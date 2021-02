«Продаем кафе, есть оборудование и суперский повар»: какие заведения закрылись в Минске и за сколько можно прикупить кафе или ресторан

Фото: pixabay.com.

Пандемия коронавируса отразилась на многих секторах экономики. Едва ли не больше других коронакризис ударил по сектору общепита. Хотя в Беларуси, в отличие, к примеру, от России, запрет на работу кафе и ресторанов не вводили, падение спроса было катастрофическим.

Список заведений кафе и ресторанов, которые закрылись в 2020 году, впечатляет.

В середине декабря прекратили работу Tapas Bar, Pelican Piano.Bar, MAI THAI. Отдельно можно назвать Bistro de Luxe - ресторан французской кухни за 10 лет существования в центре Минска стал почти культовым. Все эти точки в свое время были открыты при участии экс-главы Ассоциации рестораторов Беларуси Вадима Прокопьева. Летом он сообщил, что свои доли во всех связанных с ним заведениях он продал. Теперь Прокопьев, неожиданно для многих оказавшийся в центре общественно-политической активности, живет заграницей, а бывшие его заведения закрыты.

Еще раньше – в середине ноября 2020 года - закрылся целый ряд кафе ресторанов. Из тех, что больше прочих наслуху - Simple, ENZO, Underdog. Pizza place, «Дэпо», «Лаўка», Let it be. Все они принадлежали Владиславу Луневичу. На своей странице в одной из социальных сетей он опубликовал следующий пост: "Да, мы, конечно, попробуем что-то сделать, чтобы открыться вновь, но на всякий случай хочется сказать спасибо вам за все эти годы! Это было незабываемо!"

После этого Луневич уехал из Беларуси, а его бизнес-интересы сосредоточены сейчас между Киевом и Одессой.

К слову, в начале декабря прошлого года часть заведений, которые прежде принадлежали Владиславу Луневичу, открылись вновь, правда под измененными названиями. Так бар Дэпо стал называться Кафе 2. Лаўку переименовали не менее оригинально – в Кафе 3.

1 февраля о закрытии своего проекта - одного из лучших рыбных ресторанов Минска – сообщили владельцы SeaFoodBar. Информация о закрытии появилась на официальной странице заведения в Instagram.

- Друзья, с 1 февраля мы закрыты. Нам даже немного неловко от того количества слов благодарности, которые мы услышали от вас за последнюю неделю. И теперь мы закрываем эту главу нашей жизни с улыбкой и легким сердцем. Спасибо вам за вашу любовь, она для нас бесценна, - написали от имени SeaFoodBar.

ПАВИЛЬОН ШАУРМЫ ПРОДАЮТ ЗА 38 400, КАФЕ В РАЙОНЕ ЦУМА – ЗА 667 500 РУБЛЕЙ

95% всех столичных заведений торговли и общественного питания – частный бизнес. Такие цифры озвучивала в эфире одного из телеканалов начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова. Понятно, что в условиях сократившегося спроса и туманных перспектив владельцы кафе и ресторанов могут бизнес или закрыть, или попытаться продать.

Объявлений о продаже готового бизнеса в сфере общепита хватает. Продают разное и по разным ценам.

Например, на продажу выставлен буфет в учебном корпусе одного из столичных университетов. Площадь его - 15 квадратов, готовы уступить за 19800 рублей без торга. Гораздо дороже - за 38400 рублей - предлагают к покупке работающий семиметровый павильон шаурмы и египетской кухни. Продает свой бизнес владелец по причине смены места жительства, но обещает оставить все необходимое оборудование, кроме того, в заведении «суперский повар». С ним тоже можно договориться.

Есть предложения во всех смыслах более серьезные. За 323 тысячи рублей продается «ресторан с Троицком предместье с госарендой». Площадь заведения - 400 квадратных метров, штат укомплектован.

За 667 тысяч 500 рублей выставлено на продаже кафе в самом центре Минска. 140-ка метровое помещение расположено недалеко от столичного ЦУМа, рядом со станцией метро.

- Заключен договор аренды на 5 лет. Торг. Место работает и приносит хорошую прибыль, - указывает продавец.

Без малого 670 тысяч за кафе - это не предел. За «рентабельный бизнес: кафе с бильярдом» просят 826 тысяч 500 рублей, правда и площадь немаленькая - 1320 квадратов.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

"Пусть не ждут, что мы рестораны будем поддерживать"

Рестораторы еще в конце прошлой весны называли пугающие цифры: выручка у заведений фастфуда сократилась на 45-60%, а у полноформатных ресторанов - до 90 - 95%. Люди говорили о том, что делать им нечего: остается только закрываться. К слову, тогда мы пытались разобраться: а есть ли у отечественных владельцев точек общепита заначка, которую можно начинать тратить в непростые времена. А сами предприниматели печалились: они годами платили огромные налоги, но в помощи, когда такая понадобилась, государство им отказало.

Напомним предысторию: весной прошлого года, когда первая волна коронакризиса была в своей активной фазе, столичные власти приняли решение, каким именно секторам и предприятиям они будут помогать. Конкретная помощь со стороны Мингорисполкома была значимой: в два раза снизили размер арендной платы и налоги - на землю и на недвижимость. Действовали понижающие коэффициенты на протяжении второго и третьего квартала 2021 года.

Правда, у предпринимателей сферы общепита поводов для радости тогда не прибавилось: в числе тех отраслей, которых решили поддержать, этого сегмента не было. Помогать решили грузоперевозчикам, гостиничному бизнесу, парикмахерским, мастерским по ремонту бытовой техники и пр.

— Скидки ни на что не будет, пусть в очередь не выстраиваются и не ждут, что мы рестораны будем поддерживать. Пусть кормят людей, пусть возят домой пищу, пусть возят врачам, на заводы… Только должны быть нормальные цены. И это время надо пережить, -сказал Александр Лукашенко во время своего визита в Бобруйск 21 апреля прошлого года, обращаясь к губернатору Могилевской области Леониду Зайцу.

В итоге, с падением спроса и покупательской способности кафе и рестораны должны были бороться самостоятельно. Что они и делали. Но получилось, объективно, далеко не у всех.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ ЗАКРЫТИЯ НЕ ОЗВУЧИТ НИ ОДИН РЕСТОРАТОР»

- Действительно, за прошлый год закрылось немало заведений, которые их владельцы закрывать совершенно не собирались. Я бы, безусловно, отметил Bistro de Luxe - это знаковое место в Минске, почти историческая ценность, - считает основатель портала koko.by Павел Крамарь. - Нельзя не назвать Tapas Bar - атмосферное заведение. Закрылся MAI THAI - знаменитая тайская кухня на Кирова. Возможно, он откроется в другом месте. Правда MAI THAI остался на фудкорте в Palazzo. Закрылся и мегапопулярный бар El Pushka. Также совсем недавно, в середине января стало известно о закрытии заведений сети Staromestny Pivovar - австралийского паба Beerhold и грузинского бистро «Хинкали Искали».

- А какие причины?

- Никто вам не скажет. Рестораторы никогда не хотят на эту тему говорить, в том числе, чтобы не нагнетать и не получить дополнительных проблем. А государство, я думаю, на этот вопрос тоже не ответит. Но я знаю немало примеров, когда заведения закрывались из-за проблем с документами, несогласованных перепланировок.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Согласно данным торгового реестра, с 1 января 2020 года по 1 января 2021 года в столице открылось 922 объекта общественного питания. За этот же период времени в Минске закрылся 361 объект, - рассказали «Комсомолке» специалисты управления торговли и услуг Мингорисполкома.

Выходит, что в целом динамика по Минску положительная, но нужно понимать, что под категорией «объект общественного питания» понимается большое количество типов заведений: от специализированных ресторанов и кафе до закусочных, буфетов, отделов кулинарии и заготовочных цехов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как хранить свои кровно заработанные деньги? Спросили про это у эксперта (вот тут его мнение)

Рестораторы еще в конце прошлой весны называли пугающие цифры: выручка у заведений фастфуда сократилась на 45-60%, а у полноформатных ресторанов - до 90 - 95%. Люди говорили о том, что делать им нечего: остается только закрываться. К слову, тогда мы пытались разобраться: а есть ли у отечественных владельцев точек общепита заначка, которую можно начинать тратить в непростые времена. А сами предприниматели печалились: они годами платили огромные налоги, но в помощи, когда такая понадобилась, государство им отказало.

Напомним предысторию: весной прошлого года, когда первая волна коронакризиса была в своей активной фазе, столичные власти приняли решение, каким именно секторам и предприятиям они будут помогать. Конкретная помощь со стороны Мингорисполкома была значимой: в два раза снизили размер арендной платы и налоги - на землю и на недвижимость. Действовали понижающие коэффициенты на протяжении второго и третьего квартала 2021 года.

Правда, у предпринимателей сферы общепита поводов для радости тогда не прибавилось: в числе тех отраслей, которых решили поддержать, этого сегмента не было. Помогать решили грузоперевозчикам, гостиничному бизнесу, парикмахерским, мастерским по ремонту бытовой техники и пр.

— Скидки ни на что не будет, пусть в очередь не выстраиваются и не ждут, что мы рестораны будем поддерживать. Пусть кормят людей, пусть возят домой пищу, пусть возят врачам, на заводы… Только должны быть нормальные цены. И это время надо пережить, -сказал Александр Лукашенко во время своего визита в Бобруйск 21 апреля прошлого года, обращаясь к губернатору Могилевской области Леониду Зайцу.

В итоге, с падением спроса и покупательской способности кафе и рестораны должны были бороться самостоятельно. Что они и делали. Но получилось, объективно, далеко не у всех -