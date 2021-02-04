В Беловежской пуще затерялась деревня с одной жительницей. Зато посмотрите, какая там сказочно красивая зима!

Зима в пущанской деревне Стойлы.
Фото: Оксана БРОВАЧ
Деревня Стойлы находится на окраине Беловежской пущи в Пружанском районе. В 2015 году умер последний коренной житель этой деревни – знаменитый народный мастер Николай Тарасюк. Обычным ножичком он вырезал из лозы целый деревянный народ. Фигурки Шушкевича, Кравчука и Ельцина, которые «развалили Советский Союз», сцены из жизни обычных деревенских людей в свое время произвели фурор.
Сегодня в Стойлах зарегистрирована одна жительница – брестчанка Лариса Быцко.
– Благодаря мне сюда проведен свет, чистят дорогу и может приезжать автолавка! - шутит хозяйка.
Лариса вместе с супругом Александром решили дать вторую жизнь Стойлам, и после смерти народного мастера организовали здесь агроусадьбу и культурный центр. Здесь можно пройти «сцежкамі Міколы Тарасюка» – и полюбоваться деревней и пущей, которые вдохновляли народного мастера на творчество.
Такой деревня была и при жизни Николая Тарасюка.
Фото: Оксана БРОВАЧ
Деревня Стойлы.
Фото: Оксана БРОВАЧ
Здесь даже воздух сияет.
Фото: Оксана БРОВАЧ
Пущу уже давно так обильно не посыпало снегом.
Фото: Оксана БРОВАЧ
На чистом снегу видны звериные тропы.
Фото: Оксана БРОВАЧ
Здесь нет асфальтовых дорог и караванов машин - тишина и спокойствие!
Фото: Оксана БРОВАЧ
От красоты зимней пущи захватывает дух!
Фото: Оксана БРОВАЧ
По пустой деревне прогуливается охотничья собака.
Фото: Оксана БРОВАЧ
Дом дореволюционных времен.
Фото: Оксана БРОВАЧ
Скульптура народного мастера Тарасюка.
Фото: Оксана БРОВАЧ
В деревне всего один зарегистрированный житель, но на родину мастера приезжают десятки туристов.
Фото: Оксана БРОВАЧ
В пуще за деревней воют волки, а в нескольких километрах живет стадо зубров.
Фото: Оксана БРОВАЧ