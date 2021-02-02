Владимир Макей о российской вакцине: Есть уже договоренность о поставке в первом квартале почти 200 тысяч доз

Владимир Макей ответил на ряд вопросов журналистов. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

После его завершения министр иностранных дел Владимир Макей ответил на ряд вопросов журналистов, в том числе о том, с какими странами Беларусь ведет переговоры о закупке вакцины от коронавируса.

«МИД занимается этим вопросом, потому что мы вместе с Минздравом очень плотно работаем с конкретными компаниями-производителями. А это и российская компания, и китайская компания, и американские компании, и компании других стран - все компании, где производятся вакцины», - цитирует Владимира Макея пресс-служба министерства.

По его словам у белорусских властей есть четкая стратегия работы в этом плане.

«Мы очень плотно работаем с нашими российскими партнерами, - продолжил глава МИД. - Уже поставлена первая партия, по-моему, более 20 тысяч доз, вакцины «Спутник V» в Беларусь. Идет вакцинация в первую очередь медицинских работников. Есть уже договоренность о поставке в первом квартале почти 200 тысяч доз вакцины для общей вакцинации граждан. Мы плотно работаем с китайскими партнерами. Буквально пару дней назад руководители наших государств обсуждали этот вопрос. Китай готов предоставить определенную партию вакцины безвозмездно. Есть договоренность и понимание относительно того, что нам будет оказана помощь в закупке у конкретных китайских компаний тех вакцин, которые они производят. Мы очень плотно контактируем и с производителями других вакцин. Здесь, к сожалению, мы видим проблемы и трудности, с которыми сталкиваются эти производители: не могут произвести необходимое количество вакцины так оперативно, но работа в этом направлении ведется».

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