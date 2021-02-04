«После операции сын перестал ходить»: 8-летнему Руслану нужно обследование и лечение в Германии

У Руслана поражение центральной нервной системы. Фото: из личного архива

У Руслана с рождения длинный список диагнозов. Основной же диагноз - поражение центральной нервной системы. Мальчик уже пережил множество обследований и курсов лечения, но его состояние пока только ухудшается.

- В 8 лет Руслану провели операцию на бедре, так как из-за деформации стоп у Руслана уже наблюдалось смещение кости и таза влево. Так, в правом бедре Руслану установили пластину и 6 болтов, для того, чтобы выровнять положение ноги. Но операция не принесла желаемого результата. С тех пор Руслан больше не ходит. Для нас стало неожиданностью, что наш ребенок оказался в инвалидной коляске, - рассказывает мама мальчика Анна.

По словам Анны, специалисты, к которым они обращались, не могут назвать причины ухудшения состояния Руслана, каждый врач ставит свой диагноз. Кроме больных ножек у Руслана проблемы с глазами.

Родители мальчика решили не сидеть сложа руки и начали искать помощь у зарубежных специалистов. В итоге они обратились в немецкую клинику в надежде, что там будет найдена причина резкого ухудшения здоровья сына. Также в еще одной немецкой клинике они хотят пройти реабилитацию.

- Общая стоимость обследования и реабилитации сына - 73 тысяч 300 евро, из которой осталось собрать 59 тысяч 715 евро (данные на 3 февраля). Это космическая сумма, но в тоже время это шанс для нашего мальчика. Всего в Германии мы пробудем 2,5 месяца.

Руслан переживает, что сейчас не может ходить. Он стесняется выходить на прогулку. Из-за того, что он в коляске, он не может полноценно играть со своими друзьями. Семья Руслана будет благодарна всем, кто поможет им собрать нужную сумму.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 700 Беларусбанка - г.Могилев, ул.Первомайская, 71а-2; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X.

Белорусские рубли: транзитный счёт BY57AKBB38193821000280000000 на благотворительный счёт BY20AKBB31340000097867020069 в отделении 700/7014, бессрочный

Доллары: транзитный счёт BY40AKBB38199900002190000000 на благотворительный счёт BY05AKBB31340000097877020069 в отделении 700/7014, бессрочный

Назначение платежа: сбор денежных средств на имя Новикова Анна Владиславовна для для обследования и лечения Новикова Руслана Сергеевича.

Можно перечислить деньги на банковские карты.

Карта Беларусбанка: 4246 4100 2147 5626. Срок действия: до 01/24. Получатель: Анна

Владиславовна Новикова.

Карта Приорбанка: 5326 5800 0122 4978. Срок действия: до 01/25. Получатель: Анна Владиславовна Новикова.

Карта Альфа-банка: 4585 2042 2265 8174. Срок действия: до 01/24.

Можно также пополнить номер МТС: (+37529) 814-52-00.

Яндекс.деньги: 4100 1163 7173 2937.

Контакты:

Анна, мама Руслана:

(029) 640-50-26