Коронавирус в Беларуси, последние новости на 3 февраля 2021 года: российский эксперт сделал прогноз на 2021-й, а доктор Комаровский объяснил, как отличить ковид и ОРВИ

Число зараженных за все время пандемии приблизилось в Беларуси к очередной психологической отметке Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Статистика по выявляемости новых случаев коронавируса в Беларуси меняется, как погода: то оттепель, то лютые морозы. По последним официальным данным, опубликованным 2 февраля, за сутки в стране зарегистрировали всего 699 новых случаев - это рекордно мало за последнее время. Правда, и тестов выполнили не много.

А общее число зараженных за все время пандемии приблизилось в Беларуси к очередной психологической отметке и составляет 249 тысяч 994 человек. В то же время на прежнем уровне (9-10 человек в сутки) пока, к сожалению, остается статистика летальности, причем, официальная. Всего в стране признали 1 тыс. 737 смертей пациентов с коронавирусом.

После окончания нынешней волны коронавируса белорусские медики ожидают большого наплыва онкобольных - ведь на протяжении года многие не рисковали показываться врачам, чтобы не подхватить COVID-19. К тому же, будет возобновление скрининговых программ.

Коронавирус отступает, но с потеплением возможна новая волна, считают в России Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В мире, в том числе в соседней России, число выявления новых случаев «короны» тоже падает. Однако возможная новая волна ковида может прийти с весенним потеплением.

По словам ведущего специалиста Центра им. Гамалеи Федора Лисицына, начаться она может уже в двадцатых числах марта - апреле 2021-го года.

- Некоторая волна в России еще возможна, и сбить ее сможет только массовая вакцинация, - заметил Лисицын. Он уверен, что ко времени новой волныв России уже должен возникнуть эффект от вакцинации. Специалист также заявил, что отдельные случаи «ковида» еще будут регистрироваться в конце 2021-го и начале 2022-го года, но, если все будет нормально, случаи будут отдельными, а не как факт эпидемии.

Полезная информация: как отличить ОРВИ от коронавируса, рассказал доктор Комаровский.

– Если у вас полная потеря обоняния и вкуса, то с вероятностью, превышающей 99%, – это коронавирус. Но в целом ковид19 диагностируется со 100%-ной вероятностью только после обследования, тестов на присутствие вируса или антител к нему, плюс очень специфические изменения в легких, которые видны при компьютерной томографии, – уточнил Комаровский.

А если у пациента нет осложнений, то ковид лечится так же, как любые сопли, любой грипп или риновирус.

А вот информация о новой угрозе: обнаружили новое страшное осложнение после COVID-19: больной может ослепнуть. Такой случай уже был: медики установили, что это была кортикальная слепота - нарушение зрения, возникающее при повреждении задней коры головного мозга.

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