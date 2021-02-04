Закон против реабилитации нацизма, молитва за Беларусь, создание телеграм-канала: что власти планируют на Года народного единства

В плане мероприятий «Года народного единства» - 106 пунктов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Беларуси опубликовали план мероприятий, посвященных Году народного единства, которым власти объявили 2021 год. Постановление Совмина о республиканском плане мероприятий подписал премьер-министр Роман Головченко. В постановлении сказано, что финансировать мероприятия плана, а всего их 106, будут из республиканского и местного бюджетов на 2021 год, а также - из собственных средств организаций и «иных источников, незапрещенных законодательством».

Цели мероприятий плана - «консолидация общества, сплочение белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны». Кстати, одним из пунктов плана является проработка вопроса об установлении государственного праздника - Дня народного единства.

В плане предусмотрены, например, тематический автомотовелопробег, разработка методических рекомендаций для учреждений образования по формированию знаний и уважительного отношения к государственным символам.

Вообще, проведение мероприятий закреплено за различными организациями и ведомствами. Уже в марте Международную научно-практическую конференцию «Историческая память и патриотизм как важнейшие нравственные ориентиры белорусского общества и государства. Факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз» должны организовать парламент, Академия управления при президенте и Национальная академия наук. Еще НАН поручено провести социологические исследования «Народное единство как фактор укрепления белорусского государства».

Часть мероприятий посвящена официальным госсимволам Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Министерство информации, в числе прочего, должно создать единый информационный ресурс «Народное согласие» и телеграм-канал, посвященный Году народного единства. А еще - провести областные пресс-туры для СМИ, выпустить тематические издания. Минкультуры, БТ, ОНТ и СТВ должны выпустить документальные, публицистические и художественные телефильмы, направленные на формирование у населения патриотизма, любви к Родине.

Облисполкомы и Мингорисполком должны провести субботники по благоустройству памятных мест и территорий с участием общественных объединений и зарегистрированных национальных общин - это запланировано на второй и третий кварталы года. А республиканский субботник традиционно пройдет в апреле. В целом, благоустройство населенных пунктов прописано в отдельных пунктах. Также местные органы власти и Минприроды будут проводить единые дни озеленения «Разам за зялёную Беларусь» - в апреле-мае и сентябре-октябре.

Включили в план и Белорусскую православную церковь. С участием ее представителей в течение года запланированы тематические мероприятия по вопросам духовно-нравственных ценностей, роли православия в формировании белорусской государственности - для педагогов, обучающихся и их законных представителей. Такие встречи намерены провести в учреждениях образования, культуры, религиозных организаций.

А на 2 июля запланирована всебелорусская молитва «За Беларусь!». К ней намерены привлечь основные конфессии страны.

Белорусский союз женщин в октябре должен будет провести всебелорусский форум успешных отцов и матерей «Мир - в семье, согласие - в стране». А в декабре - конгресс женщин разных конфессий и национальностей «Объединяя наши усилия - мы определяем будущее».

Общественное объединение «Белая Русь» будет организовывать, в частности, круглые столы и другие диалоговые площадки с бизнес-структурами.

Интересно, что в рамках плана мероприятий предусмотрено создание советов старейшин при местных исполнительных и распорядительных органах власти. Есть в плане и разработка проекта закона, направленного на противодействие реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников. Это должно произойти уже в марте.