Экстремистская символика или историко-культурная ценность: что происходит в Беларуси с бело-красно-белым флагом

Бело-красно-белая символика может стать запрещенной Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бело-красно-белый флаг в Беларуси не запрещен официально, но давно находится под негласным запретом: демонстрацию флага расценивали как административное правонарушение задолго до массовых протестных акций, которые начались в Беларуси после президентских выборов 2020-го.

В 2020-м бело-красно-белую символику активно стали использовать протестующие, что не нравилось властям: во дворах срезали ленточки бело-красных цветов, коммунальники вырубали флаги из-подо льда в водоемах, люди получали штрафы и сутки за бело-красно-белый флаг, вывешенный на балконе или в окне своей квартиры. Судя по недавним заявления, в 2021 году эта символика может быть запрещена официально.

В Генпрокуратуру поступило обращение с просьбой признать бело-красно-белый флаг экстремистским

31 января в Генпрокуратуре заявили, что в планах ведомства - внести изменения в КоАП, Уголовный кодекс, закон о противодействии экстремизму.

– Речь идет о том, чтобы дополнить некоторые статьи Уголовного кодекса нормами о том, что уголовной ответственности будут подлежать не только организатор экстремистских формирований, их руководитель, но и любые участники, а также лица, которые оказывают содействие экстремистским формированиям, их финансируют и в любой иной форме способствуют экстремистской деятельности, – цитировала Шведа belta.by.

Генропрокурор Андрей Швед сообщил, что речь идет о любых проявлениях экстремизма, в том числе, о распространении запрещенной символики, разжигании розни.

Экстремистской символикой в Беларуси признана только свастика и флаг Третьего Рейха, бело-красно-белого флага в этом перечне нет. Но в Генпрокуратуру уже обратились около сотни человек с просьбой признать бело- красно- белый флаг таковым. Вот фрагмент обращения:

- Данный флаг рожден во время оккупации территории нашей страны кайзеровскими войсками и активно использовался коллаборационистами во время оккупации нашей республики нацистской Германией во время Великой Отечественной войны. Сегодня бело-красно-белый флаг продолжает использоваться не только для подчинения нашей страны и перевода ее под внешнее управление со стороны западных государств, но и разжигает вражду и ненависть в обществе. Период с 1991 по 1995 год, когда данный флаг являлся государственным флагом Республики Беларусь, считаем временем, когда Советский Союз проиграл в холодной войне и был развален на части, которые в той или иной степени попали под внешнее управление выигравшей стороны, и, именно в этот период, нам был показательно навязан данный символ белорусского коллаборационизма.

Депутаты готовят законодательные акты о недопустимости героизации нацизма, где, говорят, в том числе может идти речь и о бело-красно-белых флагах Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как оказалось, группу граждан, которая подала в ведомство обращение, возглавляет глава республиканского патриотического общественного объединения «Движение Родина», руководитель организации «Казачий Спас».

29 января официальный представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак заявила, что в ведомстве уже готовят документы о признании бело-красно-белого флага и другой символики экстремистскими.

Петицию против признания бело-красно-белого флага экстремистским подписали 77 тысяч человек

В тот же день, 29 января, в интернете появилась петиция против признания бчб-флага экстремистским, за три дня ее подписали больше 77 тысяч человек. Петиция была создана Координационным советом.

- В Кодексе «О культуре» (п. 2. ст. 69), содержание геральдических объектов относится к нематериальным культурным ценностям. Бело-красно-белый флаг, который был государственным флагом Беларуси с 1991 по 1995 год, является примером нематериальной культурной ценности, - сказано в тексте петиции. - Мы считаем, что запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей. Граждане должны иметь возможность обращаться в государственные органы, требовать признания определенных компаний, лиц, цветов экстремистскими. Но мы точно знаем, что запрет бело-красно-белой символики — это не желание народа, а прихоть 100 человек.

Официально бчб-символика в Беларуси не запрещена, но вывешивание флага на балконе в последние месяцы часто расценивали как одиночный пикет Фото: Павел МАРТИНЧИК

24 ноября Александр Лукашенко анонсировал закон «О недопустимости героизации нацизма». А чуть раньше назвал бело-красно-белый флаг фашистским и пообещал «убрать эту фашистскую символику», его цитировал телеграм-канал "Пул первого".

- И открыто говорю, что это фашистская символика. И кто внес этот вопрос на референдум? Ваш покорный слуга. Когда у нас были бчб-шные флаги, которые националисты продавили, я категорически против возражал. Ну, избрали, я стал президентом, мгновенно внес вам на референдум. Решите: вот одна символика, вот вторая — какую выберете, такая будет. Подавляющее большинство поддержало нынешнюю государственную символику. Какие ко мне вопросы?. […] Вы что, хотите сказать, что я должен был это терпеть в центре Минска? Нет. И мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества. Сделаем это красиво. Прежде всего разъясняя, вбивая в голову людям, что это нельзя делать.

Ужесточение наказания за использование запрещенной символики уже прописали в новом КоАП, который вступит в силу с 1 марта. Там появилась новая статья: за использование запрещенных законом флагов, плакатов, символом, эмблем, за их изготовление с целью распространения могут наказывать штрафом: от 5 до 20 базовых, или от 145 до 580 рублей. Индивидуальные предприниматели заплатят больше – от 290 до 1160 рублей (10 - 40 базовых), юрлица – от 580 до 1740 рублей (20-60 базовых величин).

Пока же использование флагов, в том числе вывешивание на балконах, в протоколах часто трактуется как одиночный пикет – суд назначает за это штафы и сутки.

Бело-красно-белому флагу пытались придать статус

В 2016 активисты движения «Молодой фронт» собрали 10 тысяч подписей под обращением в Министерство культуры за придание бело-красно-белому флагу статуса нематериальной историко-культурной ценности. Обращение передали в министерство, но никакого статуса бело-красно-белый флаг тогда не получил, Министерство культуры ответило: не хватает документального обоснования и «полной, достоверной и качественной фиксации графическими средствами».

В мае 2018 года депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) и общественные активисты подготовили законопроект об использовании и охране бело-красно-белого флага. Документ отправили в МВД, Министерство культуры и Министерство юстиции, а после – в парламент. Но результата, на который рассчитывали заявители, у этой инициативы не было.

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