка стоит 37! Представляешь? – возмущалась она, выходя из аптеки. - Но придется покупать. Вдруг еще подорожает? Жизнь все равно спокойнее не станет, а мне только он и помогает.

Цены в аптеках - это та еще арифметика. Не факт, что 10% прибавят в цене все лекарства. Ведь их стоимость включает не только оптовую цену производителя, но и ту, по которой отпустят препарат аптекам его дистрибьюторы, а также наценку самой аптеки, которая не может быть выше установленного законодательством уровня. Так что хочешь купить лекарство по самой выгодной цене – изучай и сравнивай по разным аптекам, если есть время.

А что с ценами на медицинские услуги? Из крупных медицинских центров 1 февраля только «Лоде» на своем сайте коротко сообщил: «Уважаемые пациенты! В связи с изменением Налогового кодекса Республики Беларусь и введением ставки НДС в отношении ввоза и реализации лекарств и медицинских изделий, информируем вас об увеличении цен на все услуги с 1 февраля 2021 г.».

Цены на экспресс-тесты на коронавирус изменились тоже но пока не во всех лабораториях. Моя коллега, сдававшая 15 января кровь на полуколичественный анализ на ковид (который определяет концентрацию антител в организме), платила за него 35 рублей. А 1 февраля ее муж в той же лаборатории сдал тот же анализ уже за 38 рублей.

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