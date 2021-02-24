Перуанцы на Володарке, зомби в поликлинике МТЗ, Сталлоне в Уручье и «легенда N17» на льду Минск-Арены: топ-13 неожиданных фильмов, где виден Минск

Герой Сильвестра Сталлоне из "Плана побега-3", похоже, не силен в географии. Кадр из фильма

Стоит фильму стать популярным, как места, где он снимался, тут же становятся местом паломничества у туристов. Взять хотя бы улочку в Баку, где снимали сцену «чьёрт побери» из «Бриллиантовой руки» или ту самую лестницу в Нью Йорке, где танцевал Джокер в одноименном фильме.

Мы вспомнили как минимум 13 картин, в которых Минск играет роль Москвы, Таллинна и даже Лимы - столицы Перу

Зеленый Луг в «Делах Лоховского» (1997)

У экстравагантного бизнесмена лихих 90-х Владимира Голынского получился довольно заурядный фильм, в котором он выступил не только как продюсер, но и как актер. Кстати, именно Голынский в образе Лоховского стоит сейчас в Ленинградском сквере в виде скульптуры и просит прохожих прикурить.

"Дела Лоховского" оказались довольно посредственным кино - но состав актеров Голынский собрал "золотой"

Фильм интересен кадрами Минска того времени с высоты птичьего полета. Лоховский летает на вертолете над Зеленым Лугом, хорошо видны Логойский тракт и «Детский мир», строящийся рынок «Аквабел» и заправки, гимназия №22 и школа №148. Кроме того, внимательные зрители могут разглядеть улицы Калиновского и Широкую.

Переход на «Октябрьской» в «Перекрестке» (1998)

Российского режиссера Дмитрия Астрахана давно причисляют к белорусским, потому что в Минске он снимает очень давно. «Зал ожидания», «Алхимики», «Фабрика грез», «Желтый карлик», «Темная ночь», «Из ада в ад», «На свете живут добрые и хорошие люди» - все это было снято у нас.

"Перекресток семи дорог" оказался в переходе на станции метро "Октябрьской". Кадр видео

Но почему-то больше всего запомнилась сцена в «Перекрестке», где Леонид Ярмольник в составе группы «дядя Алик» играет в переходе станции метро «Октябрьская», а мимо идут самые обычные прохожие.

«Володарка» в фильме «Лима: Нарушая молчание» (1999)

Американско-израильский режиссер и продюсер Голан Менахем имел отношение к боевикам «Кровавый спорт» с Ван-Даммом и «Поезд-беглец» Андрея Кончаловского. А в конце 90-х Менахем снимал в Минске. Это была экранизация нашумевшей истории, произошедшей в столице Перу - городе Лиме. Повстанцы, борющиеся с режимом президента Перу, захватили японское посольство, где в тот вечер был официальный прием и 126 дней удерживали заложников-иностранцев.

В На этом кадре хорошо угадывается Дом Офицеров. Кадр фильма

Практически всю историю умудрились снять в столице Беларуси, причем за техническую сторону отвечали наши земляки. Аэропорт «Минск-2» сыграл роли сразу и нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди, и аэропорта Лимы. Лишь на мраморных стенах заменили фотографии с видами Нью-Йорка на портреты перуанского диктатора. При этом в кадре то и дело мелькают указатели на русском и расписание вылетов из Минска. Погоня за мотоциклистом проходит мимо цирка, Дома офицеров, «дома под шпилем» на Коммунистической, детской музыкальной школы на Энгельса, а трюки каскадер делает на лестнице возле Свято-Духова собора. Но самое интересное - тюрьму, куда попадает герой, - снимали на «Володарке», причем как снаружи, так и изнутри. Для достоверности в кадре постоянно мелькают пластмассовые пальмы.

Погоня проносится по проспекту. Слева цирк. Кадр видео

"Володарка" стала съемочной площадкой на целый месяц!

Съемки длились почти месяц, в них участвовала сотня человек с оружием, пусть и бутафорским - так что администрации тюрьмы пришлось понервничать. Говорили, бдительные граждане даже звонили в милицию и сообщали в ужасе: беглых заключенных расстреливают прямо у стен изолятора.

Когда минчане видели такие трюки, тут же тянулись за трубкой телефона, чтобы "позвонить куда надо". Кадр видео

Улица Октябрьская в «Любовнике» (2002)

В фильме Валерия Тодоровского «Любовник» город является декорациями, на фоне которых разворачивается психологический поединок между героями Олега Янковского и Сергея Гармаша. Минск у него получился под стать сюжету - такой же мрачный и тягостный, с гремящими по рельсам и разметающими листья вокруг себя трамваями. В финале в таком минском трамвае герой Янковского умирает в одиночестве. В фильме хорошо узнаваема улица Октябрьская, снятая лет за десять до того, как стала хипстерской и обросла граффити.

Олег Янковский идет по улице Октябрьской в "Любовнике". Кадр из фильма

Сергей Гармаш и Олег Янковский сыграли в драме любовника и мужа умершей женщины. Кадр из фильма

Метро и «Володарка» в «Землетрясении» (2004)

Довольно заурядный американский фильм, где Минск на время превратился в некий кавказский город Казурск, которому угрожает взрыв АЭС. Герои пытаются затопить реактор, направляя к нему воду по тоннелям метро. В одной из сцен звучит объявление: «Наступны прыпынак - Парк Чалюскiнцау». Также можно увидеть название «Акадэмiя Навук» на стене станции. Да и сцена погружения станции «Парк Челюскинцев» в воду выглядит эффектно.

Присмотритесь: знакомая надпись "Акадэмiя Навук" за спинй у героини фильма. Кадр видео

ГУМ в «Стилягах» (2008)

Фильм «Стиляги» Валерия Тодоровского - самый настоящий подарок для Минска. Таким ярким и красивым город не показывал еще ни один режиссер. Хоть Минск и изображает Москву 50-х, мы без труда узнаем в роли «бродвея» проспект Независимости.

Улица Октябрьская и милый сердцу минчан трамвай. А на дальнем плане нарисовано высотное здание Москвы. Кадр из фильма

Стиляги собираются возле ГУМа. Рабочие, выходя из трамвая, идут по нынешней улице Октябрьской, и вдалеке благодаря компьютерной графике виднеется не стадион «Динамо», а высотное здание Москвы. В одном из эпизодов также явно угадывается Национальный художественный музей.

За спиной Оксаны Акиньшиной минский ГУМ. Кадр фильма

Национальная школа красоты в «ПираМММиде» (2011)

В основе сценария этого фильма книга Сергея Мавроди о его знаменитой финансовой пирамиде МММ - своего рода символа 1990-х. «ПираМММиду» снимали в Минске, офисом «МММ-банка» стал Дворец профсоюзов (на него повесили гигантскую вывеску МММ). В роли всех региональных офисов «МегаВазБанка» снялся Дворец Республики, его зал приемов выдали за холл российского Дома Правительства. Телебашню «Останкино», которую собирается купить герой Федора Бондарчука, изображает Национальная школа красоты на улице Мельникайте. Главным же офисом МММ стал Минский дворец детей и молодежи - его легко узнать по стеклянному куполу внутри.

Герой Федора Бондарчука выходит из Дворца Республики. Похоже, у него неприятности. Фото: личный архив

Кстати, в этом фильме в эпизоде снялся и автор этой статьи. Пришел делать интервью, а молодой режиссер Эльдар Салаватов с ходу сказал - сыграешь медиаменеджера? Тебе - репортаж, нам - персонаж. Так я оказался в одной сцене с Федором Бондарчуком.

Наш журналист с Федором Бондарчуком в "ПираМММиде". Фото: личный архив

Суворовское училище и Большой театр в «Шпионе» (2012)

В фильме «Шпион», снятом по роману Бориса Акунина, Минск превратился в столицу СССР образца 1941 года. В картине узнаваемы кинотеатр «Центральный» и проспект Независимости, дополненный с помощью компьютерной графики Кремлем. В некоторых сценах можно заметить также Суворовское училище, Большой театр, улицу Коммунистическую. Угадывается и белая балюстрада недалеко от площади Победы.

Герои «Шпиона» ведут переговоры на фоне Домика I съезда РСДРП. Кадр видео

А Данила Козловский и Федор Бондарчук, сыгравшие в этом фильме главных героев, разрабатывали план разоблачения фашистской шпионской сети и вычисляли дату начала войны в парке Янки Купалы.

Улица Революционная в «Зиме мертвецов: Метелица» (2012)

Этот ужастик снимали на улицах Минска - Революционной, Интернациональной и Комсомольской две недели. По сюжету события разворачиваются в одном из городков Смоленской области, который атакуют зомби. Очевидцы говорят, что прямо на тротуарах валялись горы бутафорских окровавленных рук, ног и голов. Случайные прохожие, которые не сразу понимали, что попали на съемочную площадку, едва не теряли сознание.

Оторванные головы на улицах Минска. Кадр из фильма

Похоже, зомби приглянулась наша Осмоловка. Кадр из фильма

На дальнем плане трубы Минской ТЭЦ. Фото: личный архив

Санаторий «Юность» и «Поликлиника МТЗ» в «Zомби каникулы 3D» (2013)

На этот раз зомби оккупировали санаторий «Юность» под Минском, хотя по сюжету действие происходит в Москве. Фильм снят в жанре черного юмора, поэтому создатели не особенно заморачивались по поводу достоверности.

В одном из спорткомплексов Минска. Узнали, в каком? Кадр из фильма

В кадре то и дело мелькают машины с минскими номерами и белорусские вывески. Например, когда зомби вырываются из здания научной лаборатории, на экране появляется вывеска «Поликлиника МТЗ» - именно там сняли эту сцену. Интересно, что постапокалиптическую Москву сыграли руины снесенной тюрьмы на Кальварийской - сейчас на этом месте ЖК «Каскад». Высотки, стоящие на фоне, убрали с помощью компьютерной графики. Фильм интересен еще и тем, что главную роль в нем сыграла Юлия Волкова из группы «Тату».

В этом фильме снималась "татушка" Юлия Волкова

Улица Якуба Коласа в «Оттепели» (2013)

Пытаясь повторить успех «Стиляг», Валерий Тодоровский взялся за сериал «Оттепель». Причем все 12 серий сняли очень оперативно - всего за три месяца. Натурные съемки проходили в Минске. Жители улицы Якуба Коласа могли следить за происходящим прямо из окон - по улице ездили машины из 1960-х. Из поливальной машины нещадно окатывали водой массовку и главную героиню - изображали ливень. Если присмотреться, в этой сцене хорошо узнаваем забор находящейся там военной части.

Героиня Анны Чиповской спустилась на эскалаторе станции метро "Октябрьская". Кадр из фильма

«Минск-Арена» в «Легенде N17» (2013)

Напомним, фильм о хоккее «Легенда №17» снят по реальным событиям. Ключевая сцена «ледового побоища» между СССР и Канадой 1972 года на арене «Монреаль Форум» на самом деле была разыграна в «Минск-Арене». Но ледовая площадка в Монреале была построена в 1924 году и к моменту легендарного матча вмещала 18 тысяч зрителей. В «Минск-Арене» мест меньше, поэтому киношникам пришлось размножить зрителей на компьютере и уплотнить балконы арены. А вот съемки матчей хоккейного турнира Олимпийских игр 1972 года в японском Саппоро проходили уже на ледовой арене Бобруйска.

Олег Меньшиков в "Минск-Арене". Кадр из фильма

Знакомые пластиковые сиденья «Минск-Арены» на фоне которых катался герой Данилы Козловского. Фото: личный архив

Очевидцы рассказывали, кстати, что Данила Козловский, сыгравший главную роль, все-таки не мастер катания на коньках. И поэтому сцены, где требовалось, чтобы именно он, а не дублер был в кадре, снимали долго.

Уручье в «Плане побега - 3» (2019)

В блокбастере Сильвестра Сталлоне несколько раз упоминается Беларусь. Его герой вместе с бригадой прилетает в белорусский Мозырь, где их уже ждет эстонский друг. А присмотревшись, можно заметить, что вместо Таллинна на общих планах нам показывают… минское Уручье! Бизнес-центр «Футурис» еще строится, из чего можно сделать вывод, что это съемка была сделана до 2015 года. Как Уручье оказалось в голливудском фильме - сложно сказать. Скорее всего, видео было выложено на одном из стоков и приобретено для фильма.

Минское Уручье почему-то оказалось в Таллинне. Кадр видео

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