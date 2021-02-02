В Беларуси снова появились кредиты на вторичное жилье: берешь 45 тысяч рублей на срок 20 лет - проценты составят почти 190 тысяч

Появился новый кредитный продукт. Станет ли жилье доступнее? Фото: Виктор ПАЖИТОК

В самом начале мая 2020 года многих из тех, кто вынашивал план улучшить свои жилищные условия, взяв недостающую сумму в кредит в банке, ждало разочарование: Беларусбанк прекратил кредитования жилья. И вот спустя ровно девять месяцев появилась вселяющая оптимизм новость: самый крупный банк страны снова открыл программу кредитования покупки жилья.

Новый продукт, который Беларусбанк запустил 1 февраля, называется «Ипотека экспресс». Из основных условий: максимальный срок кредита - 20 лет, максимум, что банк готов предоставить, - 100% стоимости жилья. Важный момент: конкретную сумму, на которую может рассчитывать кредитополучатель, определяется специалистами банка. Исходить они будут из его фактической платежеспособности.

Процентная ставка по кредиту - плавающая, привязана к ставке рефинансирования, размер которой Национальный банк периодически пересматривает. Формула простая: ставка рефинансирования + 13,25%. Получается, что сегодня взять кредит на покупку жилья можно под 21% годовых.

ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ НА КВАРТИРУ МОЖЕТ И ПЕНСИОНЕР

Предложение Беларусбанка - ипотека: деньги банк выдает под залог приобретаемого жилья. При этом вторичка не должна быть обременена правами третьих лиц или находиться под арестом.

Рассчитывать на кредит могут и лица, достигшие пенсионного возраста. Сумма, которую банк сможет выдать, будет зависеть от размера пенсии за последние три месяца, а если пенсионер продолжает работать, то банк учет всю сумму дохода, включая зарплату. Обещают, что решение о том, готов ли банк выдать вам кредит, примут за сутки с момента регистрации заявления-анкеты.

Погашать основной долг по кредиту нужно будет уже со следующего месяца после предоставления кредита (либо его части), а проценты получатель платит за фактическое время пользования.

Беларусбанк готов кредитовать вторичку. Сегодня ставка - 21%. Фото: Виктор ПАЖИТОК

ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ 45 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, ТО ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЧТИ 2000 РУБЛЕЙ

Кредитование 100% стоимости жилья - предложение для белорусского рынка интересное.. Чаще всего банки были согласны кредитовать максимум до 90%, да и то - в рамках партнерских программ.

Если вы вдруг решили купить, скажем трехкомнатную квартиру в Минске, а накоплений у вас нет, и вам нужно получить кредит в размере 200 000 рублей ($80 тысяч долларов в эквиваленте), то среднемесячный доход должен составлять 8666 рублей 67 копеек. Далеко не каждый айтишник может заявить такую сумму: в декабре по данным Белстата средняя зарплата в IT-секторе и сфере информационного обслуживания составила 6270,3 рубля.

Если все-таки доход подобного уровня имеется, то на получение кредита вполне можно рассчитывать. И помнить: каждый месяц на протяжении 20 лет (обязательство перед банков можно погасить и досрочно) платеж по кредиту составит 4333 рубля 33 копейки, в том числе по основному долгу 833.33 BYN. Сумма процентов за весь период пользования - 835 666.67 BYN.

Понятно, что это крайний случай: в большинстве случаев жилье покупается когда банковский кредит компенсирует недостаток собственных имеющихся накоплений. Так, если на покупку квартиры не достает 45 тысяч рублей, то для того, чтобы их получить на указанных условиях средний доход за три предшествующих месяца должен составлять не менее 1950 рублей.

А дальше надо постараться отдавать кредит побыстрее, ведь если его выплачивать на протяжении 20 лет, то отдавать банку придется ровно половину зарплаты – 975 рублей. В том числе: по основному долгу 187 рублей 50 копеек, по процентам - 787, 5 рубля. Проценты за весь период пользования - 188 025 рублей: одалживаешь у банка 45 тысяч рублей, за 20 лет отдаешь в четыре раза больше суммы предоставленного кредита. И это с учетом неизменной ставки рефинансирования.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ЦЕНАХ НА ЖИЛЬЕ НЕ СКАЖЕТСЯ»

- Возобновление кредитования под залог квартиры на этих условиях - это возможность одолжить у банка очень небольшую сумму, которой вам не хватает для приобретения жилья. Скажем, докредитоваться на 5, максимум 10 тысяч долларов в эквиваленте. На скорости снижения цен на рынке жилья это предложение вряд ли скажется, ипотечный кредит под 21% не будет пользоваться повышенным спросом, - высказала свое мнение эксперт по жилой недвижимости Наталья Литовская. - Ведь при такой ставке ты за 4 года отдашь банку больше, чем одалживал, и еще 16 лет будешь должен.

Кроме того, надо учитывать, что сумма кредита напрямую зависит от доходов потенциального заемщика. Человеку со среднестатистической зарплатой больше 13 тысяч долларов в эквиваленте банк просто не одолжит.

А цены на жилье снижаются. И, на мой взгляд, странно одалживать сейчас у банка эти 5-10 тысяч, если интересующая квартира через год будет стоить на 5-10 тысяч дешевле. Думаю, к этому выводу придет и большинство покупателей.

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