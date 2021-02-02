Александр Лукашенко сказал, что участников собрания избрал народ, поэтому надо «услышать голос каждого. Фото: БелТА

В совещании приняли участие премьер-министр Роман Головченко, председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, управделами президента Виктор Шейман, мэр Минска Владимир Кухарев и директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров.

Говоря о встрече делегатов, большая часть которых прибудет из регионов, Александр Лукашенко отметил, что они должны чувствовать себя как дома: «Поэтому необходимо обеспечить безопасность, комфортные условия работы и отдыха участников собрания, соответствующим службам необходимо взять на постоянный контроль все эти вопросы".

Лукашенко сказал, что участников собрания избрал народ, поэтому надо «услышать голос каждого, весь спектр мнений, который есть сегодня в республике, по самым разным вопросам нашей жизни".

Предполагается, что на ВНС должны проработать волнующие людей проблемы и обсудить основные направления программы социально-экономического развития. Накануне проведения собрания делегаты встречались на диалоговых площадках.

«Ясно, что две с половиной тысячи человек и приглашенных, гостей - все они там не выступят. А вот обсудить на месте эти вопросы, сконцентрировать и вынести на Всебелорусское народное собрание от лица региона - это было сделано правильно".

По итогам работы ВНС будет принята резолюция.

"Резолюция обозначит основные направления движения Беларуси к определенным целям, - цитирует Лукашенко БелТА. - Но через концептуальные вопросы резолюции человек должен увидеть себя, конкретные вопросы, которые его волнуют".

Александр Лукашенко подчеркнул, что во главе угла всех вопросов - экономика:

«И насущные вопросы жизни людей: ценообразование, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, рабочие места, заработная плата и так далее. Поступает много предложений в области общественно-политического развития».

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