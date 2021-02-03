«Агрессивно бросил растительность с клумбы». За брошенный в ОМОН цветок и замах камнем прокурор запросил для минчанина 4 года колонии

Приговор Александру Нурдинову огласят 5 февраля Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александра Нурдинова судят за события 9-10 августа в Минске. Во время процесса 29-летний молодой человек рассказывал, что вечером 9 августа он вышел за красками, возле парка Победы увидел автозак, из которого, по словам Александра доносились крики. Впечатлившись, он решил участвовать в митинге.

- Потом я увидел, как один из сотрудников выкатил из рук гранату – она прикатилась ко мне под ноги, - вспоминал обвиняемый. - Я получил ожог ног, порох в глаза попал, я в тот момент чуть не попрощался с жизнью. Сорвал бутон цветка и кинул в сторону сотрудников ОМОНа. Он не долетел.

На следующий день Александр пошел к ТЦ «Рига». Там, по версии обвинения, обвиняемый бросил в сотрудников милиции камень. Нурдинов говорит, что камня в его руке не было:

- На «Риге» были одни девушки, и я решил отвлечь внимание на себя. Решил взять камень и выманить на себя. Но не успел, и мне пришлось сымитировать бросок камня. Я сделал два шага вперед и со всей силы махнул, как будто бросил камень. Это сработало, они остановились.

За бросок камня и цветка в ОМОН, препятствие движению транспорта Александру Нурдинову предъявили обвинение по двум статьям УК: участие в массовых беспорядках (ч.2 ст.293) и организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 342). Минсктранс заявил ему иск на 27 тысяч рублей

«Оказал вооруженное сопротивление, действовал в составе группы по предварительному сговору»

3 февраля в прениях прокурор Станислав Великий запросил для обвиняемого 4 года в колонии усиленного режима.

- Обвиняемый не отрицает, что в группе с иными лицами шел по проезжей части, тем самым, очевидно, препятствовал нормальной работе транспорта в городе, предпринял определённые действия, проявлявшиеся агрессивным швырянием сорванной с клумбы растительности, выражая тем самым свое недовольство.

С точки зрения стороны обвинения, «бросание растительности» было выражением активных действий, связанных с неповиновением законным требованиям представителей власти.

По мнению прокурора, Нурдинов действовал в составе группы людей по предварительному сговору – это отягчающее обстоятельство. Ни переписки, в которой обвиняемый бы с кем-то договаривался пойти на акцию протеста, ни показаний свидетелей об этом в деле нет.

Такой вывод гособвинитель сделал, потому что вокруг Нурдинова у ТЦ «Рига» находилось много людей, которые в том числе бросали камни.

- Закон не предусматривает, что предварительный сговор должен быть выражен в словесной договоренности, он может выражаться в слаженности, координированности на достижение общего противоправного результата.

По мнению гособвинителя, Александр Нурдинов оказал сотрудникам МВД вооруженное сопротивление – речь идет о камне, который обвиняемый якобы бросил в милиционеров.

– Признак вооруженности проявился в подыскивании и применении неустановленного предмета и метанием его в сторону сотрудников милиции.

«Бросок или имитацию броска наказывать столь внушительным сроком лишения свободы – не совсем справедливо»

Адвокат считает то наказание, которое предложил гособвинитель, слишком строгим и попросил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

- Мой подзащитный ни с кем заранее не договаривался, что будет ограничивать работу общественного транспорта. Когда он туда пришел, транспорт уже не ходил, дорога была перекрыта сотрудниками ГАИ, - говорит адвокат.

Комментируя эпизод с камнем, адвокат отметил, что Нурдинов не причинил никакого вреда ни людям, ни транспорту.

- Бросок или имитацию броска наказывать столь внушительным сроком лишения свободы – не совсем справедливо.

«4 года отсижу, и выйду с чистой душой»

Обвиняемый Александр Нурдинов в последнем слове еще раз кратко повторил то, что говорил раньше.

- К сожалению, уважаемый прокурор, я увидел, что вы не владеете ситуацией. Какие-то сказки сочиняете. Я пришел в парк и засвидетельствовал факт насилия, это меня спровоцировало на дальнейшее участие. Я вышел на дорогу, которая была полностью перекрыта, и в тот момент думал, что мне делать дальше. Вы знаете, каково просыпаться полгода и слушать этот звук (из автозака. – Ред.)? 4 года отсижу, и выйду с чистой душой. Я пришел на «Ригу», и до 12 часов ни один человек не кинул камня, шло строительство баррикад. Две минуты я провел на дороге и 1 за одну секунду сделал фотографию возле баррикад – и мне сейчас иск предъявляют на 27 тысяч? Это разве не воровство? В чем я виноват?

Приговор по этому делу огласят в пятницу, 5 февраля.