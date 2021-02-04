Белорусам звонят и тут же сбрасывают или молчат в трубку: в чем смысл мошенничества

Кто же это звонит и сбрасывает? Не перезванивайте - в лучшем случае потеряете время, в худшем - нарветесь на мошенников или спамеров. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В лохматые годы, когда телефоны еще были без определителей номеров, нерешительные влюбленные нередко звонили предмету своего обожания и молчали в трубку. Теперь абонентам тоже частенько звонят и молчат или сбрасывают звонок, едва абонент успеет ответить. Зачем? «Комсомолка» собрала все возможные варианты и рекомендации, что делать.

НЕ ТУДА ПОПАЛ

Самый простой и безобидный вариант – кто-то ошибся номером, но не счел нужным извиниться и просто бросил трубку. Как вариант – собеседник номером не ошибся, но из-за сбоя на линии вы его просто не слышите. Со звонками со знакомых номеров все понятно. Вы видите, кто вам звонил, и решаете, перезванивать ли этому человеку. Если звонок был с незнакомого номера и вы перезвоните тому, кто ошибся, потеряете полминуты своего времени и удостоверитесь, что человек пытался дозвониться вовсе не вам. Если же с незнакомого номера звонили именно вам и этот звонок важен, абонент вам перезвонит или найдет другой способ связаться – через мессенджеры, социальные сети. В конце концов, отправит старое доброе смс.

ВЫ ЖИВОЙ?

Звонить в трубку и молчать умеют роботы. Таким образом собирают базы данных «живых» номеров, которые затем продают спамерам , рекламщикам, продавцам чудо-одеял и чудо-посуды и телефонным мошенникам. Вы подняли трубку, робот помечает ваш номер, во-первых, как активный, а во-вторых, как номер, чей абонент отвечает на звонки с незнакомых номеров. Для спамеров и мошенников это просто клад! Так что не удивляйтесь, что через пару дней, а то и через пару часов вам перезвонят и приятным голосом начнут приглашать на презентации или рассказывать, что с вашего счета пытаются снять деньги где-нибудь на Таити.

Если перезвонить такому роботу, ничего не будет. У него, как правило, узкая специализация – он лишь собирает данные для актуализации телефонной базы. А еще такие обзвоны могут идти с помощью IP-телефонии – на экране у вас высветится не тот номер, с которого вам звонили, и теперь уже вы попадете не туда.

ОН САМ ПОЗВОНИЛ!

Перезвонив на неотвеченный вызов, вы можете нарваться на спамеров, которые таким образом при совершении массовых вызовов, во-первых, экономят свои деньги, пытаясь получить как можно больше входящих звонков, за которые им платить не нужно. Во-вторых, спамеры и рекламщики пытаются обезопасить себя в случае претензий. Если вы будете жаловаться на назойливую рекламу или на то, что вам впарили втридорога что-либо ненужное, у них будет аргумент: вы сами позвонили! И распечатка звонков это подтвердит.

В этом случае, если вы перезвоните, скорее всего с вами начнет говорить робот. Он может только наговорить вам рекламный текст, а может и вести с вами простой диалог и, если вы заинтересуетесь товаром или услугой, переключит на живого оператора.

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ

Случается, что, перезвонив тому, кто бросил трубку, вы рискуете нарваться на платный номер и за полминуты прослушивания рекламного ролика или выяснения, кто и зачем звонил вам, наговорить на ползарплаты. На самом деле риск этого невелик – нужно лишь помнить, что платные номера чаще всего короткие или (если это российские номера) начинаются с цифр 8-800, 8-803, 8-809 и так далее. К тому же, перед тем, как включается счетчик, автоответчик должен предупредить вас, что вы дозвонились на платную линию, и назвать тариф. Если вы после этого остаетесь на линии, с вас начинают снимать деньги.

Гораздо проще потерять деньги, машинально перезвонив абоненту из другой страны. Обращайте внимание на код в начале номера, с которого был пропущенный – вдруг вы собираетесь перезвонить в Бразилию или Австралию.

ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ

Иногда сброшенные звонки – это часть хитрого плана, чтобы затравить, вывести из себя какого-либо человека. Нет, не вас. Но предполагается, что вы станете участником жестокого розыгрыша. При помощи определенных технологий злоумышленник подменяет номер, с которого проводит обзвон, на номер жертвы. В результате жертву засыпают звонками незнакомцы, желающие выяснить, почему она им звонила.

Таким же образом могут провести телефонную атаку на фирму-конкурента – клиенты просто не смогут пробиться через шквал перезванивающих.

ОТПЕЧАТОК ГОЛОСА

Весьма конспирологическая версия, которую, тем не менее, не следует совсем уж сбрасывать со счетов. Некоторые предполагают, что молчаливые звонки используются для сбора образцов голоса. Пока что в Беларуси этот способ биометрической идентификации не распространен, но кто знает, может, через пару лет мы сможем совершать покупки и брать кредиты по голосовому подтверждению? Поэтому на всякий случай заведите привычку, отвечая на звонок, говорить не «Да», а «Слушаю» или «Алло».

КАК ИЗБАВИТЬСЯ?

Можно взять за правило не перезванивать на незнакомые номера, а то и вообще не брать трубку, если номера звонящего нет в вашем списке контактов. Этот способ не подходит тем, кто должен общаться по телефону с клиентами, занимается общественной деятельностью, волонтерством или занят в других сферах, подразумевающих общение с незнакомыми людьми. Если же вы не ждете звонков ни от кого, кроме друзей и родственников, этот способ вам подходит.

Можно вносить номера, с которых поступают подобные звонки, в черный список. Это не очень эффективно – как правило, после каждого обзвона роботу меняют номер.

Можно проверить входящий звонок с помощью программ типа TrueCaller, Kaspersky Who Calls или какой-либо подобной. Вы получите информацию о том, откуда вам звонят и решите, брать или не брать трубку. Бонус использования таких приложений: потенциально опасные номера они так и помечают –«потенциально опасный звонок» или «возможно, мошенники».