210 тысяч безработных, страсти вокруг бело-красно-белого флага и белорусы-миротворцы в Сирии: главные события недели

Белорусских женщин берут на работу охотней, чем мужчин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пошел обратный отсчет к ВНС

Александр Лукашенко вызвал ответственных за подготовку Всебелорусского народного собрания с отчетом о готовности к мероприятию.

«Интерес к форуму большой, что налагает особую ответственность. Это важнейшее событие в жизни страны, и мы обязаны провести на самом высоком уровне, - цитирует БелТА Александра Лукашенко. - Люди, прибывшие из регионов, должны чувствовать себя как дома, они приехали к себе домой, в столицу нашей родины. Поэтому необходимо обеспечить безопасность, комфортные условия работы и отдыха участников собрания, соответствующим службам необходимо взять на постоянный контроль все эти вопросы».

Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске уже 11-12 февраля. Фото: БелТА

Что касается повестки собрания, он заметил, что «поступает много предложений в области общественно-политического развития. Наши граждане сегодня небезразличны к судьбе страны, особенно остро чувствуют нынешний ответственный период, когда все мы должны быть вместе, должны быть едины, чтобы сохранить независимое белорусское государство».

В Беларуси с 1 февраля повысили пенсии

Белорусские пенсионеры будут получать чуть больше. Кому и сколько добавили? Прежде всего, повысились ежемесячные доплаты к пенсиям для неработающих пенсионеров. Люди в возрасте от 75 до 80 лет теперь будут получать надбавку свыше 49 рублей. Повысят и надбавки пенсионерам старше 80 лет - сумма составит 65 рублей 72 копейки. Также надбавки выросли и для инвалидов І группы - этой категории граждан доплата к пенсиям превысила 65 рублей.

Пенсии стали больше на 49-66 рублей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

При этом выросли пособия по уходу за инвалидами І группы и лицами, достигшими 80 лет. В случае ухода за одним человеком выплатят 262 рубля, а если уход выполняется за двумя и более инвалидами, пособие составит около 315 рублей.

Госдолг Беларуси вырос на 29%

В пресс-службе Минфина рассказали, что Беларусь в 2020 году заняла на внешних рынках свыше 3 миллиардов долларов. Таким образом, к 2021 году сумма госдолга Беларуси составила 57,8 миллиарда рублей. Если распределить эту сумму на всех жителей страны, то получится, что каждый белорус должен около $2000. По сравнению с началом 2020 года это на 13 миллиардов рублей, или 29%, больше.

- С учетом курсовых разниц увеличение внешнего госдолга составило 1,4 миллиарда долларов, или 8,4 процента, - подсчитали в Минфине.

Всего в 2020 году Беларусь привлекла внешних госзаймов на 3,146 миллиарда долларов. Часть суммы - облигации, размещенные на внешних финрынках (около 1,4 миллиарда долларов). А также это займы у других стран и финучреждений: у России - 1,051 миллиарда долларов, ЕФСР - $500 миллионов, Экспортно-импортный банк Китая - более $126 миллионов, Международный банк реконструкции и развития - $67,1 миллиона, ЕБРР и СИБ - $11 миллионов.

Также в течение прошлого года на погашение внешнего госдолга Беларуси потрачено более 1,6 миллиарда долларов.

В Беларуси около 210 тысяч безработных

Белстат обнародовал данные по безработице в Беларуси. В четвертом квартале 2020 года она составила 4,1% от численности рабочей силы. Если перевести процент в количество, получится около 210 тысяч человек. В обследования участвовали респонденты от 15 до 74 лет. Нижняя граница определена в соответствии с рекомендациями ООН по проведению переписей населения. Обследование проводилось во всех областях и Минске по выборочному принципу. Самой высокой оказалась безработица в возрастной группе от 15 до 19 лет - 18,3%. Следом идут категории от 20 до 23 лет (9,3%) и от 60 до 74 лет (6,6%). Самая низкая - в группе от 30 до 34 лет (2,6%).

Мужчины не находят себе работу чаще, чем женщины - 4,6% против 3,5%, причем не имеет особого значения, городские они жители или сельчане. А вот от уровня образования зависит многое: безработных с общим базовым образованием - 11,7%. С общим средним образованием - 6,5%, с профессионально-техническим образованием - 5%, со средним специальным образованием - 3,1%. Меньше всего безработица среди людей с высшим образованием - 2,6%.

Минздрав усилит меры по борьбе с коронавирусом

Минздрав сообщает, что масштабы заболевания коронавирусом в Беларуси уменьшаются. Однако расслабляться рано. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич поставил задачу усилить контроль за выполнением мер по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус отступает – но расслабляться рано Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Прежде всего это касается красных зон в больницах, а также в местах массового пребывания людей, в коллективах, местах торговли общепита, где нужно жестко соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. Кроме того, будут продолжены дозорные исследования на британский штамм коронавируса, а также вирусы обычного гриппа, чтобы они не застали врасплох. Тем более что на днях носителя опасного британского штамма обнаружили в Литве.

В Беларуси готовятся запретить бело-красно-белый флаг?

Неравнодушные граждане - их оказалось более сотни - отправили в Генпрокуратуру обращение с требованием признать бело-красно-белый флаг экстремистской символикой. Аргументируют это тем, что этот флаг в годы Великой Отечественной стал символом зверств на белорусской земле.

«В настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики», - заявила в эфире «Беларусь 1» представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак.

«Белорусы сами выбрали свой флаг» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тогда же в интернете была создана петиция противников этой идеи, которую на момент сдачи номера в печать подписали порядка 76 тысяч человек. «Белорусы самостоятельно выбрали свои цвета и свой флаг, при этом не ущемляли сторонников сочетания красного с зеленым. Запрещать миллионам людей использовать бело-красно белую символику по просьбе ста человек - несправедливо!» - считают они. К тому же, добавляют авторы петиции, бело-красно-белый флаг являлся государственным флагом Беларуси с 1991 по 1995 год, под ним было учреждено современное белорусское государство.

Где служат белорусские миротворцы?

Инициатива BYPOL в своем телеграм-канале сообщила, что в сентябре 600 белорусских военнослужащих могут отправиться в Сирию. Якобы сейчас идет набор добровольцев, им обещают зарплату $2000 в месяц.

Министерство обороны прокомментировало эту информацию: «Миротворчество - один из способов реализации мирных инициатив. Мы сегодня участвуем в этом процессе, направив офицеров в 2 миссии - миротворческую в Ливане (под эгидой ООН) и мониторинговую в Украине (в рамках ОБСЕ). Постоянно ведем поиск новых направлений, отдавая приоритет гуманитарным миссиям. Речь идет о таких задачах, как сопровождение гуманитарных грузов, оказание медицинской помощи, гуманитарное разминирование местности и объектов, патрулирование и обеспечение безопасности пунктов пропуска и транспортных коммуникаций, работа штабных офицеров... В соответствии с белорусским законодательством, для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности направляются только военнослужащие, проходящие службу по контракту и исключительно на добровольной основе».

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