«Ты еще будешь счастлив!»: в Гомеле приговор участнику протестов прозвучал под его любимую музыку

Только на приговоре родные и друзья смогли увидеть Алексея - суд был закрытым Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле завершился суд над гомельчанином, которого обвиняют в насилии в отношении сотрудника милиции. 24-летнего Алексея Губича задержали на уличной акции 20 сентября, когда произошла потасовка демонстрантов и милиции. Суд, без объяснения причины, сделали закрытым, поэтому подробности не известны. Историю с задержанием и расследованием дела рассказала «КП» мама парня Наталья:

- Сын окончил вуз, у него образование инженера, а в последнее время занимался музыкой. Никогда не привлекался к уголовной ответственности. Возможно, именно Алексея задержали потому, что в интернете была его фотография с флагом, посчитали его активистом - думаем, что разыскивали по фото.

Многие в Гомеле помнят, как родственники Алексея искали свидетелей произошедшего на акции. Дело в том, что сначала парня обвинили в насилии по отношению к сотруднику информационной группы РОВД.

Мама Наталья уверена, что сын ни в чем не виноват Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Во время акции тот упал, и виноватым решили сделать нашего сына. Мы спрашивали у следователя: вы же понимаете, что наш сын этого не делал? А он ответил: я вас понимаю, но у меня есть два свидетеля, и этого достаточно. Тогда мы поняли, что кроме нас самих никто не докажет невиновность нашего сына и бросили клич: просили отозваться всех, кто был на акции, делал фото и видео. И неравнодушные люди откликнулись. Благодаря найденному видео мы доказали, что сотрудник РОВД упал сам, наш сын его не трогал - и это обвинение сняли, - продолжает Наталья. - Но, чтобы оправдать задержание Алексея, спустя два месяца после произошедших событий нашли другого потерпевшего - сотрудника ОМОН. Якобы его не менее одного раза ударил сын.

Такой вывод в следствии сделали по тому же видео, которое нашли родители:

- В качестве доказательства предъявили кадр, на котором нога Алексея поднята в воздухе. Это все - больше никаких доказательств нет, кроме показаний потерпевшего омоновца, который в суде выступал под вымышленной фамилией Иванов в балаклаве - я видела только его глаза. Поэтому, считаю, суд сделали закрытым...

У Алексея редкая болезнь - кератоконус, истончение роговицы глаз:

- Как раз собирались проходить лечение осенью, но вот сын в тюрьме и прокурор запросил реальный срок. За время заключения он просто ослепнет...

У Алексея редкое заболевание глаз Фото: из семейного архива

По статье 364 суд приговорил Алексея к трем годам заключения общего режима. Когда судья огласил срок, мама Алексея включила на смартфоне музыку - композицию Джейсона Беккера, гитариста-виртуоза, у которого была смертельная болезнь.

- Ты еще будешь счастлив! - успела сказать мама Алексею, когда его выводил из клетки конвой.

Адвокат отметил, что считает обвинение голословным, приговор - необоснованным, поэтому будет его обжаловать.