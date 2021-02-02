Коронавирус в Беларуси, последние новости на 2 февраля 2021 года: случаев COVID-19 в мире стало меньше, а ученые узнали подробности бессимптомного и тяжелого течений болезни

Количество заболевших COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Беларуси впервые за долгое время уменьшилось число инфицированных коронавирусом за сутки. Согласно официальным данным Минздрава, заболевших за 24 часа меньше тысячи – всего 959 новых пациентов с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Однако это может быть связано с тем, что данные поступили после выходных. Всего же с начала пандемии в Беларуси коронавирус подтвердился у 249 тысяч 295 человек.

Однако статистика суточных летальных исходов пока остается на прежнем уровне – еще 10 человек с коронавирусом умерли за сутки. За весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерли 1 тысяча 728 пациентов с выявленным коронавирусом.

Часть больниц Беларуси возвращается к стандартному режиму работы

Тем временем больницы в республике постепенно возвращаются к обычному режиму работы, 1 февраля список таких увеличился. Об этом стало известно после очередного рабочего совещания по вопросам COVID-19.

При этом в министерстве добавили, что ситуация с коронавирусом в Беларуси находится на постоянном контроле.

Полный список больниц, перепрофилировавшихся на обычный режим работы смотрите здесь.

Ситуация с коронавирусом в мире: заболеваемость снижается

Количество зараженных COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд. Такое заявление сделал 1 февраля на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Третью неделю подряд число новых случаев COVID-19 в мире, о которых приходят сообщения, снижается», - сказал он, добавив, что «это обнадеживающая новость», которая «показывает, что вирус можно контролировать даже при наличии его новых разновидностей, которые сейчас циркулируют».

Глава ВОЗ считает, что, продолжая принимать противовирусные меры, можно предотвратить распространение инфекции.

Число новых случаев коронавируса в мире снижается третью неделю подряд. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

По данным ВОЗ, в разных странах мира зарегистрировано уже более 103 миллионов случаев заболевания за время пандемии, выздоровели более 57,2 миллиона, умерли свыше 2,2 миллиона пациентов.

За сутки прирост новых случаев в мире составил 348 тысяч 910, выздоровели 241 тысяча 709 пациентов, умерли за минувшие 24 часа 7 тысяч 79 человек с подтвержденным коронавирусом.

«Британский» штамм SARS-CoV-2 уже в Литве

Первый пациент с «британским» штаммом коронавируса зарегистрирован в Литве. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

– В конце декабря 2020 года у жительницы Вильнюса подтвердили COVID-19. 12 января 2021 года лаборатория НЦОЗ выслала образцы для исследования в Роттердам (Голландия). 27 января 2021 года был получен ответ, что в Литве обнаружен штамм SARS-CoV-2 с мутацией B.1.1.7, – уточнил представитель Минздрава Витаутас Бенюшис.

«Британский» штамм появился в Великобритании в начале декабря 2020-го года. Позже оказалось, что он заразнее других мутаций SARS-CoV-2. В частности, по данным Всемирной организации здравоохранения, этот вариант коронавируса на 50−70% более заразный, чем остальные. «Британский штамм» выявлен уже как минимум в 41 стране.

Заразны ли бессимптомные носители коронавируса?

Ученые пришли к выводу, что бессимптомные носители COVID-19 могут быть не заразными. Такие выводы в ходе нового исследования сделала группа ученых из Китая, Великобритании и Австралии под руководством Цзусюня Лу из Хуачжунского университета науки и технологий.

При этом ученые изучили близкие контакты носителей вируса с другими людьми. Всего таких было 1174 человека. В итоге оказалось, что ни у одного из них тест на COVID-19 не дал положительного результата.

На основе полученных данных авторы работы сделали вывод, что бессимптомные носители коронавируса вряд ли могут заражать других людей.

– Логика в теории авторов работы есть, ведь если у человека нет симптомов, значит, у него в организме малое количество вируса. И чем меньше вируса носит в себе человек, тем меньше у него вероятность заразить другого. Хотя, конечно, на это влияет и то, сколько по времени, как активно и на каком расстоянии общаются люди, – прокомментировал исследование зарубежных ученых руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Иммунологи объяснили, почему может быть лучше перенести коронавирус в тяжелой форме

Те, кто перенес CОVID-19 в тяжелой форме, могут иметь преимущество перед людьми, переболевшими легко. Такое заявление сделали исследователи из Института иммунологии в Ла-Хойе.

Они проанализировали образцы крови 39 человек с COVID-19 и десяти не болевших. 17 человек перенесли инфекцию легко, 13 были госпитализированы, девять оказались в реанимации. Выяснилось, что люди с легкой формой коронавируса имели более слабые ответы CD8+Т-клеток. Исследователи связали это с истощением Т-лимфоцитов у тех, кто болеет легко.

Ученые предполагают, что люди, перенесшие коронавирус в тяжелой форме, будут иметь преимущество – более сильный и долгосрочный иммунитет.

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