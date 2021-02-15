Радиостанция, нож взятого в плен «духа», письма воина-интернационалиста матери: что есть в музее, который создал ветеран Афганистана

Юрий Корбан создавал эту экспозицию со знанием дела - он сам прошел Афган. Фото: Раиса ЮДИНА

В средней школе №3 города Осиповичи в 2018 году была открыта музейная комната памяти воинов-интернационалистов. Основная часть экспозиции посвящена Афганистану, и некоторые экспонаты - действительно вещи с историей, привезенные из этой страны в 1980-х.

Экспозиция музея - не только об афганской войне. Фото: Раиса ЮДИНА

Советские воины-интернационалисты – это не только «афганцы

Лучший экскурсовод в этом небольшом музее – его создатель Юрий Корбан. Человек, прошедший Афган, кавалер Ордена Красной Звезды, майор в отставке, председатель Осиповичской районной организации ветеранов войны в Афганистане. Более 20 лет он работал учителем технического труда в школе, увлек мальчишек историей войны. Многие экспонаты созданы учениками старших классов под его руководством: модель вертолета МИ-8, макеты боевого оружия, дома в афганском кишлаке, дворца Амина (председателя Революционного совета Афганистана), штурм которого считается одной из самых дерзких и стремительных операций советского спецназа.

Пулемет Дегтярева достался музею полусгнившим, без приклада, ножек, затворной рамы. Юрий Корбан с ребятами восстановил его. Фото: Раиса ЮДИНА

В этой "вертушке" под потолком замаскирован проектор. Фото: Раиса ЮДИНА

Но знакомство с экспозицией начинается не с Афганистана. Ведь понятие интернационального долга советским солдатам стало известно намного раньше. Одной из первых стран, куда была направлена помощь Советской армии, стала Северная Корея.

Гордость жителей Осиповичского района - земляк, летчик, гвардии старший лейтенант Евгений Стельмах. Первый из советских летчиков, удостоенный звания Героя Советского Союза в послевоенное время. В 1951 году он сбил два американских бомбардировщика Б-29, которые называли летающими крепостями, в небе над Кореей. Но его самолет оказался подбит, летчик катапультировался и погиб при трагичном стечении обстоятельств. Евгения, спускавшегося на парашюте, китайские солдаты приняли за американца и открыли огонь. Он в свою очередь тоже принял их за врагов и начал стрелять в ответ, пока не закончились патроны. Последнюю пулю Евгений оставил для себя… В разделе, посвященном героическому земляку, много фотографий, предоставленных его родными.

Земляку Евгению Стельмаху посвящена отдельная часть экспозиции.Фотографии передала в музей сестра героя. Фото: Раиса ЮДИНА

Фотографии девяти земляков, вернувшихся из Афганистана на «Черном тюльпане» (самолет Ан-12, который увозил домой тела погибших военнослужащих) – в отдельной экспозиции. Один из них, Василий Хатько, погиб за два месяца до дембеля - пошел тушить самолет, груженный боеприпасами, которые взорвались.

Возле фотографий земляков, погибших в Афганистане, в память о них в дни торжеств зажигают свечи. Фото: Раиса ЮДИНА

Антенну радиостанции сгибали, чтобы ее не заметили

Многие экспонаты, которые мы разглядываем сейчас в музейной комнате, побывали на афганской войне: офицерская сумка, кобура пистолета, военная форма, награды, документы…

- Вряд ли вы еще где-то найдете такой раритет, - Юрий Корбан показывает листовку на дари (один из официальных языков в Афганистане). – А это стопка писем, которые сохранила мать солдата, воевавшего в Афганистане.

Афганская антивоенная листовка. Фото: Раиса ЮДИНА

Можно подержать в руках и примерить боевые раритеты: прибор наблюдения, который устанавливался на БТРах и танках, радиостанция для связи с «вертушками».

Радиостанция Р-123 устанавливалась на тяжелых машинах - танки, БТР, БПМ. Обеспечивает связь до 50 километров, а с ретранслятором - до 80-ти. Фото: Раиса ЮДИНА

Солдатские письма. Фото: Раиса ЮДИНА

Родители могли получать не только письма от сыновей, но и благодарность от командования, а некоторые - и страшные вести... Фото: Раиса ЮДИНА

Радиостанция была вещью важной, но слишком приметной, поэтому антенну приходилось сгибать, чтобы ее не было видно. Фото: Раиса ЮДИНА

- Весит такая радиостанция вместе с комплектом питания 12 килограммов, - рассказывает Юрий Петрович. - Когда уходили в горы, 2-3 комплекта питания надо было брать с собой. Чем больше, тем лучше. А антенна надломлена не просто так. Когда шли в бой, «духи» (афганские боевики – РЕД.) первым делом смотрели, где торчит антенна. Если антенна - значит, связист или командир, и в них в первую очередь стреляли. Поэтому ее сгибали, чтобы как можно меньше была заметна.

Макет винтовки Мосина, которая была на вооружении воинов-афганцев – подарок Андрея Равкова, бывшего министра обороны. Фото: Раиса ЮДИНА

А это нож главаря «духов». Его захватил один из наших «афганцев», забрал нож и хранил у себя, но потом решил отдать в музей.

Холодное оружие тоже шло в ход в той войне... Фото: Раиса ЮДИНА

Часть экспонатов в музейной комнате сделана учениками Корбана, часть - настоящие раритеты с войны. Фото: Раиса ЮДИНА

Гранатомет РПГ 70, по словам майора Корбана, лучший в мире. Фото: Раиса ЮДИНА

Если повезло, то из Афганистана можно было привезти дефицитную по тем временам технику. Фото: Раиса ЮДИНА

«Многие не понимают, что из себя представлял Афганистан для Советского Союза»

- Скажите, нынешним детям все это интересно? – интересуюсь у Юрия Корбана, который вложил душу в эту экспозицию.

- А это как преподнесешь. Но у многих современных детей в возрасте пятого-шестого класса в этом плане пробел не только по войне в Афганистане. Спрашиваешь дату начала Великой Отечественной войны – хорошо если из 12 человек один скажет правильно.

Макет дворца Амина. Он был взят штурмом 27 декабря 1979 года. Генеральный секретарь Народно-демократической партии Афганистана был убит. Москва сделала ставку на одного из его оппонентов - Бабрака Кармаля. Фото: Раиса ЮДИНА

- Про смысл афганской войны спрашивают?

- Об этом спорят до сих пор даже взрослые. Многие, не понимая, что из себя представлял Афганистан для Советского Союза, начинают рассуждать о вещах, не имеющих к реальности никакого отношения. Мало кто знает, что творилось в Средней Азии тогда, какие там были выступления националистические. Уже тогда воинствующий ислам там расцветал. И если бы туда советские войска не вошли, неизвестно чем бы все закончилось. Были перекрыты все пути поставок наркотиков из Афганистана и поставок оружия в Афганистан со стороны Пакистана, - говорит Юрий.

В экспозиции есть несколько вариантов военной формы советских солдат – парадной, повседневной. Фото: Раиса ЮДИНА

Так одеваются мужчины в Афганистане. Этот комплект привезли прямо из Кабула. Фото: Раиса ЮДИНА

- А вы по собственному желанию туда попали?

- Да. Я уже офицером служил. У меня в семье все военные, я рожден чтобы воевать. Как можно было оставаться в стороне? Хотя поначалу, когда приходили ребята после Афгана, я с трудом находил с ними тему для разговора – это были совершенно другие люди.