От 2 до 6 лет колонии: за поврежденный автомобиль милиционера пятерых минчан наказали реальными сроками

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован Фото: Павел МАРТИНЧИК

В среду, 3 февраля в суде Минского района вынесли приговор по делу о повреждении автомобиля жены милиционера. Все пятеро обвиняемых получили реальные сроки: Егор Евстратов за изготовление горючих веществ, злостное хулиганство получил 3 года в колонии в условиях общего режима, Павел Сахарчук за сбыт холодного оружия и злостное хулиганство - 2 года и 1 месяц в колонии в условиях общего режима, Артему Анищуку за злостное хулиганство – 2 года колонии общего режима, Андрею Нечипору за злостное хулиганство - 3 года колонии общего режима, Антону Быковскому за хулиганство, незаконный оборот наркотиков и незаконное выращивание растений, которые содержат наркотические или психотропные вещества назначили самое суровое наказание – 6 лет колонии усиленного режима.

Три тысячи рублей в качестве возмещения морального вреда и тысячу рублей – материального, они должны выплатить потерпевшему, сотруднику Департамента исполнения наказаний.

Прокололи шины, кузов залили краской, а дверные проемы запенили

Мужчин осудили за то, что они поцарапали гвоздем машину жены милиционера, запенили дверные проемы, залили краской кузов, а шины прокололи. Обвиняемым – от 28 до 39 лет. Антон Быковский - детский тренер по дзюдо, Павел Сахарчук и Андрей Нечипор до задержания работали в пиццерии, Артем Анищук трудился в службе безопасности метрополитена, Егор Евстратов нигде не работал. Они познакомились в чате в Телеграме, где обсуждали в том числе события после выборов и свои возможные действия. Несколько человек в этом чате предлагали радикальные действия, были они и на той самой стоянке, где обвиняемых задержали с поличным. Но в суде их имена не прозвучали, их называли «неустановленными лицами», а родственники считают, что это были провокаторы.

На стоянке в деревне Боровая с помощью тех самых «неустановленных лиц» обвиняемые нашли белый «Рено Каптюр», который принадлежал жене одного из сотрудников милиции. Ездил на ней сам милиционер. В машине повредили капот, бампер, фары, прокололи шины, кузов залили краской. Эксперты позже оценили ущерб в 5,5 тысяч рублей.

Обвиняемых задержали молниеносно, еще до того, как хозяева машины узнали о том, что она повреждена. Задержание проводили оперативники ГУБОПиК и бойцы СОБР.

В телеграм-канале ОНТ после задержания появилось видео, где Антон Быковский с окровавленным лицом и почти не открывая глаз, отвечает на вопросы человека за кадром, судя по всему, сотрудника милиции.

- С какой целью сюда приехали?

- Я ошибся политическими взглядами.

Он единственный, кого обвиняли по трем статьям: хулиганство, незаконный оборот наркотиков и незаконное выращивание растений, которые содержат наркотические или психотропные вещества. По версии обвинения, он хранил дома вещество, в составе которого была марихуана, а еще посадил семена конопли и вырастил одно растение. Свою вину в незаконном обороте наркотиков и хулиганстве он признал частично, обвинение по третьей статье не признал.

Потерпевший - Александр Гейц, милиционер Департамента исполнения наказаний, в суде рассказывал, что «не участвовал ни в каких мероприятиях», у него другие обязанности, связанные с местами лишения свободы.

- Если бы обвиняемые раньше отбывали наказание, я бы еще мог это как-то связать, - комментировал потерпевший. - Я задавал им вопрос: для чего это было сделано? Это машина простого сотрудника-кадровика. Но мне ничего не ответили.

Машину Александр Гейц с женой купили несколько лет назад в кредит, собственником была жена – за несколько до случившегося ее данные появились в телеграм-канале «Каратели Беларуси».

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.