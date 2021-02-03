Суд над Виктором Бабарико: когда и где пройдет, в чем обвиняют экс-банкира и его коллег

Виктор Бабарико был задержан 18 июня Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В четверг, 4 февраля состоится предварительное заседание по делу менеджеров «Белгазпромбанка». Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда. Но, по словам адвокатов Бабарико, Виктора Дмитриевича на процессе не будет, потому что он не заключал досудебное соглашение о сотрудничестве, об этом они рассказали Tut.by.

Всего в деле топ-менеджеров «Белгазпромбанка» 8 обвиняемых: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, заместители председателя правления банка Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, бывший первый заместитель председателя правления Алексей Задойко и экс-зампред правления Сергей Добролёт, учредитель «Активлизинг» Виктор Кобяк. Шесть из них заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили в Верховном суде, «для обеспечения общественного порядка органы внутренних дел предпримут необходимые меры безопасности». В среду, 3 февраля, здание суда Московского района, где и будет проходить предварительное судебное заседание по делу «Белгазпромбанка» по периметру оцепили металлическими ограждениями.

Адвокаты Виктора Бабарико получили официальное уведомление о том, что дело будет рассматривать Верховный суд, 28 января 2021 года.

- Если дело в первой инстанции рассматривает Верховный Суд, то над ним нет апелляционной инстанции, - комментировал адвокат Дмитрий Лаевский. - Значит, и права на апелляционное обжалование у обвиняемого в таком случае нет. Поэтому мы, защитники, просили Верховный Суд определить для рассмотрения дела в отношении Виктора Бабарико нижестоящий суд - чтобы обеспечить возможность апелляции, то есть условие справедливого судебного разбирательства.

После ознакомления с материалами дела адвокаты Виктора Бабарико пришли к выводу, что обвинение в отношении их подзащитного не доказано.

Напомним, в июле Генпрокуратура сообщала, что Виктору Бабарико предъявлены обвинения по трем статьям: кроме тех, которые ему вменяются сейчас, тогда ему предъявляли обвинение и по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов). Сейчас в обвинении остались только две статьи: получение взятки (ч.3 ст. 430) и легализация средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 235 УК).

- До сих пор стороне защиты не предъявлялось каких-то доказательств, которые бы показывали, что кто-то уклонялся от исполнения обязанностей перед государством. Я думаю, если бы у следствия были доказательства, это привело бы к выдвижению обвинений, - так Дмитрий Лаевский объяснял, почему из обвинения исчезла статья "Уклонение от уплаты сумм налогов".

Обвинения в получении взятки также предъявили заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, бывшему первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и экс-зампреду правления Сергею Добролёту. Учредителю «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявили обвинение в даче взятки в крупном размере (ч. 2 ст. 431 УК РБ).

- Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Виктора Бабарико, - заявляли тогда в КГБ.