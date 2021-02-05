Что делать с неиспользованным отпуском: можно ли взять меньше 14 дней

До конца рабочего года должно быть использовано как минимум 14 дней отпуска. Фото: pixabay.com

Минимум 14 дней отпуска в текущем рабочем году надо использовать. И это обязательно, даже если будет отзыв из отпуска.

"Я не использовала отпуск (25 дней) за рабочий год 15.05.2020 - 14.05.2021. В марте хочу взять часть отпуска - 11 дней. Начальник согласен. А кадровик говорит, что надо не меньше 14, потому что до мая отдыхать меня не пустят, и если сейчас взять лишь 11 дней, то вторая часть отпуска - 14 дней - будет уже за периодом рабочего года. Обязана ли я взять часть отпуска 14 дней? Будет ли выходом, если в марте оформить все-таки 14 дней, но через 11 дней из отпуска меня отзовут, а неиспользованную часть перенесем на лето?" Ольга

Ваш кадровик прав. В марте 11 дней отпуска вам может быть предоставлено при определенных условиях.

По договоренности между работником и нанимателем трудовой отпуск может быть разделен на две части, если иное не предусмотрено коллективным договором. При этом одна часть должна быть не менее 14 календарных дней (ч. 1 статьи 174 Трудового кодекса). В каком порядке их надо использовать - нигде не прописано. Поэтому первая часть в 11 дней, как в вашем случае, возможна.

Но! До конца рабочего года должно быть использовано как минимум 14 дней отпуска. Переносить часть отпуска на следующий рабочий год можно только по предложению нанимателя и лишь в исключительных случаях, когда предоставление полного трудового отпуска может неблагоприятно отразиться на нормальной деятельности организации. На перенос должно быть согласие работника (статья 170). Поэтому, зная, что остаток отпуска использовать до конца рабочего года у вас не получится, ваш кадровик и настаивает на 14-дневном отдыхе в марте.

Если же вы возьмете 11 дней, то оставшуюся часть действительно надо будет использовать до конца рабочего года. Вторая часть отпуска должна начаться не позднее 12 мая, чтобы хотя бы 3 дня пришлось на этот рабочий год. Тогда будут соблюдены два требования: часть отпуска (вторая) - не менее 14 дней; в текущем рабочем году использовано 14 дней (11 дней в марте и 3 дня, которые придутся на текущий рабочий год в мае, из второй части отпуска).

Если отпуск взять на 14 дней, а потом через 11 дней сделать отзыв из отпуска? Да, такое возможно, но только по предложению нанимателя и с вашего согласия. Но все равно здесь сохраняется требование, что в текущем рабочем году надо отдохнуть как минимум 14 дней. Поэтому неиспользованную часть вам все равно придется успеть взять в этом рабочем году (статья 174).