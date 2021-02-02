«В Беларуси на вас заведут уголовное дело. Могу помочь»: врачу-белорусу в Испании предложили спастись от тюрьмы за $200 – и вот что он сделал

Мошенники, использующие информационные технологии, есть везде. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Врач Алексей Носов получил личное сообщение в соцсети от пользователя, который представился «программистом в МВД Белоруссии» и сообщил, что имеет доступ ко многим базам данных и текущей информации по уголовным делам.

Алексей разместил полный текст сообщения в своем аккаунте, поэтому тайну переписки мы не нарушим, если процитируем эпизод: «Сообщаю Вам грустную и нехорошую для Вас новость - на Вас в ближайшие 2-3 дня будет заведено уголовное дело - по статьям насилие к правоохранительным органам, вандализм, хулиганство и беспорядки. В базе по Вам есть фото и видео с Вашим участием - даже при заведении дел по двум делам - тюремный срок Вам гарантирован на несколько лет. Я могу помочь Вам избежать этой участи и стереть фото и видео и другие материалы по Вашему делу. После этого дело не сможет быть продолжено и будет полностью отсутствовать доказательная база. Уголовных дел сейчас очень много и бывают сбои, так как материалов очень много, и никто не будет искать и пытаться восстановить... Вам не будет ничего грозить».

Далее незнакомый программист предлагает свои услуги по удалению данных и оценивает их в 200 долларов, которые предлагает Алексею перечислить в биткоин-кошелек. «Поверьте, это очень скромная сумма за мои труды», - признает автор послания и просит не разводить дискуссий, не распространять это письмо и тем более не сообщать о нем в милицию, чтобы не оказаться там быстрее, чем могло бы быть.

Алексей не послушался и поделился этим сообщением на своей странице в соцсети. Как бывший кавээнщик, он написал ответ доброжелателю с юмором. А чего не пошутить-то, если живет он с 2008 года в Испании, а на родине последний раз был год назад. Алексей врач, работает в испанском госпитале. Там тоже пандемия, работы у медиков прибавилось, на хулиганство за пределами страны времени нет.

- Я выложил это сообщение в сеть, чтобы кто-нибудь не повелся на такой обман, - рассказал Алексей. – Хотя в эту историю сложно поверить – слишком грубо сработано. Я в Беларуси нечастый гость, бываю примерно раз в пять лет. Последний раз - в декабре 2019-го. Я этому человеку написал длинное послание. Мол, дружище, ты просил не вызывать милицию, и я исполню это обязательно. Потому что не хочу утруждать сотрудников МВД ехать за мной 4 200 километров. Дал пару советов в шутку. Судя по всему, он прочитал, но не ответил.

- А в Испании вам встречались аферисты, которые обманом вытягивают деньги у доверчивых людей?

- Мошенники есть везде. У испанских популярна такая афера: зарегистрировать компанию с телефонным номером, на котором одна минута разговора стоит приличных денег. Около 10 долларов, например. Ты будешь платить, даже если они тебе позвонили, а если сам набрал этот номер – заплатишь еще больше. Эти номера могут попадаться в объявлениях о сдаче квартир. Как правило, очень дешевых. Именно это и должно насторожить. Но любопытство берет верх – а вдруг и правда можно дешево снять квартиру? – и человек звонит. А потом ему приходит огромный счет за телефонный разговор. И предъявить нечего – у мошенника зарегистрирована легальная компания, у которой по документам все в порядке, нет никаких нарушений. Это схема, которую в лихих 90-х использовали русские эмигранты в Америке. И она до сих пор в ходу. Единственный раз, когда меня развели на деньги в Испании, как раз с такой аферой и был связан. Когда я только приехал сюда, в поисках квартиры смотрел разные объявления, и в одном из них была указана очень заманчивая цена. Позвонил, только начал говорить - а у меня ноль на счету, все деньги что были - списаны, лимит звонков закончился.

ОФИЦИАЛЬНО

Сообщения от «программиста в МВД Белоруссии» (правда, он быстро исправил название страны на Беларусь) приходили не только Алексею. Переводил ли кто-то свои кровные 200 долларов на чужой кошелек, неизвестно. А насчет заявлений в милицию мы узнали вот что.

- По поводу поступающих гражданам сообщений от якобы сотрудников МВД по удалению из базы за вознаграждение. С такими заявлениями в милицию никто не обращался, мы уточняли по всей стране, - ответили «Комсомолке» в пресс-службе МВД.

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