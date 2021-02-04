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Общество

В Беловежской пуще затерялась деревня с одной жительницей. Зато посмотрите, какая там сказочно красивая зима!

Чистый воздух, искрящийся снег, дикий лес и следы животных вокруг - вот как выглядит пущанская деревня с очень небольшим населением
Оксана БРОВАЧОксана БРОВАЧ
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Зима в пущанской деревне Стойлы.

Зима в пущанской деревне Стойлы.

Фото: Оксана БРОВАЧ

Деревня Стойлы находится на окраине Беловежской пущи в Пружанском районе. В 2015 году умер последний коренной житель этой деревни – знаменитый народный мастер Николай Тарасюк. Обычным ножичком он вырезал из лозы целый деревянный народ. Фигурки Шушкевича, Кравчука и Ельцина, которые «развалили Советский Союз», сцены из жизни обычных деревенских людей в свое время произвели фурор.

Сегодня в Стойлах зарегистрирована одна жительница – брестчанка Лариса Быцко.

– Благодаря мне сюда проведен свет, чистят дорогу и может приезжать автолавка! - шутит хозяйка.

Лариса вместе с супругом Александром решили дать вторую жизнь Стойлам, и после смерти народного мастера организовали здесь агроусадьбу и культурный центр. Здесь можно пройти «сцежкамі Міколы Тарасюка» – и полюбоваться деревней и пущей, которые вдохновляли народного мастера на творчество.

Такой деревня была и при жизни Николая Тарасюка.

Такой деревня была и при жизни Николая Тарасюка.

Фото: Оксана БРОВАЧ

Деревня Стойлы.

Деревня Стойлы.

Фото: Оксана БРОВАЧ

Здесь даже воздух сияет.

Здесь даже воздух сияет.

Фото: Оксана БРОВАЧ

Пущу уже давно так обильно не посыпало снегом.

Пущу уже давно так обильно не посыпало снегом.

Фото: Оксана БРОВАЧ

На чистом снегу видны звериные тропы.

На чистом снегу видны звериные тропы.

Фото: Оксана БРОВАЧ

Здесь нет асфальтовых дорог и караванов машин - тишина и спокойствие!

Здесь нет асфальтовых дорог и караванов машин - тишина и спокойствие!

Фото: Оксана БРОВАЧ

От красоты зимней пущи захватывает дух!

От красоты зимней пущи захватывает дух!

Фото: Оксана БРОВАЧ

По пустой деревне прогуливается охотничья собака.

По пустой деревне прогуливается охотничья собака.

Фото: Оксана БРОВАЧ

Дом дореволюционных времен.

Дом дореволюционных времен.

Фото: Оксана БРОВАЧ

Скульптура народного мастера Тарасюка.

Скульптура народного мастера Тарасюка.

Фото: Оксана БРОВАЧ

В деревне всего один зарегистрированный житель, но на родину мастера приезжают десятки туристов.

В деревне всего один зарегистрированный житель, но на родину мастера приезжают десятки туристов.

Фото: Оксана БРОВАЧ

В пуще за деревней воют волки, а в нескольких километрах живет стадо зубров.

В пуще за деревней воют волки, а в нескольких километрах живет стадо зубров.

Фото: Оксана БРОВАЧ

Живой уголок: Окно в природу