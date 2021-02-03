«Ищем новых хозяев»: в Новогрудке волонтеры забрали из семьи кота, которого ребенок подвешивал за шею и бил во время прогулки

Кота, над которым издевался ребенок во время прогулки в Новогрудке, забрали волонтеры. Фото: Вконтакте, Хутор г.Новогрудок.

В Новогрудке волонтеры забрали из семьи кота, видео жестокой прогулки которого шокировало пользователей интернета. Видео появилось несколько дней назад. Из окна многоэтажного дома сняли, как ребенок вывел на прогулку кота. Ребенок волочил его за собой на поводке, бил и пинал ногами, носил на весу, держа за поводок, надетый на шею, а в какой-то момент привязал поводок к перилам ведущей в подъезд лестницы и с силой швырял кота через перила. Когда это происходило, во дворе находились как минимум трое взрослых, и никто не сделал ничего, чтобы прекратить издевательства над животным.

Новогрудские волонтеры-зоозащитники сразу же обратились в милицию. Хозяйку кота вызвали в РОВД для беседы. После беседы волонтеры забрали у нее животное, отвезли в ветклинику в Лиду. Это оказался молодой рыжий кот по имени Феникс (по другой информации, кота зовут Кузьма). Предварительно ветеринары вынесли вердикт, что кот здоров.

Феникс в ветеринарной клинике. Фото: Елена Ожегова.

-Почему называют разные имена? Кота зовут Кузьма или Феникс? – спросили мы у Светланы, волонтера, которая забирала кота из семьи, где с ним жестоко обращались.

-Хозяйка сказала мне, что кота зовут Феникс, откуда взялся Кузьма, я не знаю, - рассказала Светлана.- Кот принадлежит бабушке ребенка, которая работает воспитателем в детском саду. Мальчик, которому четыре года, не живет постоянно с бабушкой, приходит к ней на выходные.

-Кота вам отдали сразу?

-Я предупредила женщину, что если она не отдаст кота, к вечеру у ее дома соберутся волонтеры со всей Беларуси, потому что люди возмущены тем, как ее внук издевался над ним. И она отдала кота.

-В сети многие сомневаются, что это тот же кот, который был на жестокой прогулке - Феникс рыжий, а на видео кот выглядит темным. Некоторые предполагают, что тот кот погиб или изувечен, а вам отдали другого…

-Других котов я в квартире не видела. Феникс домашний кот, он чистый и ухоженный. Я зашла в дом вместе с хозяйкой, он вышел ее встречать и потерся о ее ноги – значит, это ее кот. Хозяйка предложила мне осмотреть квартиру, чтобы убедиться, что других животных в ней нет, но я не стала этого делать.

Кот оказался дружелюбным и уже познакомился с другими котами и собакой, которые живут у волонтера Светланы, которая его приютила. Фото: Вконтакте, Хутор г.Новогрудок.

Сейчас кот на передержке у Светланы. Он оказался дружелюбным и любопытным, познакомился с собакой и еще несколькими котами, которые у нее живут. У Светланы Феникс останется до тех пор, пока милиция не закончит проверку по факту жестокого обращения с животным. Потом ему найдут новых хозяев. В сети уже многие высказывали желание взять Феникса к себе.

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