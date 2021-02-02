Заболевших раком в Беларуси стало меньше на 13 тысяч: почему это не радует онкологов

Чем раньше выявлено злокачественное новообразование, тем больше шансов на успешное лечение с хорошим долгосрочным результатом. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Беларуси в 2020 году количество вновь выявленных злокачественных опухолей снизилось на 13 тысяч. Но стоит ли радоваться этой статистике? Ведь до сих пор в Беларуси каждый год прибавлялось по тысяче новых случаев диагностированной онкологии. В 2019 году их было 64 тысячи, а в 2020-м – около 41 тысячи.

- Это резкое снижение не обусловлено какими-то успехами медицины, а связано с пандемией ковид-инфекции, - разъяснил Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. – Люди меньше обращаются, особенно если их ничего не беспокоит, притормозились программы скринингов злокачественных новообразований. Надеемся, что уже в конце весны эти программы активизируются, и летом будут дообследованы те, кто не смог сделать это во время пандемии. Конечно, эти 13 тысяч пациентов никуда не делись, они появятся в ближайшее время, и мы готовимся к тому, что онкологической службе придется работать с двойным напряжением. Но мы к этому готовы.

Сергей Анатольевич рассказал, что выявляемость рака на 1-2 стадии в относительных цифрах немного изменилась: в 2019 году таких пациентов был 61%, в 2020-м – 58%. И это тоже связано с приостановкой скрининговых программ, в ходе которых как раз и выявляются новообразования на ранних стадиях, когда больше шансов на хороший и долгосрочный результат лечения.

- Радикальное лечение в 2020 году получили почти 70% вновь выявленных пациентов. А результаты такие: при 1-й стадии злокачественных опухолей 5-летняя выживаемость превышает 90-95%, по некоторым локализациям приближается к 100; при 2-й стадии - около 80%; при 3-й - порядка 60-70%, - рассказал Сергей Красный. - Оставляют желать лучшего результаты лечения 4-й стадии заболевания. Здесь 5-летняя выживаемость в целом составляет около 12%. Хотя эта стадия бывает разная. Могут быть множественные отдаленные метастазы, когда все органы повреждены, а могут быть единичные метастазы в лимфатических узлах, которые можно удалить.

По словам специалиста, в Беларуси злокачественные опухоли все еще на втором месте в структуре смертности, хотя в мире они уже вышли на первое.

- Можно предположить, что когда-то и у нас произойдет то же самое, - говорит замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. - Как ни странно это звучит, «виноваты» в этом наши коллеги кардиологи. Их успехи в борьбе со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний привели к тому, что увеличилась продолжительность жизни, население постарело. А злокачественные опухоли - это удел людей прежде всего пожилого возраста, следовательно, болеют теперь значительно чаще. Бояться этого не надо. Надо просто вовремя выявлять злокачественные опухоли и быть к этому готовыми.

В организации оказания помощи онкологическим пациентам, как оказалось, Беларусь может стать примером. У нас сохранилась уникальная онкологическая служба, структура которой была в советские времена: все онкологические пациенты получают плановую помощь в специализированных онкологических центрах, где сконцентрировано высокотехнологичное оборудование и лучшие специалисты.

- В мире уже поняли преимущество такой системы и стараются пойти по похожему пути, - заметил Сергей Красный. - В США, например, образуются такие же крупные онкологические центры, их там уже 30. Для сравнения: в маленькой Беларуси их 14. В результате при совершенно различных затратах на диагностику и лечение онкологических пациентов у нас и в США результаты примерно одинаковые.