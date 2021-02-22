«Многие увидели свои лица в зуме – и решили сделать пластическую операцию»: белорусский хирург о том, что сейчас меняют в лице и теле

Игорь МИШУТА - пластический хирург, онколог-хирург высшей квалификационной категории. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще недавно считалось, что круговая подтяжка - идеальный способ разом справиться с признаками старения лица, а увеличенные с помощью филлеров губы - возможность стать сексуальнее. Сегодня это в прошлом. Но за время пандемии, когда люди стали реже появляться в обществе, интерес к пластическим операциям вспыхнул с новой силой. О трендах и антитрендах в этой области «Комсомолке» рассказал Игорь Мишута, пластический хирург, онколог высшей квалификационной категории.

В тренде офисная косметология, а патологические формы - в прошлом

- Игорь Михайлович, еще недавно пухлые губы были трендом. А сейчас они массово «сдуваются», приобретая естественный вид. Что случилось? В этом появилась какая-то опасность?

- Сейчас главный тренд в пластической хирургии - естественность, натуральность и гармония. Патологические формы, которые были популярны еще недавно (большие импланты в губах, скулах), отходят в небытие. И если сейчас человек делает такие манипуляции с собой, это воспринимается как признак дурного вкуса. В тренде так называемая офисная косметология. То есть когда во время обеденного перерыва вы успеваете сделать косметическую процедуру, вернуться на работу - и окружающие ничего не заметят. Зато через несколько дней обратят внимание, что вы похорошели, отметят ваш свежий цветущий вид. Офисная косметология - это процедуры с быстрым периодом реабилитации, еле заметными последствиями сразу после процедур и хорошим результатом.

- Это правда, что круговая подтяжка и удаление комков Биша - тоже антитренды?

- Понятия круговой подтяжки уже нет. Есть разновидности подтяжек, направленные на коррекцию того или иного отдела лица - верхняя, средняя или нижняя треть, шея. А удаление комков Биша - это операция, которая показана далеко не всем. Да, она позволяет получить прекрасный эстетический результат на следующий день или через неделю, но что произойдет с лицом спустя пять лет, никто не может предсказать. А произойти может, например, обвисание щек, из-за чего лицо будет выглядеть усталым и изможденным, и этого уже не исправишь. Если у женщины пухлые щеки, меньше вероятность того, что в будущем появятся такие проблемы. Поэтому к этой операции надо подходить очень дифференцированно. Но будем реалистами: у каждой операции есть свой срок действия, и не всегда он совпадает с желаниями врача и пациента.

«У мужчин взгляд вразлет вызовет неоднозначное впечатление»

- Вы пришли в пластическую хирургию из онкологии, где зачастую операция - это борьба за жизнь. Здесь цель - эстетический эффект. Наверное, свою первую операцию хорошо помните?

- Да, обратилась девушка, у которой в мочке уха были тоннели, и растянули ее так, что эту мочку надо было собирать, как пазлы - ее фактически не существовало. Чтобы сформировать мочку из того, что оставалось, надо было немножко потрудиться. Все хорошо закончилось.

- А что чаще всего хотят корректировать люди сейчас? И есть ли разница в том, что хотят изменить в себе женщины, а что - мужчины?

- У женщин в Беларуси самые популярные операции - маммопластика (коррекция груди. - Ред.) и омолаживающие операции на лице. У мужчин (их, к слову, среди пациентов пластических хирургов в среднем 15 - 20%, и с каждым годом все больше) - ринопластика (коррекция формы носа. - Ред.). Причем как первичная, так и когда необходимо восстановить нос, поврежденный при драках, в борцовских поединках.

Часто обращаются мужчины, особенно бизнесмены и по поводу блефаропластики, чтобы не портить имидж в глазах партнеров. Ведь нависающие веки, грыжи под глазами могут создавать впечатление, что человек злоупотребляет алкоголем. Блефаропластика у мужчин имеет свои особенности. Если в результате операции бровь будет немножко приподнята, у женщины это выглядит красиво, у мужчин такой взгляд вразлет вызовет неоднозначное впечатление, сделает его немножко женоподобным.

- Сейчас повсюду в мире локдаун, карантин, удаленная работа. Неужели все равно есть интерес к пластическим операциям и желание менять себя?

- После того как люди увидели свои лица крупным планом на зум-конференциях, многие сразу захотели сделать себе какие-то пластические операции. Глядя на себя со стороны, они поняли, что пора обращаться к косметологам и пластическим хирургам.

На экране зум-конференций многие увидели себя совсем не такими как в привычном зеркале. Фото skyteach.ru

«Если женщина хочет увеличить грудь, потому что от нее собирается уйти муж, операция проблему не решит»

- Когда лучше делать омолаживающие операции - с появлением первых морщин или подождать, когда они станут более глубокими и многочисленными?

- Это выбор самого пациента. Но когда кожа молодая и возрастные изменения не сильно выражены, и врачу работать проще, и эффект сохраняется более продолжительный.

- Бывает, что человек хочет сделать пластическую операцию исключительно из желания быть на кого-то похожим? Как относятся к этому врачи?

- Такое бывает довольно часто. Врач должен оценить и свои возможности, и предстоящий результат. Если, например, у человека широкие черты лица, скулы, большие глаза, то нос не стоит делать существенно меньше, задирать - это будет негармонично. Сделать все можно, но как потом переделать? Многие люди, которые делают ринопластику, потом не воспринимают себя, не могут привыкнуть к своей новой внешности.

Когда человек приходит на консультацию, врач выясняет мотивы. Если женщина хочет увеличить грудь, потому что от нее собирается уйти муж, то операция не решит проблему. И здравомыслящий врач, скорее всего, откажется. Грудь - это не якорь для удержания другого человека. Но когда приводят маленького ребенка с оттопыренными ушками, и я вижу, что он измучен насмешками детей по поводу своих ушей, я не откажу ему в операции.

Пластический хирург ориентируется на пожелания пациента. И переключать внимание на какие-то другие нюансы его внешности, если он о них не спрашивает, не совсем профессионально. Наша задача - помочь стать человеку лучше, справиться со своими комплексами, но не привить ему новые.

Недавно Деми Мур вышла на модный подиум с обновленным лицом (фото справа), судя по которому она чересчур увлеклась пластической хирургией. Фото из открытых интернет-источников.

- Вам в Инстаграме часто задают вопросы о стоимости операций, но вы никогда не отвечаете. Неужели фотографии человека недостаточно, чтобы предположить объем и цену работы?

- Не видя человека вживую, невозможно сказать, что надо делать и как. До операции необходима очная консультация. Может, и не одна, особенно если речь идет о маммопластике. Хирург с пациентом, когда подходят к операционному столу, должны дышать в унисон. Ведь обычно ошибки связаны либо с тем, что они не поняли друг друга до операции, либо хирург к чему-то был недостаточно внимателен после операции, либо с личностными особенностями самого пациента.

- Современная аппаратная косметология творит чудеса, и сегодня все чаще говорят о том, что она со временем может вытеснить пластическую хирургию. Что вы об этом думаете?

- Возможно, за аппаратной косметологией будущее, где-то она может заменить пластических хирургов. Сейчас действительно есть альтернативные методики - косметологические процедуры, аппаратная косметология, инъекционная. На первое место я бы поставил лазерно-аппаратную косметологию. Есть процедуры и аппарат, которые могут убрать жир в определенных местах, стать альтернативой подтяжке лица. Я думаю, эти методики должны быть как поддерживающие через какое-то время после пластических операций. В идеале хорошо, когда пластический хирург работает в содружестве с косметологом, чтобы объективно оценить, какое вмешательство на данный момент для человека оптимально - операция или аппаратные процедуры.

СПРАВКА «КП»

Игорь Мишута пришел в пластическую хирургию из РНПЦ онкологии, где оперировал опухоли на легких. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Игорь МИШУТА - пластический хирург, онколог-хирург высшей квалификационной категории. Был заведующим онкологическим торакальным отделением РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова. С 2015 года работает в Клиническом центре пластической хирургии и медицинской косметологии г. Минска.