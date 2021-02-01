«Потому что вы в Крыму были»: солисту «Белорусских песняров» Валерию Дайнеко запретили въезд в Украину на три года

Валерий Дайнеко не ожидал, что его поездка в Крым через Россию аукнется таким образом. Фото: Facebook

31 января Валерий Дайнеко летел из Киева в Минск.

- В аэропорту «Борисполь» у меня забрали паспорт во время прохождения пограничного контроля и носились с ним часа полтора, - рассказал музыкант «Комсомолке». - Не дали мне поесть, а я очень рассчитывал на завтрак, у меня серебряная карта «Белавиа». А за 20 минут до вылета отдали паспорт и объявили, что я не имею права три года въезжать на территорию Украины. Конечно, я спросил, почему. Ответ - потому что вы в Крыму были.

Госпогранслужба Украины сделал по этому поводу официальное заявление:

- В ходе мероприятий контроля пограничники установили, что в Крыму иностранец находился летом прошлого года и попал туда незаконно, нарушая порядок въезда. Во время общения он подтвердил факт незаконного въезда на полуостров, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска «Симферополь».

Валерий Дайнеко подтвердил: да, он был в Крыму на фестивале «Дорога на Ялту» в августе 2020 года, и не поехать туда не мог - его пригласили в жюри.

- Мне советовали лететь через Украину, можно было бы через Керченский мост без проблем попасть в Крым, и не было бы проблем. Но я посчитал, что опоздаю. К тому же целый самолет артистов летел. Конечно, я сглупил. Но самое удивительное, что после этого я был уже два раза в Украине, по идее, уже очистил эту историю с Крымом, но вдруг дело приняло вот такой оборот. На самом деле классная реклама, некоторые об этом только мечтают, - смеется музыкант. - Интересно, что в Украину меня уже дважды впустили - в октябре прошлого года и сейчас, в январе. Последний раз я там 10 дней был. Прилетел на день рождения друга в Запорожье. Девушка на пограничном контроле посмотрела в мой паспорт, потом в компьютер и сказала: «А с вами побеседовали в октябре?» Да, говорю, побеседовали, все объяснили. И она спокойно меня пропустила. Я даже подумать не мог, что на выезде возникнут проблемы. Видео выпустили, отчитались перед кем-то... Сами не понимают, что делают.

К слову, никакого штампа о запрете на въезд в Украину в паспорт Дайнеко не поставили, только обычный штамп о пересечении границы.

- Обидно, что теперь из-за меня коллектив не сможет поехать в Украину, а нас туда довольно часто приглашают. И у меня там много друзей и поводов бывать. Видно, надо будет искать каких-то знакомых и решать вопрос, - заметил Валерий Дайнеко.